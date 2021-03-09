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Fotoğraflar: Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

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Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin’in vefat haberini alan dostları hastaneye akın etti. Rasim Öztekin ile 'Seksenler' dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

'Seksenler' dizisinde 'Fehmi' karakterini canlandıran Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu.

Rasim Öztekinin vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

Seksenler dizisinde Rasim Öztekin ile rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen çift büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan çifti çevredekiler sakinleştirdi.

Rasim Öztekinin vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

DOSTLARI YIKILDI
Seksenler dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada; "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. "Baba diyorduk" 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekinin vefat haberini alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu

Begüm Öner, gazetecilere ''Tek kelime edecek halimiz yok. Başımız sağ olsun.'' demekle yetindi.

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