Psikopatlar, teröristler ve insan kaçakları peşlerine düştü! Harry'ye rahat yüzü yok

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ABD'de kendilerine meraklı gözlerden uzak, daha sakin ve kendi paralarını kendileri kazanacakları bir hayat kurmak isteyen Sussex çifti özellikle de Harry büyük olasılıkla bu karardan büyük pişmanlık duyuyor şimdi.

İngiliz kraliyet ailesinin sağladığı birçok ayrıcalıktan artık mahrum kalan Harry'nin şu andaki en büyük endişesi güvenlik...

Karısı Meghan Markle, oğlu Archie ve kızı Lilibet'in güvenliği Harry'yi her zamankinden çok daha fazla endişelendiriyor. Hatta bu yüzden memleketi İngiltere'ye ailesini bir daha götüremeyebilir..

'BİR DAHA AİLEMİ İNGİLTERE'YE GETİREMEM'

Harry, İngiltere'de bulunduğu zamanlarda ödeneği devlet tarafından karşılanan koruma talebinde bulunmuştu Harry... Hatta bu yüzden dava bile açmıştı. Ama prens söz konusu davayı kaybetti.

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Bunun ardından verdiği demeçte de "Bundan böyle karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye getirmenin bir yolu olacağını sanmıyorum" dedi.

Başlarda bu sözleri bazı çevrelerde alay konusu olsa da uzmanlara bakılırsa Harry hiç de haksız değil. Kendisinin ve ailesinin güvenliği kelimenin tam anlamıyla kırmızı alarm veriyor.

Güvenlik konularında uzman bir yetkili Harry, Meghan ve çocuklarının isimlerinin teröristlerin iletişim kurduğu bütün karanlık web kanallarında ve şifreli kanallarda olduğunu söyledi.

Aynı uzmana göre Harry ve ailesi, bazı terör gruplarının düşüncesine göre İngiltere ve Batı ülkelerine karşı kullanmak için değerli kişiler.. Bir başka deyişle çıkar elde etmek için kaçırılmaları gayet mümkün.

TEHLİKE BÜYÜK VE GERÇEK

Bütün bunların ötesinde Harry ve ailesini takip eden takıntılı kişilerin sayısı da azımsanacak gibi değil.

Bu uzman Harry ile ailesinin güvenlik durumunu "Bu tehdit şu anda kırmızı alarm seviyesinde" diyerek özetledi.

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Diğer bazı uzmanlar da çiftin, radikal protestocuların ve terörist grupların hedefleri arasında olduğunu ileri sürdü.

Kraliyet yorumcusu Duncan Larcombe da uzmanların bu görüşüne katıldığını belirtti. Larcomb "Tehdit gerçek" diye konuştu.

'ONLARA ZARAR VERMEYİ SEMBOLİK EYLEM OLARAK GÖRENLER VAR'

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Radikal kişiler, çılgınlar, terörist unsurlar gibi Harry ve Meghan'a zarar vermeyi sembolik eylem olarak görenler var. Bu onların başa çıkmak zorunda oldukları bir gerçek. Bütün bunlar paranoyakça korkular değil."

Bütün bunlar göz önüne alındığında ABD'de nispeten daha güvenli bir ortamda yaşayan Harry ile Meghan'ın çocuklarını da alıp İngiltere'ye gitmesi artık mümkün görünmüyor. Tabii Harry, kendisi ve ailesi için cebinden ödeyerek güvenlik görevlisi tutmadığı sürece. Ama o da devlet korumasının yerini tutmuyor elbette.

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Sussex çiftine yakın bir kaynak "Uygun bir koruma sağlanmadan Harry, karısını ve çocuklarını İngiltere'ye götürme riskini alamaz. Bunlar gayet belirli ve korkutucu tehditler" diye konuştu.

HARRY GÜVENLİK HİZMETLERİNDEN ARTIK MAHRUM

Artık İngiliz kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olmadığı için Harry, İngiltere'deyken Metropolitan Polisi tarafından sağlanan güvenlik hizmetlerinden yararlanması mümkün değil.

Kraliyet yorumcusu Larcombe "Harry'nin çalışabileceği özel güvenlik, devlet korumasıyla kıyaslanamaz. Belki eski ordu mensuplarıyla anlaşabilirler. Ama onların da İngiliz haber alma örgütüne ya da polis ağına ulaşma olanakları yok" dedi.

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Larcombe, kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı etkinliklerde gözle görülebilen üniformalı polis memurlarının yanı sıra ilk bakışta anlaşılmayan MI5 elemanlarının, karşı terör ekiplerinin de hazır bulunduğunu hatırlatıp "Artık Harry'nin bu şekilde korunması mümkün değil" dedi.





Diğer yandan Harry'nin, annesi Diana'nın Paris'te bir paparazzi takibi sırasında geçirdiği trafik kazasıda ölümünün yarattığı travmadan hala kurtulamadığı da konuşuluyor. Harry'nin düşüncesine göre eğer devlet koruması altında olsaydı Diana bu şekilde bir trafik kazasına kurban gitmeyebilirdi. Harry buna benzer bir kazanın kendisinin ve ailesinin başına gelmesinden de korkuyor.