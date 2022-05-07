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Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili özlediÄŸim birçok ÅŸey var!

#Rebecca Romijn#John Stamos#Jerry O'connell
Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

Onlar bir zamanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birbirini Ã§ok seven, mutlu Ã§iftlerinden biriydi. Ä°liÅŸkilerini evliliÄŸe taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ± ama olmadÄ±... YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Åžimdi her ikisi de baÅŸkalarÄ±yla evli. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re eski karÄ±sÄ±, Ã¼nlÃ¼ dizi oyuncusuyla ilgili gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ± unutamadÄ±. Hatta bu konuda, ÅŸimdi evli olduÄŸu kocasÄ±yla Ã¼stelik de kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

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ÅžU ANDA EVLÄ° OLDUÄžU KOCASIYLA ESKÄ° KOCASINI KONUÅžTU
SÃ¶z konusu Ã¼nlÃ¼ler, bir dÃ¶nemin top modellerinden Rebecca Romijin ile rol aldÄ±ÄŸÄ± Full House (Bizim Ev) adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hreti yakalayan Joe Stamos. 49 yaÅŸÄ±ndaki Rebecca Romijn, uzun sÃ¼redir mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Jerry O'Connell'Ä±n The Talk adlÄ± sohbet programÄ±na konuk oldu. Romijn, o sohbette O'Connell ile eski eÅŸi John Stamos hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hatta onunla ilgili birÃ§ok ÅŸeyi Ã¶zlediÄŸini de gizlemedi.

Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

'BOÅžANMAK BAÅžARISIZLIK GÄ°BÄ°'
Rebecca Romijn, 2007'de evlendiÄŸi Jerry O'Connell'Ä±n programÄ±nda konuÅŸurken, eski kocasÄ± Joe Stamos ile 2000'lerin baÅŸÄ±nda biten evliliÄŸi hakkÄ±nda hissettiklerini de anlattÄ±. Rebecac Romijn, boÅŸanma sÃ¼reci hakkÄ±nda "KorkunÃ§" yorumunu yaptÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "10 yÄ±ldÄ±r onunlaydÄ±m. BoÅŸanmak, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k gibi geliyor. Ve geride bÄ±rakmam gereken birÃ§ok ÅŸey vardÄ±.. Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi.

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Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

'ONUNLA Ä°LGÄ°LÄ° Ã–ZLEDÄ°ÄžÄ°M Ã‡OK ÅžEY VAR'
Rebecca Romijn ile evliliÄŸinden ikiz babasÄ± olan Jerry O'Connell da ona "iliÅŸkiniz kulaÄŸa eÄŸlenceli gibi geliyor" dedi. Bunun Ã¼zerine Romijn ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "GerÃ§ekten birÃ§ok komik anÄ±m var. Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var. Ama evet bu biraz hassas. Bir evliliÄŸin sonuna geldiÄŸinize karar vermek zor. Kalp kÄ±rÄ±cÄ±."
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Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

'KIZLAR! ONUNLA 10 YIL BÄ°RLÄ°KTEYDÄ°M'
Romijn, O'Connell ile sohbeti sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±na gelen bir olayÄ± da anlattÄ±. John Stamos ile ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bir gÃ¼n O'Connell ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikiz kÄ±zlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rken bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã¶nÃ¼nde eski eÅŸi Stamos'u gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.Â  O anda Stamos'un baÅŸÄ±nda beyzbol ÅŸapkasÄ± ve gÃ¶zÃ¼nde de gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. KÄ±zlarÄ±na eski eÅŸini gÃ¶steren Rebecca Romijn onlarÄ±n da Stamos'un gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve beyzbol ÅŸapkasÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â  yÃ¼zÃ¼ bile aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼nmezken nasÄ±l tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordular. Romijn kÄ±zlarÄ±na verdiÄŸi yanÄ±tÄ± da programda aÃ§Ä±kladÄ±: "KÄ±zlar! Onu kilometrelerce Ã¶teden tanÄ±rÄ±m. Onunla 10 yÄ±l beraberdim. Onun bedeninin nasÄ±l hareket ettiÄŸini biliyorum, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ biliyorum. Onun bedeni benim iÃ§in tanÄ±dÄ±k."

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Rebecca Romijn ile John Stamos, 1998 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Fakat altÄ± yÄ±l sonra Stamos boÅŸanma davasÄ± açtÄ±. Çiftin boÅŸanmasÄ± resmi olarak 2005 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±.

Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

O'CONNELL Ä°LE MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VE Ä°KÄ°Z KIZLARI VAR
Rebecca Romijn bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan 2007 yÄ±lÄ±nda Jerry O'Connell ile evlendi. Ã‡iftin 13 yaÅŸÄ±nda Charlie ve Dolly adÄ±nda ikiz kÄ±zlarÄ± var.

Yeni kocasÄ±nÄ±n programÄ±nda eski kocasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: Onunla ilgili Ã¶zlediÄŸim birÃ§ok ÅŸey var

ONUN DA MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VAR
Rebecca Romijn'in eski eÅŸi John Stamos ise 2018'de Caitlin McHugh ile evlendi. Ã‡iftin bu evlilikten Billy adÄ±nda bir erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

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#Rebecca Romijn#John Stamos#Jerry O'connell

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