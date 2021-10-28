Prenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu? Son kararı açıkladı

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SON KARARI AÇIKLADI

Geçen yılın son aylarından beri Monako'dan uzakta olan ve mayıs ayından bu yana da sağlığındaki olumsuzlukları öne sürerek Güney Afrika'dan dönmeyen Prenses Charlene ile Prens Albert'in boşanma yolunda olduğu ileri sürülüyordu bir süredir. 2011 yılında evlenen çift, bu uzun süre içinde sadece iki kez bir araya geldi. Şimdi ise son karar "ilk elden" açıklandı.

ALMAN DERGİSİ 'BOŞANMA' KELİMESİNİ KULLANDI

Başlarda, Monako'nun Zimbabwe doğumlu 43 yaşındaki gelini Charlene Wittstock'un gergedanların neslinin tükenmemesi için yürütülen çalışmalar nedeniyle Güney Afrika'da bulunduğu açıklanmıştı. Fakat ülkesine dönmesi geciktikçe kocası Prens Albert ile aralarının kötü olduğu hatta boşanacakları söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Hatta Alman Bunte dergisi bu konuyu ilk kez açık açık dile getirdi.

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SAĞLIĞININ BOZULDUĞU AÇIKLANDI

Tam da bu söylentiler iyice yayılmıştı ki Monako sarayından Prenses Charlene'in bir enfeksiyona yakalandığı ve doktorların seyahate izin vermemesi nedeniyle evine dönmediği açıklandı. Sonra da iki kez operasyon geçirdiği bu yüzden Güney Afrika'da kalış süresinin uzadığı resmi açıklamalara konu oldu.

PRENS ALBERT: 'CHARLENE, 19 KASIM'A KADAR EVİNE DÖNECEK'

Büyük olasılıkla herkes onun evine dönmesinden umudunu kesmişti ki bu kez aileyi merakla takip edenleri heyecanlandıran bir haber geldi. Üstelik de Prenses Charlene'in kocası Prens Albert yaptı bu açıklamayı. Altı yaşındaki ikiz çocukları Gabrielle ve Jacques ile Monako'da kalan 63 yaşındaki Prens Albert, People dergisine yaptığı açıklamada karısı Charlene'in önümüzdeki haftalarda evine döneceğini söyledi. Albert, eşinin hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı açısından iyi durumda olduğunu belirterek "Monako'nun ulusal gününün kutlandığı 19 Kasım'dan önce evine döneceğini belirtti. Prens Albert, Charlene'in, 13 Kasım'da konuk olacağı Dubai'deki bir fuarda kendisine eşlik etmeyi umduğunu da sözlerine ekledi. Prens bu konudaki net kararın son dakikada verileceğini belirtti.

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DÖNÜŞ TARİHİ İÇİN SON KARARI DOKTORLARI VERECEK

Yapılan açıklamalara göre Prenses Charlene, Güney Afrika'da bulunduğu sürede "Kulak, Burun, Boğaz Enfeksiyonu'na yakalandı. Bunun sonucu olarak da iki kez operasyon geçirdi. 8 Ekim'de ikinci kez bıçak altına yatan Prenses'in sağlığının olumlu yönde değiştiği belirtiliyor. Prens Albert'in söylediğine göre Prenses Charlene'in Monako'ya, evine döneceği tarih için için son karar doktorları tarafından verilecek.

GERGEDANLAR İÇİN GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ

Avrupa'nın küçük ülkesi Monako'nun tahtında oturan Prens Albert'in eşi Prenses Charlene, güzelliği bir yana hep bu mutsuz görüntüsüyle gündeme geldi bugüne kadar. Son bir yıldır da bambaşka bir söylentiyle dünya basınının manşetlerinde. Kendi adını taşıyan vakfın çalışmalarını yakından takip etmek için Güney Afrika'ya giden Prenses Charlene'in, henüz ülkeye dönmemesi ve çocuklarının babalarıyla birlikte Monako'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerini iyice alevlendirdi.

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GERÇEKTEN ENFEKSİYON NEDENİYLE Mİ?

Her ne kadar Charlene'in, geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle Monako'ya dönmeyi geciktirdiği açıklansa da bunun altında başka neden arayan çok sayıda kişi bulunuyor. Prenses Charlene, kendi adını taşıyan vakfın, Güney Afrika'daki gergedanları korumak için yürüttüğü bir çalışma kapsamında bir seyahate çıktı. Güney Afrika'da gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları inceleyen Charlene, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Prenses'in, yeni saç modeli de yine ilgi odağı oldu. Eski modelini biraz daha değiştirerek yine kraliyet saraylarında alışılmadık bir model seçen Charlene, bu tarzıyla da ilgi odağı oldu.

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KULAK, BURUN, BOĞAZ ENFEKSİYONU

Charlene, Güney Afrika'da da daha farklı ama yine sıra dışı saç biçimiyle dikkat çekti. Prenses'in, ENT (Kulak, Burun, Boğaz) enfeksiyonu geçirdiği ve doktorunun önerisiyle ülkesine dönmeyi ertelediği basına yansıyan Haberler arasında. Bu arada kocası Prens Albert de ikiz çocukları ile birlikte Monako'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Çiftin, geçen ocak ayından bu yana hiç birlikte görülmemesi ise aralarının bozuk olduğu, Charlene'in saraydan biraz da olsa kaçmak için Güney Afrika'daki bu seyahati bahane ettiği iddialarının ortaya atılması da gecikmedi.

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GRACE KELLY'NİN GELİNİ

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtına geçmesi. Bir Hollywood yıldızıyken, o dönemde ülkenin yöneticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasının kalbini çalan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bırakıp aşkının peşinden Avrupa'ya gitmişti. Güzelliği kadar trajik ölümüyle de dünyanın ilgisini çeken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtına oturmasıyla da büyük ilgi çekiyor bu yüzden.

GERÇEKLER PERİ MASALI GİBİ DEĞİL

Prens Albert ile evliliğinden Gabriella ve Jacques adında biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geçen bu miras nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çeken sıra dışı bir prenses. Charlene, düğününde sürekli ağlaması, düğün öncesi ise saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Aslında başlarda herkes onu da "modern çağların Külkedisi masalı kahramanlarından biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerçekler birbiri ardına ortaya çıkmaya başlayınca bazı masalların da mutlu sonla bitmediği de anlaşıldı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dünya sahnesinde yerini aldı. Bu mutsuzluğu da sebepsiz değildi kuşkusuz. Çünkü Prens Albert, çapkınlıklarıyla ve sıra dışı yaşamıyla ünlüydü. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki çocuğu bulunuyor. Bir garsonla ilişkisinden dünyaya gelen kızına annesinin adı olan Grace'i ve kendi soyadı olan Grimaldi'yi verdi. Tıpkı bir süre sonra bir hostesten dünyaya gelen oğluna yaptığı gibi. Bütün bunlar düğünden önceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dışı çocuğunu çok gündeme getirmemeye çalıştı.

İKİZLER ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

Bir dönem de Charlene ile evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yüzündeki mutsuzluk izlerini silemedi. Çünkü yine öne sürülenlere göre Charlene ile Prens Albert arasında bir anlaşma yapılmıştı. Boşanacaklarsa bile bu, çocukları dünyaya geldikten sonra olacaktı. İddialara göre ülkenin geleceği bu çocuklara bağlıydı. Belki evlilik de bu yüzden yapıldı. Çünkü ülkenin Fransa ile 1981 yılında yaptığı bir anlaşmaya göre eğer tahta geçecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Sonunda dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikizleri, ülkenin geleceğini de kurtarmış oldu.