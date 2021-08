Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

KÜÇÜK KIZIN SAÇ MODELİ OLAY OLDU

Prenses Charlene, resmi Instagram hesabından bu buluşmada çekilen fotoğrafları paylaştı. Geçtiğimiz hafta ciddi bir operasyon geçireceği Monako Sarayı tarafından açıklanan Charlene'in bu paylaşımında en çok dikkat çeken ayrıntı ise kızı Gabriella'nın saç modeli oldu.





'KIZIM SAÇINI KENDİSİ KESTİ'

43 yaşındaki Charlene Wittstock, kendisini görmek için Güney Afrika'ya seyahat eden kocası Albert, çocukları Jacques ve Gabriella ile çekilen bir dizi fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı. Prenses Charlene "ailesinin tekrar yanında olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını" belirtti bu paylaşımda. Sonra da küçük bir not olarak "Gabriella saçını kesmek istedi" diye yazdı. Ardından da "Üzgünüm Bella'm, düzeltmek için elimden gelenin en iyisini yaptım" diye ekledi.



SAÇ MODELİ ŞOKE ETMİŞTİ

Minik Prenses Gabriella'nın saçının ön kısmını tuhaf biçimde kesmiş olması akıllara Charlene Wittstock'un geçen yılın son aylarında katıldığı bir etkinlikte herkesi şoke eden saç modelini getirdi. Çocuklar için düzenlenen etkinlikte yarısı kazınmış Punk modeli saçlarıyla kamera karşısına çıkan Prenses Charlene'in bunalımda olduğu ve o yüzden saçını kraliyet ailelerinde hiç görülmemiş olan bu modelde kestirdiği ileri sürülmüştü. Bazı psikologlar da Charlene'in yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu ve özgürlüğünü bu yolla ifade etmek istediğini ileri sürmüştü.





SEMPATİK BULANLAR OLDU: 'BENİM KIZIM DA BÖYLE'

Tıpkı Charlene gibi kızı Gabriella'nın tuhaf saç modeli de büyük ilgi uyandırdı. Instagram takipçilerinin bazıları minik prensesin saç modelini annesininkiyle uyumlu ve sevimli bulurken eleştirenler de oldu. Bir takipçisi paylaşıma, Gabriella'nın annesine özendiği için saçını kestiği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de bütün kız çocuklarının bu konuda aynı olduğunu savundu.





'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' İDDİASI

Fakat minik Gabriella'nın saç modelini eleştirenler de oldu. Küçük kızın yüzündeki gergin ifadeyi öne sürerek "annesinin mutsuzluğunu o da paylaşıyor" yorumunu yaptı bir sosyal medya kullanıcısı. Bazı kullanıcılar da Charlene'in ruh sağlığının pek yerinde olmadığını ve bu durumun çocuklarına da yansıdığını ileri sürdü.





OPERASYON GEÇİRECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Kendi adını taşıyan vakfın, gergedanların korunması için yürüttüğü program kapsamında altı aydır Güney Afrika'da bulunan Charlene'in bir operasyon geçireceği de geçen hafta açıklanmıştı. Monako Sarayı tarafından yapılan resmi açıklamada operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyip sadece dört saat süreceği belirtilmişti.





NEDEN HALA MONAKO'YA DÖNMEDİĞİ MERAK KONUSU

Bir zamanlar Hollywood yıldızıyken Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'in tek erkek çocuğu olan Prens Albert ile Prenses Charlene'in boşanacağı iddiaları da uzun süredir ortalarda dolaşıyor. Charlene'in çocuklarını da kocasıyla bırakıp kendi köklerinin geldiği Güney Afrika'ya gitmesi ve evine dönmemesi de çiftin yollarını ayırdığı iddialarını güçlendirmişti. Başlarda Prenses Charlene'in geçirdiği bir enfeksiyon sonrası doktoru izin vermediği için Monako'ya dönmediği belirtilmişti. Ancak ailesinden ayrı kalış süreci uzadıkça çiftin ilişkisinin geleceği de merak konusu olmuştu. Her ne kadar şu anda bir araya gelmiş olsalar da Charlene'in Monako'ya dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.





DÜĞÜNDEN ÖNCE SARAYDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

2011 yılında Prens Albert ile evlenen eski olimpik yüzücü Charlene Wittstock ile basın tarafından "ağlayan prenses" olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni ise genç kadının düğün töreninde durmadan gözyaşı dökmesi. Prenses Charlene'in daha Albert ile evlenmeden önce bu düğünden ve saraydan kaçmaya çalıştığı, ancak bütün girişimlerinin engellendiği ileri sürülüyordu.





NEDEN AĞLADIĞINI ANLATMIŞTI

Charlene ise bir röportajında düğünde neden ağladığını anlatmıştı. Prenses Charlene "O gün her şey öylesine bunaltıcıydı ki! Birçok söylenti, bu söylentilerin sebep olduğu karmaşık duygular, giderek yükselen tansiyon. Ardından da gözyaşları. Ve sonra öyle gözyaşı dökerken aklımdan 'Bütün dünya beni ağlarken izliyor' düşüncesi geçti. Ondan sonra biraz daha ağladım" diye konuşmuştu.





EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARI VAR

Monako Sarayı'nın yüzü çok az gülen prensesi Charlene'in kapalı kapılar ardındaki hayatının da öyle peri masallarındaki gibi olmadığı artık çok iyi biliniyor. Zimbabwe doğumlu olimpik yüzücü Charlene Wittstock ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocukları olan Albert'ın evlilik dışı ilişkilerinden iki çocuğu daha bulunuyor. ABD'li emlakçı Tamara Rotolo ile olan ilişkisinden 1992 yılında dünyaya gelen kızını çoktan kabullendi Prens Albert. Hatta ona annesi Grace'in adını bile verdi. Prens Albert'in Afrikalı eski bir hostes olan Nicole Coste ile ilişkisinden de 2003 doğumlu Alexandre adlı bir çocuğu daha bulunuyor.





SEVGİLİYKEN ALDATTI MI?

Kısa bir süre önce de Brezilyalı bir kadın 2000'li yıllarda Prens Albert ile dünyayı dolaştığını ve bu sırada ondan hamile kaldığını ileri sürdü. O sıralarda Prens Albert, şu anda evli olduğu Prenses Charlene ile aşk yaşıyordu. Kadının ileri sürdüğü bu zamanlama manidar bulunurken Prens'in avukatları kadının şantaj yaptığını ileri sürdü. Bu durum da Prens Albert'in sevgili oldukları sırada Charlene'i aldattığı şeklinde yorumlandı.





TAHT, KIZ KARDEŞLERİN ÇOCUKLARINA KALACAKTI

Prens Albert ile Prenses Charlene evlendikten sonra da uzun süre çocukları olmadı. Bu durum da ayrı bir kriz yarattı. Bunun nedeni de babası Prens Ranier'nin 2002 yılında anayasaya koyduğu "Eğer oğlumun erkek çocuğu olmazsa kızlarımın erkek çocuklarından biri tahta oturur” maddesiydi.





GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞUNU VELİAHT İLAN EDECEKTİ

Bu yüzden Prens Albert, yasayı değiştirip gayrı meşru oğlu Alexandre'nin veliaht olmasını sağlamaya çalıştı. Bu duruma en büyük muhalefeti ise ablası Prenses Caroline gösterdi. Sonunda 2014 yılında ikiz çocukları dünyaya geldi ve bu kriz de sona erdi.

