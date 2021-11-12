Prenses Charlene dÃ¶ndÃ¼ ama sarayda deÄŸil Ã§ikolata maÄŸazasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki dairede oturacak

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10 AY SONRA DÃ–NDÃœ AMA...

YaklaÅŸÄ±k 10 ay Ã¶nce GÃ¼ney Afrika'ya giden ve uzun sÃ¼re dÃ¶nmediÄŸi iÃ§in eÅŸinden boÅŸanacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Prenses Charlene Ã¶nceki gÃ¼n Monako'ya dÃ¶ndÃ¼. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iÅŸler Ã¶yle hemen yola girecek gibi deÄŸil. Bir baÅŸka deyiÅŸle Prens Albert ile Prenses Charlene'in boÅŸanacaÄŸÄ± iddialarÄ± sona ereceÄŸe benzemiyor.

NEREDE YAÅžAYACAÄžI BELÄ°RSÄ°Z

Bunun nedeni de Prenses Charlene'in erkek kardeÅŸinin eÅŸi Chantell Wittstock'un iddialarÄ±. GÃ¼ney Afrika yararÄ±na faaliyet gÃ¶steren vakfÄ±n basÄ±nla iliÅŸkiler sorumlusu da olan Chantell Wittstock, Charlene'in Monako'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama eskisi gibi Prenslik SarayÄ±'nda yaÅŸayÄ±p yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ã‡Ä°KOLATA MAÄžAZASININ ÃœST KATINDAKÄ° DAÄ°RE

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Prenses Charlene, Prens Albert ile birlikte sarayda deÄŸil de Ã¼lkenin baÅŸka bir ucundaki bir Ã§ikolata maÄŸazasÄ±nÄ±n Ã¼st katÄ±nda yer alan yine Grimaldi ailesine ait bir dairede yaÅŸayacak. Bu durum da Albert ile Charlene'in aralarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¼Ã§lendirdi.

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ERKEK KARDEÅžÄ°NÄ°N EÅžÄ°NÄ°N Ä°DDÄ°ASI

43 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Charlene'in erkek kardeÅŸinin eÅŸi Chantell, neler olacaÄŸÄ±nÄ± zamanÄ±n gÃ¶stereceÄŸini belirterek, Ã§iftin altÄ± yaÅŸÄ±ndaki ikiz Ã§ocuklarÄ± Gabrielle ve Jacques'in annelerinin dÃ¶nmesinden mutlu olduÄŸunu ekledi.

KAFALARI KARIÅžTIRDI

Tam 10 aydÄ±r evinden, eÅŸinden ve Ã§ocuklarÄ±ndan kilometrelerce uzakta bulunan Prenses Charlene sonunda Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Bu ÅŸekilde de eÅŸi Monako Prensi Albert ile kendisi hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan "aralarÄ±nda sorun var" sÃ¶ylentilerine biraz da olsa noktayÄ± koymuÅŸ oldu. Ama Monako'ya dÃ¶nmeden Ã¶nce Twitter hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±lan videodaki sÃ¶zleri daha doÄŸrusu "sÃ¶ylemediÄŸi" sÃ¶zleri yine kafalarda soru iÅŸaretleri uyandÄ±rdÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

10 ay Ã¶nce adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n doÄŸal yaÅŸam ve gergedanlarÄ±n neslini kurtarmak amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle GÃ¼ney Afrika'ya giden Prenses Charlene o zamandan bu yana da Monako'ya dÃ¶nmemiÅŸti. Bu sÃ¼re uzadÄ±kÃ§a da Charlene ile Prens Albert'in aralarÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu hatta boÅŸanacaklarÄ± iddialarÄ± da ortaya atÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Charlene'in, yakalandÄ±ÄŸÄ± bir kulak, burun, boÄŸaz hastalÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi bir dizi operasyon nedeniyle Ã¼lkesine dÃ¶nemediÄŸi Monako SarayÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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KOCASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° TEK KELÄ°ME ETMEDÄ°

AltÄ± yaÅŸÄ±nda Gabrielle ve Jacques adÄ±nda ikiz Ã§ocuklarÄ± bulunan 43 yaÅŸÄ±ndaki Charlene sonunda dÃ¼n Monako'ya dÃ¶ndÃ¼. Ama onun 10 ay sonra Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bile sÃ¶ylentileri tamamen sona erdirmedi. Prenses, GÃ¼ney Afrika'ya veda ettiÄŸi bir videoyu resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu videoda kocasÄ± Albert'den hiÃ§ sÃ¶z etmedi. Bunun yerine "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± burada Ã§ok zamanlar da geÃ§irdim. Ama aynÄ± zamanda GÃ¼ney Afrika'da olmak harika" diye konuÅŸtu. ArdÄ±ndan da kendisini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturan doktorlara teÅŸekkÃ¼r eden Prenses Charlene "Ã§ocuklarÄ±yla tekrar bir araya gelmeyi de dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸini" ekledi. Bu aÃ§Ä±klamada eÅŸi Prens Albert hakkÄ±nda tek kelime etmemesi de dikkat Ã§ekti.





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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Prenses Charlene, Monako'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak duyurdu. Charlene " BugÃ¼n mutlu bir gÃ¼n. Bana gÃ¼Ã§ verdiÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±.

NÄ°ÅžANLANDIÄžI GÃœNDEN BU YANA GÃœNDEMDE

Zimbabwe doÄŸumlu eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Prenses Charlene ya da evlenmeden Ã¶nceki adÄ±yla Charlene Wittstock, Monako SarayÄ±'na gelin gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± ilk andan beri dÃ¼nya kamuoyunun meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde topluyor. Bunun nedeni de kocasÄ± Prens Albert'in geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±ndami Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ± ve evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerinden dÃ¼nyaya gelen, gizleme gereÄŸi bile duymadÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ±.

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2011 YILINDA EVLENDÄ°LER

TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hafÄ±zasÄ±na 2011 yÄ±lÄ±ndaki dillere destan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ama bunun tek nedeni "modern Ã§aÄŸlarÄ±n kÃ¼lkedilerinden biri" olmasÄ± yani kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã¼lkenin prensinin kalbini fethetmesi deÄŸildi. DÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ä±kan "saraydan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" sÃ¶ylentileri bir yana, prensle evlendiÄŸi tÃ¶rende sÄ±k sÄ±k gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesiydi bunun bir nedeni de. Ãœstelik ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n nedeni, ilk anda akla geldiÄŸi gibi "mutluluk" da deÄŸildi. AynÄ± yÄ±l evlenen Prens William ve Kate Middleton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde "aÅŸk" neredeyse elle tutulacak kadar yakÄ±nken onlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sanki o en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± eksik gibiydi yapÄ±lan yorumlara gÃ¶re. O gÃ¼nden sonra da gÃ¼zel gelin, hep "mutsuz prenses" olarak anÄ±ldÄ±.

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GRACE KELLY'NÄ°N GELÄ°NÄ°

Zimbabwe doÄŸumlu eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtÄ±na geÃ§mesi. Bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±yken, o dÃ¶nemde Ã¼lkenin yÃ¶neticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasÄ±nÄ±n kalbini Ã§alan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bÄ±rakÄ±p aÅŸkÄ±nÄ±n peÅŸinden Avrupa'ya gitmiÅŸti. GÃ¼zelliÄŸi kadar trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle de dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtÄ±na oturmasÄ±yla da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor bu yÃ¼zden.

GERÃ‡EKLER, PERÄ° MASALI GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Prens Albert ile evliliÄŸinden Gabriella ve Jacques adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geÃ§en bu miras nedeniyle tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir prenses. Charlene, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rekli aÄŸlamasÄ±, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi ise saraydan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AslÄ±nda baÅŸlarda herkes onu da "modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masalÄ± kahramanlarÄ±ndan biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerÃ§ekler birbiri ardÄ±na ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlayÄ±nca bazÄ± masallarÄ±n da mutlu sonla bitmediÄŸi de anlaÅŸÄ±ldÄ±.

EVLÄ°LÄ°K DIÅžI Ã‡OCUKLAR MUTLULUÄžUNA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ

Evlilikten sonra "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dÃ¼nya sahnesinde yerini aldÄ±. Bu mutsuzluÄŸu da sebepsiz deÄŸildi kuÅŸkusuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens Albert, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ±yla ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ydÃ¼. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bir garsonla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na annesinin adÄ± olan Grace'i ve kendi soyadÄ± olan Grimaldi'yi verdi. TÄ±pkÄ± bir sÃ¼re sonra bir hostesten dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸunu Ã§ok gÃ¼ndeme getirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°ZLER ÃœLKENÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° KURTARDI

Bir dÃ¶nem de Charlene ile evliliÄŸinden biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yÃ¼zÃ¼ndeki mutsuzluk izlerini silemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yine Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charlene ile Prens Albert arasÄ±nda bir anlaÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BoÅŸanacaklarsa bile bu, Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra olacaktÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Ã¼lkenin geleceÄŸi bu Ã§ocuklara baÄŸlÄ±ydÄ±. Belki evlilik de bu yÃ¼zden yapÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkenin Fransa ile 1981 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmaya gÃ¶re eÄŸer tahta geÃ§ecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya baÄŸlanacaktÄ±. Sonunda dÃ¼nyaya gelen biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri, Ã¼lkenin geleceÄŸini de kurtarmÄ±ÅŸ oldu.

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