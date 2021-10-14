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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım: Önce sevdiğim adam sonra da oğlum Diego...

#Rasim Öztekin#Esra Kazancıbaşı#Diego
Rasim Öztekinin eşi Esra Kazancıbaşıdan duygusal paylaşım: Önce sevdiğim adam sonra da oğlum Diego...

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti. Usta ismin vefatından 7 ay sonra eşi Esra Kazancıbaşı ile birlikte sahibi oldukları Alman Kurdu cinsi köpekleri Diego da hayata gözlerini yumdu.

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Esra Kazancıbaşı, Diego'nun ölümünün ardından duygusal bir yazı kaleme aldı:

"Oğlum Diego bugün melek oldu. Gökyüzüne babasının yanına onu uğurlarken ellerini tuttum, kokladım ve kulağına sevgimi fısıldadım.

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Önce sevdiğim adam... Sonra da oğlum, Diego'm... İçim titreyerek sevdiklerim, gözümün içi gibi baktıklarım... Hayatta beni karşılıksız ve en içten sevenlerim... Ardarda göçüp gittiler bu dünyadan. Sevdiğim adam ile 20 yıl, oğlumuz Diego ile yaklaşık 14 yıl.... Böylelikle hayatımın en güzel yılları, aşk, sevgi ve huzur dolu yaşanan bir masalsı bir dönem sona erdi. Masal bitti. Şimdi özlemlerle yaşama, acılarla büyüme dönemi.

Vedalar çok zor oluyor. Diego, babasıyla vedalaştığımız ilk günden bu ana kadar hep yanımdaydı. Bana sevgiyle bakan zeytin gözleriyle acıyan kalbime ilaç oldu, yanımdan bir an bile ayrılmadı. Ben de babasının yokluğunu ona hissettirmemek için elimden geleni yaptım.

Rasim Öztekinin eşi Esra Kazancıbaşıdan duygusal paylaşım: Önce sevdiğim adam sonra da oğlum Diego...

Canım oğlum, Diego'm; yaklaşık 14 yıl boyunca ailemize yaşattığın içten sevgi, dostluk için ve bana bir köpeğin annesi olma duygusunu tattırdığın için sana çok teşekkür ederim. Köpek korkusu olan nice arkadaş ve akraba, bir köpeğe yaklaşmayı, bir köpeği sevmeyi seninle öğrenip fobilerini yendiler.

Bu kadar zeki, iyi huylu, çoğu kişinin 'Diegonun içine insan mı kaçmış ne?' dedirtecek kadar düşünceli davranışlara sahip bir köpeğe anne olduğum için binlerce kez şükürler olsun."

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Rasim Öztekinin eşi Esra Kazancıbaşıdan duygusal paylaşım: Önce sevdiğim adam sonra da oğlum Diego...

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Esra Kazancıbaşından eşi Rasim Öztekine duygusal mesaj

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Rasim Öztekin’e veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor!Ünlü sanatçının kızı Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.
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#Rasim Öztekin#Esra Kazancıbaşı#Diego

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