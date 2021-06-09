TakipÃ§ilerine sÃ¼rpriz yaptÄ±, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermediÄŸi bebeÄŸinin sesini dinletti

OÄžLUNUN VÄ°DEOSUNU PAYLAÅžTI

Eugenie, Jack Brooksbank ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen minik bebeÄŸin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri eÅŸliÄŸinde okyanuslarÄ±n ve onlarÄ±n derinliklerindeki hayatÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin mesajlar verdi. Onun bebeÄŸinin kime benzediÄŸini, nasÄ±l bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ merak eden hayranlarÄ± August'un yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeseler de bu kez sesini duydular.Â



TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE SÃœRPRÄ°Z

Videolarda, DÃ¼nya Okyanus GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n "muhteÅŸem okyanuslarÄ± ve onlarÄ±n iÃ§indeki yaÅŸamÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼n" olduÄŸunu belirten Eugenie "Hepimizin hayatÄ± iÃ§in tamamlayÄ±cÄ± olan bir konuda farkÄ±ndalÄ±k yaratma gÃ¼nÃ¼ olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izdi. Prenses'in bu paylaÅŸÄ±mÄ± onun bebeÄŸini gÃ¶rmek isteyen hayranlarÄ± iÃ§in de bir sÃ¼rpriz oldu.





YÃœZÃœ GÃœLMEYEN AÄ°LENÄ°N EN HUZURLU ÃœYESÄ°Â

Ã‡alkantÄ±lÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§en Ä°ngiliz kraliyet ailesinin belki de en mutlu Ã¼yesi kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce anne olan Prenses Eugenie. KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oÄŸlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Prenses Eugenie, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda anne oldu. Bunun mutluluÄŸunu da sadece sosyal medya sayfasÄ±ndan duyuru yaparak sessiz sedasÄ±z yaÅŸadÄ±.



EN BÃœYÃœK HEDÄ°YEYÄ° ALDIM ZATEN

Bir dÃ¶nem babasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden zor gÃ¼nler geÃ§iren Eugenie, 23 Mart'taki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de kocasÄ± Jack Brooksbank ve oÄŸlu August ile birlikte kutladÄ±. 32 yaÅŸÄ±na giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gÃ¶nderenlere de bir buÃ§uk aylÄ±k oÄŸlu ve kocasÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± Instagram'da paylaÅŸarak teÅŸekkÃ¼r etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayÄ±lÄ± Ã¼yelerinden biri olan Eugenie, ailece Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸarak "DÃ¼n doÄŸum gÃ¼nÃ¼mde gÃ¶sterdiÄŸiniz sevgi iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. Ä°steyebileceÄŸim en gÃ¼zel hediyeyi aldÄ±m" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de saklamadan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

BU PAYLAÅžIM TEPKÄ° Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°

Ã‡ift bebeklerinin dÃ¼nyaya geliÅŸini de Eugenie'nin Instagram hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Prenses Eugenie, oÄŸlunun dÃ¼nyaya geliÅŸini, 9 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda duyurmuÅŸtu. O paylaÅŸÄ±mda kendisinin, eÅŸinin ve bebeÄŸinin ellerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Eugenie'nin oÄŸlunu gÃ¶stermemesi de bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.





BU FOTOÄžRAFI EBE Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°

Daha sonra Jack Brooksbank ve Prenses Eugenie, minik oÄŸullarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± yine bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. Bu paylaÅŸÄ±mda "Size August Philip Hawke Brooksbank'i tanÄ±tmak istedik" denildi. BebeÄŸin adÄ±ndaki Philip, Eugenie'nin bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±na saygÄ± niteliÄŸinde. BebeÄŸin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bu ilk poz, doÄŸumda Eugenie'yes yardÄ±mcÄ± olan ebe tarafÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸti.



HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ°NÄ° DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUÅžTU

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, bir bebek beklediklediklerini geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden duyurmuÅŸtu. Bir Ã§ift bebek patiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Eugenie, kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ve bebeÄŸin 2021'in ilk aylarÄ±nda doÄŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Prenses Eugenie, taht iÃ§in 10'uncu sÄ±rada bulunuyor. Kendisi her ne kadar KraliÃ§e'nin torunu olup "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±sa da kocasÄ± Jack Brooksbank'in halktan gelmesi nedeniyle herhangi bir unvanÄ± yok. AynÄ± ÅŸekilde oÄŸlu August da herhangi bir unvan sahibi deÄŸil.





KOCASI GECE KULÃœBÃœ YÃ–NETÄ°CÄ°SÄ°

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Kraliyet ailesinin en yeni Ã¼yesi olmayÄ± baÅŸaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin damadÄ± Jack Brooksbank, gece kulÃ¼bÃ¼ mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±yor. Ãœniversiteye gitmek yerine erken yaÅŸta iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan 35 yaÅŸÄ±ndaki Brooksbank, bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 18 yaÅŸÄ±mdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasÄ±nÄ± finans dÃ¼nyasÄ±na takip etmek yerine barlarda faaliyet gÃ¶sterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±, George Clooney'nin markasÄ±na destek oldu.

Â BEBEÄžÄ°NÄ° KUZENLERÄ° GÄ°BÄ° TANITMADI

Prenses Eugenie, tahta uzak olduÄŸu iÃ§in Ã§ocuÄŸunun kamuoyuna tanÄ±tÄ±lmasÄ± da kuzenleri William ve Harry'nin Ã§ocuklarÄ±ndan daha farklÄ± bir biÃ§imde oldu. Eugenie ve Jack Brooksbank, oÄŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geldiÄŸi hastaneden sakince ayrÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada onlarÄ± sadece basÄ±n mensuplarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Yani Ã¶zel birÂ tÃ¶ren olmadÄ±. Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis dÃ¼nyaya geldiÄŸinde ise saraya gitmeden Ã¶nce dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±klarÄ± hastanenin Ã¶nÃ¼nde anne ve babalarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±.





ONLAR DA SEÃ‡TÄ°KLERÄ° BASIN MENSUPLARINI SARAYA DAVET ETTÄ°

Prens Harry ile Meghan Markle da oÄŸullarÄ± Archie'nin dÃ¼nyaya geliÅŸinden sonra hemen onunla birlikte basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±. Bir sÃ¼re sonra sadece kendilerinin seÃ§tiÄŸi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± saraya davet ederek Archie'yi de kucaklarÄ±na alÄ±p poz verdiler.

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