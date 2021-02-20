Sonunda bebeÄŸinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi: Ä°lk fotoÄŸraflarÄ± ebe Ã§ekmiÅŸ

Ä°ÅžTE OÄžLUMUZ AUGUST PHILIP HAWKE

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oÄŸlu Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Prenses Eugenie ve eÅŸi Jack Brooksbank bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.Â Ailenin, Instagram kullanmasÄ±na izin verilen sayÄ±lÄ± Ã¼yelerinden biri olan Prenses Eugenie, kendi resmi sayfasÄ±nda kocasÄ± Jack Brooksbank ve minik oÄŸluyla Ã§ekilen iki fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Prenses "Size August Philip Hawke Brooksbank'i tanÄ±tmak istedik" diye yazdÄ±. BebeÄŸin adÄ±ndaki Philip, Eugenie'nin bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±na saygÄ± niteliÄŸinde.

Ä°LK FOTOÄžRAFINI EBE Ã‡EKTÄ°

Sonra da kendilerine bebeÄŸin doÄŸumu dolayÄ±sÄ±yla iyi dileklerini gÃ¶nderen herkese teÅŸekkÃ¼r etti. Prenses, bu fotoÄŸraflarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmaktan dolayÄ± heyecan duyduklarÄ±nÄ± ifade etti. Prenses Eugenie, oÄŸluyla bu fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n, doÄŸumda gÃ¶rev alan ebe tarafÄ±ndan Ã§ekildiÄŸini de not dÃ¼ÅŸtÃ¼. Eugenie, ebenin yanÄ± sÄ±ra oÄŸlunun doÄŸumunda yer alan herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

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YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERMEMESÄ° TEPKÄ° Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°

30 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Eugenie, oÄŸlunun dÃ¼nyaya geliÅŸini, 9 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda duyurmuÅŸtu. O paylaÅŸÄ±mda kendisinin, eÅŸinin ve bebeÄŸinin ellerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Eugenie'nin oÄŸlunu gÃ¶stermemesi de bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ°NÄ° DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUÅžTU

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, bir bebek beklediklediklerini geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden duyurmuÅŸtu. Bir Ã§ift bebek patiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Eugenie, kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ve bebeÄŸin 2021'in ilk aylarÄ±nda doÄŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

DAMAT GECE KULÃœBÃœ YÃ–NETÄ°CÄ°SÄ°

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Kraliyet ailesinin en yeni Ã¼yesi olmayÄ± baÅŸaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin damadÄ± Jack Brooksbank, gece kulÃ¼bÃ¼ mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±yor. Ãœniversiteye gitmek yerine erken yaÅŸta iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan 35 yaÅŸÄ±ndaki Brooksbank, bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 18 yaÅŸÄ±mdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasÄ±nÄ± finans dÃ¼nyasÄ±na takip etmek yerine barlarda faaliyet gÃ¶sterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±, George Clooney'nin markasÄ±na destek oldu.

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