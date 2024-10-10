Prenses kanseri yendi ama çok yorgun… ‘Barış elçisi’ rolü geride kaldı: Bu kavgadan artık midesi bulanıyor!

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Kate Middleton’ın yokluğu sayısız komplo teorisine yol açtıktan sonra güzel prenses bir video yayınlayarak kansere yakalandığın ve tedavi gördüğünü itiraf etmişti.

Bu üzücü durum prensesin eylül ayının hemen başında yayınlanan bir dizi mutlu aile portresiyle birlikte tedavisinin tamamlandığı ve iyileştiği haberiyle son buldu.





GÜZEL PRENSES KANSERİ YENDİ... KÜSLÜK HÂLÂ BİTMEDİ

Kemoterapi tedavisi biten Kate artık kraliyet görevlerine geri dönmeye ve tekrar alıştığımız gibi hemen her gün halkın güzü önünde olmaya hazırlanıyor.

Kanser ve ölüm korkusu ortadan kalktığından beri de gözler bir kez daha aile içindeki yıllardır bitmeyen kavga ve küslüklere çevrilmiş durumda.

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YILLARCA "ARABULUCU" OLDU AMA ARTIK "TİKSİNİYOR"

Kraliyet kaynaklarından gelen son haberlere göre ise yaşadığı büyük korkudan sonra Kate Middleton artık kocası Prens William ve kayınbiraderi Prens Harry arasındaki küslüğü bitirmek uğruna yıllardır üstlenmeye çalıştığı “barış elçiliği” rolünden vazgeçti.

Middleton'ın kavgalı olan Prens William ve Prens Harry arasında arabulucu rolü oynamak istediği bir süredir haberlere konu oluyordu. Ancak kanserle savaşından sonra Galler Prensesi'nin öncelikleri tamamen değişti…

“The King” kitabının yazarı Christopher Andersen yaptığı açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi'nin bugünlerde Kate'in radarında olmadığını söyledi.

42 yaşındaki prenses bunun yerine kocası William ve kayınpederi Kral Charles’la birlikte tamamen monarşinin geleceğini korumaya odaklanmış durumda.





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BUNDAN BÖYLE KOCASIYLA BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Andersen, “Kate'in bir şekilde hala barışçıl rolü oynamaya devam edecek zamanı ve enerjisi olduğu fikri saçmalık,” diyor. “Yıllar boyunca denedi ve sonunda tiksintiyle ellerini havaya kaldırdı ve bundan vazgeçti. Üzerine düşeni yaptı ama bu bir tarafta William ve Charles, diğer tarafta Harry arasında bir köprü kurmaya yetmedi.”

Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams de bu konuda aynı fikri savunuyor. Kate'in son dört yıldır yaşanan süreçle ilgili olarak kocası Prens William’la “tamamen aynı fikirde” olduğunu söylüyor Fitzwilliams.





ESKİ DOSTU KİTABINDA ONUN İÇİN KORKUNÇ ŞEYLER YAZMIŞTI

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Ünlü kraliyet uzmanı “Harry, kraliyet ailesi son derece kötü şekilde tasvir ettiği Spare adlı anı kitabında Kate’i Meghan Markle'a karşı soğuk ve misafirperver olmayan biri olarak tasvir etti” dedi. “Anı kitabı yakında ciltsiz olarak yeniden yayınlanacak ve bu iddiaları tekrar su yüzüne çıkacak, ancak neyse ki kitaba ekleme yapmayacak ya da tanıtımını yapmayacak. Bunun ne kadar zarar verici olduğunu artık kendisi de çok iyi biliyor.”

Fitzwilliams, Kate'in sağlığına öncelik verirken kendi şartlarına göre kraliyet görevlerine yavaş yavaş dönmeye odaklanacağını belirtti. Ve prensesin bu süreçte kendi sağlığına ya da aileye zarar verebilecek tüm tartışmaların uzağında duracağının da altını çizdi.

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ARTIK HARRY VE MEGHAN "DERDİNDEN" UZAK KALACAK

Bu uzak durulacak şeylerin başında ise elbette Harry ve Meghan’ın aileyle olan kavgası geliyor…

Harry ve Meghan 2020'de kraliyet görevlerini bıraktığından beri Harry'nin ailesiyle gergin bir ilişkileri var. O dönemde çift, İngiliz basınının dayanılmaz müdahalelerinin ve ırkçı tutumlarının, kıdemli kraliyet ailesi olarak geri adım atmalarına neden olduğunu söylemişti.

İki çocuk babası Harry o zamandan bu yana ailesiyle olan çalkantılı ilişkisini televizyon röportajlarında, bir belgeselde ve anı kitabında ayrıntılı olarak anlattı.

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BABALARI İKİ KARDEŞE YALVARMIŞTI

Harry kitabında, 2019'daki bir tartışma sırasında William'ın karısı Meghan’a “zor” ve “kaba” dediğini ve ardından da onu yakasından tutup yere düşürdüğünü iddia etti. Kitabında yazdığına göre Harry bu sırada yerde duran köpek maması kabının üzerine düşmüş ve vücudunda kesikler ve morluklar oluşmuştu.

Yine aynı kitapta Harry, Charles'ın kardeşlere barışmaları için yalvardığını iddia etti. Harry’nin anlattığına göre Charles, babası Prens Philip'in 2021'deki cenazesinin ardından küs kardeşlere “Lütfen çocuklar, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin” diye yalvarmıştı.

HARRY’NİN TÜM ÇABALARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

People dergisine daha önce konuşan kaynaklar, artık ailesiyle arasını düzeltmek isteyen Harry'nin babasına yaptığı çağrıların ve yazdığı mektupların cevapsız kaldığını söylemişti.

Küskün prensin ağabeyi William aramalar ve mesajlar aracılığıyla bağlantı kurma girişimleri de benzer şekilde görmezden geliniyor.