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Haber Giriş: 09.11.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslan'a 1 TL tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslan'a 1 TL tazminat ödeyecek
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Rafet El Roman’ın sosyal medyadan sarf ettiği hakaret içerikli sözler nedeniyle açtığı 1 liralık tazminat davası reddedilen Atilla Kaplakarslan’ı, İstinaf Mahkemesi haklı buldu. Buna göre El Roman, Kaplakarslan’a 1 liralık manevi tazminat ödeyecek.

Atilla Kaplakarslan, iki yıl önce mahkemeye başvurarak eski damadı şarkıcı Rafet El Roman’a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, “Davalı Instagram hesabından, ‘Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın’ şeklinde hakaret etmiş, Kaplakarslan’ın kişilik haklarını da ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi. Mahkeme 2 yıl önceki gerekçeli kararında, Rafet El Roman’ın Kaplakarslan’a sarf ettiği cümlelerin ağır eleştiri içeren ifadeler olduğunu ve ancak kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme haklı buldu
Atilla Kaplakarslan, mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Kaplakarslan’ı haklı buldu ve Rafet El Roman’ın Atilla Kaplakarslan’a 1 liralık manevi tazminatı ödemesine karar verdi.

Rafet El Roman, Atilla Kaplakarslana 1 TL tazminat ödeyecek

Atilla Kaplakarslan’ın kızı Ceren Kaplakarslan, Rafet El Roman ile 4 yıl önce boşandı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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