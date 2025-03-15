Tahtı olmasa da olur, geleceğin en güzeli onun... Ailedeki bir ölüm onun hayatını değiştirecek!

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Üstelik bütün bu sorumluluklar gelecekte daha da ağırlaşacak. William kral olarak tahta geçtiğinde Kate de kraliçe olacak. Bu da ailenin üst düzey üyelerinde hiyerarşik olarak bütün taşların yerinden oynaması demek.

Çünkü bu tür olaylar aile için kelimenin tam anlamıyla 'oyunu tamamen değiştiren' bir durum.

Aslında William kral, Kate de kraliçe olduğunda yaşanacakların bir kısmı çoktandır belli. Bu, ailede değişmeyen bir gelenek.

Üç çocuklarının en büyüğü olan George, şu anda babasının taşıdığı Galler Prensi unvanını alacak. Bu unvanı veliaht prenslerin taşıdığını hemen not düşelim.

Hatta o sırada George eğer evlenmişse karısı da otomatik olarak Galler Prensesi olarak anılacak.

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BABALARI TAHTA GEÇİNCE ONLARIN DA HAYATI DEĞİŞECEK

Üç kardeş içinde geleceği net olarak belli olan kişi de George zaten. Diğer iki kardeşi Charlotte ve Louis için ise durum biraz daha farklı.

William kral olduğunda, Galler Prensi unvanı da George geçtiğinde Charlotte ile Louis unvansız kalacak.

Bu iki küçük çocuğun geleceği uzun süredir kraliyet uzmanları arasında tartışma konusu.

Charlotte ve Louis'nin saray çevresi dışında farklı işler edinip kendilerine hayat kurması düşünülüyor. Hatta söylenenlere göre Kate ile William, Charlotte ve Louis'nin gelecek hayatlarını şekillendirmeleri için şimdiden onlara yol yordam göstermeye başladı bile.

Ama elbette tahttaki hükümdarın kızının bir kenara atılacağı da düşünülmesin

KRALİÇE OLMAYAN BİR KADIN ÜYENİN ALACAĞI EN DEĞERLİ UNVAN

Kraliyet uzmanlarının yorumuna göre William tahta çıktığında Charlotte da çok değerli bir unvana sahip olacak.

Ama bunun için ailede acı bir olay yaşanması yani o unvanı şu anda taşıyan kişinin hayata veda etmesi gerekiyor.

Uzmanların yorumuna göre Charlotte, bir kralın kızı olarak aile içindeki en yüksek unvanlardan biri olan Princess Royal (Kraliyet Prensesi) unvanını alacak.

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Bu unvan 1987 yılından bu yana Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in elinde.

Anne Charlotte'un aynı unvana sahip olması için büyük halasının bu dünyadaki ömrünü tamamlaması gerekiyor.

BÜYÜK HALA BU DÜNYADAN GİDİNCE...

Princess Royal unvanı hükümdarın en büyük kızına veriliyor. Anne ve babası ondan önce ölse bile kendisi ömür boyu bu unvanı taşıyor.

Babası tahtta olduğunda prenses olan Elizabeth ise bu unvanı hiç taşıyamadı. Çünkü Princess Royal olan halası o sırada hala hayattaydı. Zaten sonra da Elizabeth kraliçe olarak tahta geçti.

Charlotte da babası William kral olunca otomatik olarak bu unvanı alamayacak. Bunun için şu anda Princess Royal olarak anılan büyük halası Anne'in hayata veda etmesini ve babasının kendisine bu unvanı resmen vermesini bekleyecek.