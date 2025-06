Programı son anda iptal olmuştu... Yüreklere dokunan mesaj geldi: Hiçbir anne çocuğunun ciddi bir hastalığı olduğunu duymak istemez!

Haberin Devamı

Artık herkesin ezbere bildiği gibi günün birinde kocası Prens William tahta çıkınca Kate de "kraliçe" unvanı alacak.

Diğer yandan Kate Middleton'a yönelen ilgi geçen yıl daha da arttı. Bunda da kanser tedavisi görmesinin etkisi büyük...

PROGRAMININ SON ANDA İPTAL EDİLMESİ ENDİŞE YARATTI

Altı ay gözlerden uzak kaldıktan sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı Trooping The Colour'dan sonra da usul usul görevlerine döndü.

Fakat bitmek üzere olan hafta içinde beklenmedik bir gelişme oldu.

Ardı ardına etkinliklere katılan Galler Prensesi Kate'in, Ascot Kraliyet Yarışları'ndaki programı son anda iptal edildi...

Programda Prens William'a eşlik edeceği belirtilen Kate Middleton o etkinliğe katılmadı. Bu da elbette büyük bir merak uyandırdı.

Sonrasında aslında Kate'in o programa katılmayacağı, baştan bir yanlış anlama olduğu söylendi. Öyle ya da böyle Kate'i dört gözle bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.





'YÜREK DOLUSU' BİR MESAJ YAYINLADI

Bütün bunlar olup biterken Kate Middleton da sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu...

43 yaşındaki Galler Prensesi, cuma günü Çocuk Bakımevleri Haftası kapsamında yürekleri titreten bir mesaj paylaştı.

Kate Middleton, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yakalanan çocukların bakımının yapıldığı bu kurumlara dikkat çekmek için gerçekleşen hafta kapsamında bakımevlerinin önemine değindi.

Mesajına "Hiçbir ebeveyn, çocuğunun hayatını kısaltan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu duymayı beklemez" satırlarıyla başladı.





ÇOCUK BAKIMEVLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sonra da devam etti: "Ne yazık ki bu, ülkenin dört bir yanında binlerce ailenin yüzleştiği, onları kalbi kırık, gelecek korkuları içinde ve genellikle de çaresizce izole olmuş şekilde bırakan bir gerçek."

East Anglia Çocuk Bakımevi ve Ty Hafan (Cennet Evi) Çocuk Bakımevi'nin yöneticiliğini üstlenen Kate Middleton, bu sayede bu kurumların çalışmasını da yakından gördüğünü belirtti.

"Kahkaha, eğlence ve oyun aracılığıyla, çocukları dinleyip onları kucaklayarak, önemseyerek ve paylaşarak ruhları yükseltiyorlar. Çocukları ve ailelerini yaşam, ölüm ve ötesinde destekliyorlar" diye yazdı.

Kate Middleton, bu özel haftanın ülke çapındaki 54 çocuk bakımevinin çocuklara ve ailelere sağladığı bakıma ve olağanüstü çabaya dikkat çekip onlara teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu satırlarına ekledi.

Kate Middleton, bu yılın şubat ayında Ty Hafan (Cennet Evi) Çocuk Bakımevi'ni ziyaret etmiş ve orada hem hasta çocuklarla hem de aileleriyle vakit geçirmişti.

Bu arada küçük bir not... Prenses Diana da aynı çocuk bakımevinin yöneticilerinden biriydi.





GEÇEN HAFTA ARDI ARDINA İKİ ETKİNLİĞE KATILDI

Galler Prensesi Kate, geçtiğimiz cumartesi günü Trooping The Colour, etkinliğine katıldı. Sadece birkaç gün sonra bu kez de Order of The Garter töreninde kocası William ile birlikte yer aldı..

Bu hafta çarşamba günü de Kraliyet Ascot Yarışları'nda yer alacağı açıklandı ancak program son anda iptal edildi ve Kate etkinliğe katılmadı.

Bu da Kate hakkında bazı endişelere yol açtı. Sağlığının yine bozulup bozulmadığı merak konusu oldu.

Diğer yandan kanser tedavisini geçen eylül ayında tamamlayan Kate'in hala nekahat döneminde bulunduğu ve işlerinin yanı sıra dinlenmeye de zaman ayırıp sağlığını ön planda tutması gerektiği konuşuldu.

Galler Prensesi Kate Middleton, son olarak geçen pazartesi günü Order Of The Garter töreninde kocası Prens William'a eşlik etti.