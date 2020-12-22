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Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Orhan Kural’ın durumu ağır

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Prof. Dr. Orhan Kural’ın durumu ağır
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural’ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

“Durumu Çok Ağırlaştı”

Kötü haberi duyuran Onur Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu
iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak
yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Kural’ın durumu ağır

Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

 

 

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