MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması
GeriMagazin Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması

Bir dönem birlikte olduğu Ivana Sert’i tartakladığı iddiasıyla gündeme gelen rallici Can Çelebi’den bu defa yeni sevgilisi Kübra Senemay Kılıçoğlu, ikinci kez korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne ve savcılığa sunulan dilekçedeki iddialara göre, Kübra Senemay Kılıçoğlu ile Can Çelebi arasında araçları seyir halindeyken tartışma çıktı. Can Çelebi, aracını alkollüyken çok hızlı sürerek Kılıçoğlu’nu korkuttu. Çelebi’ye eşyalarını alıp evden gideceğini söyleyen Kübra Senemay Kılıçoğlu şiddete maruz kaldı.

Rallici Can Çelebiye ikinci şiddet suçlaması

BOYNUMU SIKTI
Kübra Senemay Kılıçoğlu ifadesinde, “Can Çelebi, eve girdiğim gibi boynumu çıplak elleriyle sıktırarak, ‘Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden çıkaramazsın’ diyerek tehdit etti ve beni itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. Sağ kulağıma vurdu. Yere düştüm. Beni bileklerimden tutarak eve sürükledi ve kapıyı üzerime kapattı. Kapıyı açmayı başardım. Bir süre sonra polis ekipleri geldi” dedi. Taraflar birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi olunca savcılık soruşturma başlattı.

Rallici Can Çelebiye ikinci şiddet suçlaması

Kılıçoğlu, şikâyetin ardından bir de Can Çelebi hakkında korunma talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, Çelebi’nin 1 ay süreyle Kılıçoğlu’na yaklaşmamasına karar verdi. 1 ayın dolmasının ardından Kılıçoğlu tedbir süresinin uzatılmasını talep etti. Ancak mahkeme bunu gerektirecek yeni bir vaka olmadığı için Kılıçoğlu’nun talebini reddetti. 

Rallici Can Çelebiye ikinci şiddet suçlaması

Can Çelebi, Ivana Sert ile 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış, çiftin ilişkisi 3 yıl sürmüştü.

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi