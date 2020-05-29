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Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde!

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Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde!
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Rafet El Roman'ın Almanya'da yaşayan 21yaşındaki kızı Su El Roman, ilk single albümünü çıkardı.

Dans eğitimi alan ve piyano çalan şarkıcı, İngilizce ve Türkçe seslendirdiği şarkıların, söz ve bestelerini de kendisi yapıyor.

 Müziğin, kendisi için en büyük tutku olduğunu belirten Su El Roman, bir yandan da Frankfurt Darmstadt Technical University’de fizik mühendisliği eğitimini sürdürüyor.

Rafet El Romanın kızı Su babasının izinde

Babasının müzik konusunda en büyük destekçisi olduğunu söyleyen, Su El Roman’ın, JOKERIA isimli single’ı ,El Roman Müzik ve NetD işbirliği ile 29 Mayıs’ta, digital platformlarda yerini aldı.

 

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