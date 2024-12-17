Prensesin zor seçimi…

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Tartışmalı çift en son Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için bir arada Harry’nin memleketine geldiler, sonrasında ise Meghan hem istemediğinden hem de orada karşılaşacaklarından çekindiği için bir daha bu yolculuğa çıkmadı.

Harry ise zaman zaman kurucusu ya da temsilcisi olduğu vakıfların ya da hayır işi organizasyonlarının etkinlikleri için sık sık evine dönmeye devam etti. Ailesinin “küskün” prensi babası Kral Charles’ın kanser olduğunu öğrendiğinde de hemen uçağa atlayıp onu görmek için yollara düştü. Kraliyet ailesi geleneksel yeni yıl kutlamalalarına hazırlanırken Harry ve Meghan yine davet edilmedi

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KENDİ MEMLEKETİNDE “İSTENMEYEN ADAM” OLDU

Ama İngiltere’ye yaptığı her ziyarette deyim yerindeyse gönlü kırık şekilde ABD’ye geri döndü… Babası bile onunla sadece 45 dakika görüştükten sonra yoğun programını gerekçe gösterdi, kansere yakalanması bile onu affetmesine yetmedi…

Kraliyet uzmanları hastalığı ve belki de kendini ölüme ilk kez bu kadar yakın hissetmesi nedeniyle kralın belki de yumuşayacağını, özellikle de torunları Archie ve Lilibet’in özlemine dayanamadığı için Harry ve Meghan çiftini Sandringham’daki aile yeni yıl toplanmasına çağıracağını söylüyordu. Harry ve Meghan yeni yıl için kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'i California'ya davet etti

KENDİ GİDEMEYİNCE KUZENİNİ YANINA ÇAĞIRDI

Ancak bu hayal bu yıl da gerçekleşmedi. Sussex’lerin Noel ve yılbaşı kutlamaları için aileden davet almadıkları ortaya çıktı. Onlar da bu kez farklı bir yola giderek İngiliz kraliyet ailesinde aralarının bozuk olmadığı tek kişiyi, Prenses Eugenie’i ABD’ye davet etti.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'i Noel'i Kaliforniya'da geçirmeleri için davet ettikleri ve çifti bayram dönemini İngiltere'de ya da ABD'de geçirmek arasında seçim yapmaya zorladıkları konuşuluyor.

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PRENSES ARADA KALDI…

Charles’ın erkek kardeşi Prens Andrew ve York Düşesi Sarah’nın kızları 34 yaşındaki Eugenie ve 38 yaşındaki kocası Jack Brooksbank, zaten her yıl olduğu gibi bu yıl da ailenin Norfolk'taki Sandringham malikânesindeki geleneksel kutlamalara zaten davetliler. Harry babası Charles'ın taç giyme törenine katıldığında protokolde arka sıralara atılmış ve aileden kimse onunla konuşmamıştı... Ona sahip çıkan sadece kuzenleri oldu

AİLEDE BİR TEK O HARRY’YE SIRTINI DÖNMEMİŞTİ

Ve çift evlendiklerinden beri yeni yılda aileyle birlikte bu geleneksel kutlamalara ve yeni yıl yemeğine katılıyorlar. Ancak çiftin önünde bu yıl zor bir seçim daha var.

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Aileyle giriştiği büyük kavgada herkesi kendine küstüren Harry’nin arasının bozuk olmadığı tek akrabası kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank. O da ailesinden ayrı geçirdiği bir kutlamada daha yalnız kalmak istemedi ve Prenses Eugenie’i ailesiyle birlikte California’ya davet etti. Meghan Markle hamilelik duyurusunu Eugenie'nin düğününde yapıp onun düğününe gölge düşürmekle suçlanmıştı

KUZENİYLE BÜYÜK AİLESİNİN ARASINDA KALDI

Prenses Eugenie de böylece sevgili kuzeni Harry ve ailenin geri kalanı arasında kaldı. Ancak Eugenie’nin Kral Charles’ı ve ailenin ağır topları William ve Kate’i kızdırmayı göze almak istemeyip kuzeni Harry’yi kibarca reddetme olasılığı yüksek görünüyor…

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Prens Harry ve kardeş gibi olduğu Prenses Eugenie zaten hep yakındılar ancak Harry Meghan’la evlendiğinden beri ailesinden uzaklaştı hatta bununla da kalmayıp babası, ağabeyi ve Kate hakkında sert sözleriyle herkesle olan bağını kopardı.





AYNI YIL, AYNI YERDE EVLENDİLER, İKİŞER ÇOCUKLARI OLDU

Bu süreçte de ona sırt çevirmeyen ve bağrına basmaya devam eden tek kişi kuzeni Prenses Eugenie oldu.

İki kuzenin hayat yolculukları da benzer şekilde devam ediyor. Eugenie ve evlenmeden önce uzun yıllar aşk yaşadığı finansçı kocası Jack Brooksbank da tıpkı Harry ve Meghan gibi Windsor Kalesindeki St George's Kilisesinde bir kraliyet düğünü yaptılar. Harry ve William'ın kuzenleri Eugenie ve Beatrice Prens Andrew'nun Sarah Ferguson'la evliliğinden doğdular... Kraliyet taht sıralamasında abla Beatrice 10, kardeşi Eugenie ise 11'inci sırada

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KUZENİNİN DÜĞÜNÜNE GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Harry ve Meghan 2018’in mayısında, Eugenie ise ekim ayında evlendi. Hatta Harry ve Meghan burada da büyük bir çam devirip Meghan Markle’ın hamile olduğu açıklamasını tam da Eugenie’in düğününe denk getirip bu en mutlu gününde ondan daha fazla konuşulmayı ve düğüne gölge düşürmeyi başardılar.

Yine de Eugenie kuzeni Harry’ye darılmadı ve ona en zor zamanlarında destek vermeyi sürdürdü.

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank’in iki oğlu var... Kraliyet ailesine mensup olsa da sıkı kurallar Eugenie ve Beatrice için geçerli değil... Kardeşler özel hayatlarını ünlüler gibi sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank’in üç yaşında August ve bir yaşında Ernest adında iki oğulları var. Harry ve Meghan’ın oğulları Archie beş, kızları Lilibet ise üç yaşında. İkişer çocukları olan kuzenler onların birbirlerini tanıyıp, kendileri gibi yakın ilişkiler kurarak büyümelerini istiyor.