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Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Rahman Beşel, eren bülbül hakkındaki duygularını anlattı: Eren bizim kahramanımız

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Rahman Beşel, eren bülbül hakkındaki duygularını anlattı: Eren bizim kahramanımız

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin başrol oyuncusu Rahman Beşel, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Eren Bülbül’e benzerliğinden dolayı övgü dolu yorumlar alan Beşel, “Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. Eren Bülbül, Karadeniz gençlerinin kahramanıdır, onu canlandırdığım için çok mutluyum” dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin başrol oyuncusu Rahman Beşel, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 5 bin kişi arasından seçilen Beşel, Bülbül’e benzerliğiyle ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj aldı. Genç oyuncu Eren Bülbül’ü canlandırmanın gurur verici olduğunu söyledi:

“Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. 15 yaşında şehit olmuş hemşehrimi canlandırıyorum, onun hikâyesine hayat veriyorum. Eren Bülbül, Karadeniz gençlerinin kahramanıdır, onu canlandırdığım için çok mutluyum. Ama çok üzüldüğüm, gözyaşlarımı zor tuttuğum sahneler oldu. Bu projede hüzün, gurur ve mutluluk aynı anda yaşanıyor.”

Rahman Beşel, eren bülbül hakkındaki duygularını anlattı: Eren bizim kahramanımız

BU FİLM BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Tonya İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rahman Beşel, ailenin en küçük çocuğu. Beşel, ablaları Rabia ve Emine Beşel’in isteğiyle Eren Bülbül’ü oynayacak gençlerin seçmelerine katılmış. Önceleri o kadar çok kişi arasında şansının çok fazla olmadığını düşündüğünü kaydeden Rahman Beşel, “Kazandığımı öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Küçüklüğümden beri arkadaşlarım, akrabalarım, hatta öğretmenlerim beni Eren Bülbül’e benzetirlerdi. Bu film benim için büyük şans oldu” dedi.

Rahman Beşel, eren bülbül hakkındaki duygularını anlattı: Eren bizim kahramanımız

‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi 29 Ekim’de vizyona girecek.

 

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