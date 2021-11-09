Prenses Charlene sonunda evine döndü, ama kocası Prens Albert'in adını bile anmadı

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İDDİALAR BİTMEK BİLMEDİ

10 ay önce adını taşıyan vakfın doğal yaşam ve gergedanların neslini kurtarmak amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle Güney Afrika'ya giden Prenses Charlene o zamandan bu yana da Monako'ya dönmemişti. Bu süre uzadıkça da Charlene ile Prens Albert'in aralarının bozuk olduğu hatta boşanacakları iddiaları da ortaya atılmaya başladı. Charlene'in, yakalandığı bir kulak, burun, boğaz hastalığı ve ardından geçirdiği bir dizi operasyon nedeniyle ülkesine dönemediği Monako Sarayı tarafından açıklanmıştı.

KOCASIYLA İLGİLİ TEK KELİME ETMEDİ

Altı yaşında Gabrielle ve Jacques adında ikiz çocukları bulunan 43 yaşındaki Charlene sonunda dün Monako'ya döndü. Ama onun 10 ay sonra ülkesine dönüşü bile söylentileri tamamen sona erdirmedi. Prenses, Güney Afrika'ya veda ettiği bir videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Bu videoda kocası Albert'den hiç söz etmedi. Bunun yerine "Açıkçası burada çok zamanlar da geçirdim. Ama aynı zamanda Güney Afrika'da olmak harika" diye konuştu. Ardından da kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür eden Prenses Charlene "çocuklarıyla tekrar bir araya gelmeyi de dört gözle beklediğini" ekledi. Bu açıklamada eşi Prens Albert hakkında tek kelime etmemesi de dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Prenses Charlene, Monako'ya dönüşünü eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Charlene " Bugün mutlu bir gün. Bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazdı.

BİR DE KÖPEK GETİRDİ

Prenses Charlene, Güney Afrika dönüşü Nice havaalanında yanında köpeğiyle birlikte görüntülendi. Görünüşe göre Charlene'in Güney Afrika'dan birlikte geldiği Vizsla cinsi köpek de artık ailenin bir ferdi oldu.

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene ya da evlenmeden önceki adıyla Charlene Wittstock , Monako Sarayı'na gelin gideceği açıklandığı ilk andan beri dünya kamuoyunun meraklı bakışlarını üzerinde topluyor. Bunun nedeni de kocası Prens Albert'in geçmiş yıllarındami çapkınlıkları ve evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen, gizleme gereği bile duymadığı çocukları.

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2011 YILINDA EVLENDİLER

Tüm dünyanın hafızasına 2011 yılındaki dillere destan düğünüyle kazınmıştı. Ama bunun tek nedeni "modern çağların külkedilerinden biri" olması yani küçücük bir ülkenin prensinin kalbini fethetmesi değildi. Düğünden önce çıkan "saraydan kaçmaya çalışıyor" söylentileri bir yana, prensle evlendiği törende sık sık gözyaşı dökmesiydi bunun bir nedeni de. Üstelik ileri sürülenlere göre bu gözyaşlarının nedeni, ilk anda akla geldiği gibi "mutluluk" da değildi. Aynı yıl evlenen Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde "aşk" neredeyse elle tutulacak kadar yakınken onların düğününde sanki o en önemli ayrıntı eksik gibiydi yapılan yorumlara göre. O günden sonra da güzel gelin, hep "mutsuz prenses" olarak anıldı.

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GRACE KELLY'NİN GELİNİ

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtına geçmesi. Bir Hollywood yıldızıyken, o dönemde ülkenin yöneticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasının kalbini çalan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bırakıp aşkının peşinden Avrupa'ya gitmişti. Güzelliği kadar trajik ölümüyle de dünyanın ilgisini çeken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtına oturmasıyla da büyük ilgi çekiyor bu yüzden.

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GERÇEKLER, PERİ MASALI GİBİ DEĞİL

Prens Albert ile evliliğinden Gabriella ve Jacques adında biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geçen bu miras nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çeken sıra dışı bir prenses. Charlene, düğününde sürekli ağlaması, düğün öncesi ise saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Aslında başlarda herkes onu da "modern çağların Külkedisi masalı kahramanlarından biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerçekler birbiri ardına ortaya çıkmaya başlayınca bazı masalların da mutlu sonla bitmediği de anlaşıldı.

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EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dünya sahnesinde yerini aldı. Bu mutsuzluğu da sebepsiz değildi kuşkusuz. Çünkü Prens Albert, çapkınlıklarıyla ve sıra dışı yaşamıyla ünlüydü. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki çocuğu bulunuyor. Bir garsonla ilişkisinden dünyaya gelen kızına annesinin adı olan Grace'i ve kendi soyadı olan Grimaldi'yi verdi. Tıpkı bir süre sonra bir hostesten dünyaya gelen oğluna yaptığı gibi. Bütün bunlar düğünden önceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dışı çocuğunu çok gündeme getirmemeye çalıştı.

İKİZLER ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

Bir dönem de Charlene ile evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yüzündeki mutsuzluk izlerini silemedi. Çünkü yine öne sürülenlere göre Charlene ile Prens Albert arasında bir anlaşma yapılmıştı. Boşanacaklarsa bile bu, çocukları dünyaya geldikten sonra olacaktı. İddialara göre ülkenin geleceği bu çocuklara bağlıydı. Belki evlilik de bu yüzden yapıldı. Çünkü ülkenin Fransa ile 1981 yılında yaptığı bir anlaşmaya göre eğer tahta geçecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Sonunda dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikizleri, ülkenin geleceğini de kurtarmış oldu.