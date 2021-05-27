Ragnarokâ€™un baÅŸrolÃ¼ Herman Tommeraasâ€™tan TÃ¼rklere Ã¶zel dans

NasÄ±lsÄ±n?

Ã‡ok iyiyim. NorveÃ§â€™te gÃ¼neÅŸli enerjisi yÃ¼ksek bir gÃ¼n. Burada sizinle olmak Ã§ok iyi.

Seninle programÄ±mÄ±z basÄ±nda ve sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu. TeÅŸekkÃ¼r ederim tekrardan. Buralarda artÄ±k daha Ã§ok tanÄ±nÄ±yorsun. Sen nasÄ±l geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±n?

RÃ¶portajÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±rada birinci sezon yavaÅŸ yavaÅŸ geniÅŸ kitlelere ulaÅŸÄ±yordu. Bu benim TÃ¼rkiyeâ€™deki takipÃ§ilerim iÃ§in de geÃ§erli. O yÃ¼zden geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler oldukÃ§a iyiydi. TÃ¼rkler ile konuÅŸmak Ã§ok kolay. Ã‡ok iyiler ve size sÃ¼rekli ulaÅŸÄ±yorlar. Benim aÃ§Ä±mdan Ã§ok keyifli bir sÃ¼reÃ§ti. ÃœzÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m tek bir ÅŸey var o da hala TÃ¼rkiyeâ€™ye gidememiÅŸ olmak. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸey mÃ¼kemmel.Â



Ragnarok'ta ikinci sezon iÃ§in heyecanÄ±n ne durumda?

Kurallar Ã§ok sÄ±kÄ± ama en azÄ±ndan elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. 2â€™nci sezonun bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m ve oldukÃ§a iyi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu beni bir hayli mutlu etti. Ä°kinci sezonun en iyi tarafÄ± ilk sezonun aksine karakterlerin evrimine ÅŸahit olmaya baÅŸlÄ±yoruz. Her karekterin limitlerini ne kadar zorlayabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz.

Birinci sezona gÃ¶re izleyiciler Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racak mÄ±?

Bence izleyiciler oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±racak.

Oyunculukta hayal ettiÄŸin zirve nokta nedir?

Her zaman bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eli film veya dizilerde yer almak istedim. Ama ÅŸimdi gÃ¶rÃ¼yorum ki aktÃ¶rlÃ¼k yapmaya devam ettiÄŸim sÃ¼rece bunu NorveÃ§â€™te, Ä°sveÃ§â€™te, TÃ¼rkiyeâ€™de ya da ABDâ€™de yapmanÄ±n benim iÃ§in bir farkÄ± yok. EÄŸlendiÄŸim iÅŸ olan aktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rece mutlu olacaÄŸÄ±m.

Dram oynamak mÄ± komedi oynamak mÄ± sence?

Ben komedinin daha zor olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimi komik bir adam olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. Bu yÃ¼zden komik olmasÄ± beklenen bir iÅŸ yapmak bana daha zor geliyor. Kendimi dram oynarken daha rahat hissediyorum. Bu yÃ¼zden seÃ§me ÅŸansÄ±m olsa dramÄ± tercih ederim.

SÄ±nÄ±rÄ±n var mÄ± Herman, her sahneyi oynar mÄ±sÄ±n?

Oyunculukta bir sÄ±nÄ±rÄ±m var mÄ±? Bu gerÃ§ekten gÃ¼zel bir soru. Ä°ÅŸin iÃ§inde profesyonellik olduÄŸu sÃ¼rece Ã§oÄŸu ÅŸeyi yaparÄ±m. Mesela ben sahneleri dublÃ¶rsÃ¼z oynamaktan yanayÄ±m. TÄ±pkÄ± Tom Cruise gibi. Ama dublÃ¶rlerin bu sektÃ¶rde var olmasÄ±nÄ±n iyi bir nedeni var. Bu yÃ¼zden eÄŸer ki bir gÃ¼n bir dublÃ¶r bana â€˜bu sahne tehlikeli benim yapmam gerekâ€™Â derse ona olur yanÄ±tÄ±nÄ± vereceÄŸim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendime zarar vermek istemem. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeyi yapmaya aÃ§Ä±ÄŸÄ±m.

Ã‡ekimlerin perde arkasÄ±nÄ± merak ediyorum. Her oyuncunun bir karavanÄ± var mÄ±? Set ortamÄ± nasÄ±l? Kamera arkasÄ±nda neler oluyor? Neler tecrÃ¼be ediyorsun? DetaylÄ±ca paylaÅŸabilir misin?

DÃ¼nyanÄ±n diÄŸer noktalarÄ±nda nasÄ±ldÄ±r bilmiyorum ama NorveÃ§â€™te Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yapÄ±mlar olmuyor. Herkesin karavanÄ± yok ama herkesin dinlenebileceÄŸi, kendisi ile baÅŸ baÅŸa kalabileceÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa birÂ odasÄ± var. Bu Ä°skandinavya standartlarÄ±na gÃ¶re oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ±m olsa da hala kÃ¼Ã§Ã¼k bir prodÃ¼ksiyon. Ama ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim herkes Ã§ok profesyonel. Her zaman yiyecek iÃ§ecek bulabiliyorsunuz. Herkes iÅŸini Ã§ok iyi yapÄ±yor. Sette olmak Ã§ok iyi bir duygu.

Bir TÃ¼rk dizisinde oynamak ister misin? Bu hangi tÃ¼rde ve hangi oyuncularla olsun isterdin?

Evet kesinlikle bir TÃ¼rk yapÄ±mÄ±nda rol almak isterim. Ä°tiraf etmeliyim Ã¼lkemde pek fazla TÃ¼rk yapÄ±mÄ± dizi veya film yok. Ama yine de bir TÃ¼rk yapÄ±mÄ±nda rol almayÄ± isterim. Beraber rol alacaÄŸÄ±m kiÅŸiyi seÃ§me ÅŸansÄ±m olsaydÄ± bu kiÅŸi Berk Keklik olurdu. O harika bir insan. AynÄ± zamanda Ã§ok komik ve karizmatik. Onunla beraber Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± Ã§ok isterim.

Sosyal medya ve aktÃ¶r iliÅŸkisini yorumlayabilir misin?

Bence bu konuda film endÃ¼strisinin farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri var. BazÄ±larÄ± aktÃ¶rlerin sosyal medyada yer almasÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ama ben farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bence Ã¶nemli olan bu ikisini birbirinden ayÄ±rabilmek. Ya da neyi ne zaman kullanacaÄŸÄ±nÄ± bilmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sosyal medya yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸi geniÅŸ kitlelere ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in harika bir araÃ§. Bu yÃ¼zden bence sosyal medyanÄ±n sizi tÃ¼ketmesine izin vermiyorsanÄ±z eÄŸlence ve iyi taraflarÄ± iÃ§in kullanÄ±yorsanÄ±z sosyal medya bir aktÃ¶r iÃ§in hayli iyi bir ÅŸey olabilir.

AÅŸk var mÄ± hayatÄ±nda? AÅŸkÄ±n tarifi nedir sence?

Ä°ÅŸin aslÄ± hala yalnÄ±zÄ±m. Yani Ã§ok fazla bir deÄŸiÅŸiklik yok. Bu aralar Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã–zellikle iÃ§inde bulunduÄŸumuz bu pandemi dÃ¶neminde insanlar ile tanÄ±ÅŸacak fÄ±rsata da sahip deÄŸilim. Bu yÃ¼zden ailem ve arkadaÅŸlarÄ±m gibi sevdiÄŸim insanlar ile vakit geÃ§irmek ve iÅŸim bu aralar benim Ã¶nceliÄŸim. Gelecek ne getirir bilemem. Åžimdilik karantinanÄ±n sona ermesini bekliyorum. sona erdiÄŸi zaman yeni insanlar ile tanÄ±ÅŸabilirim.Â

AÅŸk sorusunu sorunca duygulanÄ±yorsun gibi geliyor.

Sesim duygusal Ã§Ä±ktÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ boÄŸazÄ±mda bir ÅŸeyler var. Uzun bir sÃ¼redir bir iliÅŸkim olmadÄ±. En azÄ±nda bana uzun bir sÃ¼re gibi geliyor. Ama bu durum yÃ¼zÃ¼nden strese girmiyorum.Â Ä°nsanÄ±n kendisine zaman ayÄ±rmasÄ± da Ã¶nemli bir ÅŸey. Ã–zel bir kiÅŸi mutlaka hayatÄ±nÄ±zÄ±n bir dÃ¶neminde karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacaktÄ±r.

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