AltÄ± aydÄ±r gÃ¶rmek istemediÄŸi kocasÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n ÅŸarkÄ±sÄ±yla mesaj gÃ¶nderdi

ALTI AYDIR UZAKLARDA

Monako SarayÄ±'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ nadir olarak gÃ¼len prensesi Charlene Wittstock, neredeyse altÄ± aydÄ±r, eÅŸi Prens Albert ve Ã§ocuklarÄ±ndan kilometrelerce uzakta GÃ¼ney Afrika'da bulunuyor. Gergedan ve fillerin neslinin tÃ¼kenmemesi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla tanÄ±nan vakfÄ±n etkinliklerine katÄ±lan Prenses Charlene hakkÄ±ndaki iddialar da bitmek bilmiyor.Â Prens Albert ile Prenses Charlene'in boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu iddialarÄ± alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± giderken, ilginÃ§ bir hareket geldi. Prenses Charlene, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸarkÄ±yla kocasÄ± Prens Albert'e "selam" gÃ¶nderdi.

ZEYTÄ°N DALI MI UZATTI?

Prenses Charlene'in resmi Instagram hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mda, Alouise adlÄ± arkadaÅŸÄ±, gitar Ã§alÄ±p ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu ÅŸarkÄ±nÄ±n Ã¶zelliÄŸi ile Prens Albert ile Prenses Charlene'in 2011'de gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinin ÅŸarkÄ±sÄ± olmasÄ±. Bu durum da haklarÄ±nda boÅŸanma iddialarÄ± dolaÅŸan Ã§iftin arayÄ± yumuÅŸatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±.Â





DÃœÄžÃœN ÅžARKISINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Prenses Charlene'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda seslendirilen ÅŸarkÄ± My Hele Hart (TÃ¼m Kalbimle) adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. 2011 yÄ±lÄ±nda Monako SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nde seslendirilen bu ÅŸarkÄ± ile Prens Albert ile Prenses Charlene ilk danslarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Charlene Wittstock, Alouise'Ä±n seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n videosunu Instagram sayfasÄ±nda "Benim sevgili arkadaÅŸÄ±m Alouise, dÃ¼ÄŸÃ¼n ÅŸarkÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. BÃ¼tÃ¼n kalbimle teÅŸekkÃ¼r ederim" notuyla birlikte paylaÅŸtÄ±.



O ÅžARKI DÃœÄžÃœNLERÄ°NDE DE SESLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Afrika dilinde sÃ¶ylenen ve Romanz'a ait olan My Hele Hart (BÃ¼tÃ¼n Kalbimle) bir aÅŸk ÅŸarkÄ±sÄ±. ÅžarkÄ±da "GÃ¶rebildiÄŸimden daha yÃ¼ksek/ DÃ¼ÅŸlerin ulaÅŸabileceÄŸi yerin Ã¶tesinde/ Ãœzerimdeki gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ gibi/Sen benim iÃ§in sonsuz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ktesin/ Benim mucizemi baÅŸka bir dÃ¼nyadan Ã¶dÃ¼nÃ§ aldÄ±n/ TÄ±pkÄ± iÃ§imdeki nefes gibi/Her zaman benim bir parÃ§am olacaksÄ±n/ BÃ¼tÃ¼n kalbimle ..." ÅŸeklinde sÃ¶zler yer alÄ±yor.Â Â



ALTI AYDIR EVÄ°NDEN UZAKTA

AltÄ± aydan fazladÄ±r Ã¶nce kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n doÄŸal yaÅŸamÄ± koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sonra da geÃ§irdiÄŸi enfeksiyonu bahane ederek Monako'ya, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±na dÃ¶nmeyen Prenses Charlene'in bu paylaÅŸÄ±mÄ± da arasÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu kocasÄ±na uzattÄ±ÄŸÄ± bir "zeytin dalÄ±" olarak nitelendirildi. Eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene Wittstock, altÄ± aydÄ±r yalnÄ±zca kocasÄ±nÄ± deÄŸil, biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuÄŸunu da gÃ¶rmÃ¼yor. Onlarda internet Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸmalarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸan Prenses'in, ikizlerini Ã§ok Ã¶zlediÄŸi de belirtiliyor.



DÃœNYANIN GÃ–ZÃœ ONLARIN ÃœZERÄ°NDE

TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hafÄ±zasÄ±na 2011 yÄ±lÄ±ndaki dillere destan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ama bunun tek nedeni "modern Ã§aÄŸlarÄ±n kÃ¼lkedilerinden biri" olmasÄ± yani kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã¼lkenin prensinin kalbini fethetmesi deÄŸildi. DÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ä±kan "saraydan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" sÃ¶ylentileri bir yana, prensle evlendiÄŸi tÃ¶rende sÄ±k sÄ±k gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesiydi bunun bir nedeni de. Ãœstelik ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n nedeni, ilk anda akla geldiÄŸi gibi "mutluluk" da deÄŸildi. AynÄ± yÄ±l evlenen Prens William ve Kate Middleton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde "aÅŸk" neredeyse elle tutulacak kadar yakÄ±nken onlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sanki o en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± eksik gibiydi yapÄ±lan yorumlara gÃ¶re. O gÃ¼nden sonra da gÃ¼zel gelin, hep "mutsuz prenses" olarak anÄ±ldÄ±. Åžimdi de dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 'peri masalÄ±' gibi gÃ¶rÃ¼nen o evliliÄŸin artÄ±k bitme noktasÄ±na geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Elbette bu konuda resmi bir aÃ§Ä±klama en azÄ±ndan ÅŸimdilik yok.Â







SARAYINA GERÄ° DÃ–NMÃœYOR

Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k prensliÄŸi Monako'nun 'first lady'si Prenses Charlene, aylar Ã¶nce kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n bir projesi kapsamÄ±nda GÃ¼ney Afrika'ya gitmiÅŸ ve oradan bir daha dÃ¶nmemiÅŸti. KocasÄ± Prens Albert ile ortak resmi Instagram sayfasÄ±nda gergedanlarÄ±n hayata tutunmasÄ± projesi kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± paylaÅŸan Prenses Charlene, aylar geÃ§mesine raÄŸmen hala Ã¼lkesine dÃ¶nmedi. Yeni yÄ±l iÃ§in kocasÄ± ve biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklarÄ±yla buluÅŸsa da Prenses Charlene ve eÅŸi Prens Albert hakkÄ±ndaki boÅŸanma sÃ¶ylentileri de dinmek bilmiyor. Ãœstelik, Prenses Charlene'in GÃ¼ney Afrika'da bir ev satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã§iftin gizlice boÅŸanma hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerini de gÃ¼Ã§lendirdi.





ALMAN DERGÄ°SÄ° Ä°LK KEZ 'BOÅžANMA' SÃ–ZCÃœÄžÃœNÃœ KULLANDI

AslÄ±nda uzun sÃ¼redir Charlene ile Albert arasÄ±nda bir gerilim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve Ã§iftin artÄ±k ortak bir hayat sÃ¼rdÃ¼rmek istemediÄŸi konuÅŸuluyordu. Charlene'in GÃ¼ney Afrika'da geÃ§irdiÄŸi bir enfeksiyon yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkesine dÃ¶nemediÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak Alman Bunte dergisi ilk kez konuyu aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k masaya yatÄ±rdÄ±. Bunte'ye gÃ¶re Monako'nun hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ± Albert ile Charlene, artÄ±k gerÃ§ekten de boÅŸanmanÄ±n eÅŸiÄŸinde.



GERÃ‡EKTEN ENFEKSÄ°YON MU GEÃ‡Ä°RDÄ°?

Haberinde "Bir yÄ±ldan fazladÄ±r Monte Carlo'da ilginÃ§ ÅŸeyler oluyor" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verdiÄŸi haberinde Charlene'nin erkek kardeÅŸi Gareth Wittstock ile ortak bir iÅŸ giriÅŸiminde bulunduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n da Charlene'in GÃ¼ney Afrika'dan ayrÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek nedeninin, geÃ§irdiÄŸi iddia edilen enfeksiyon olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor dergiye gÃ¶re.





TAM TERSÄ°NE SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Bu boÅŸanma iddialarÄ±na ise ne Prenses Charlene'den ne de Prens Albert cephesinden bir yanÄ±t geliyor. Hatta Charlene, GÃ¼ney Afrika'da bir Tv kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajÄ±nda "Albert benim gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±m. Onun sevgisi ve desteÄŸi olmasaydÄ±, zor gÃ¼nlerimi atlatamazdÄ±m" diye konuÅŸtu. 2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Prenses Charlene ile Prens Albert'in Jacques ve Gabriella adÄ±nda, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.





GRACE KELLY'NÄ°N GELÄ°NÄ°

Zimbabwe doÄŸumlu eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtÄ±na geÃ§mesi. Bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±yken, o dÃ¶nemde Ã¼lkenin yÃ¶neticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasÄ±nÄ±n kalbini Ã§alan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bÄ±rakÄ±p aÅŸkÄ±nÄ±n peÅŸinden Avrupa'ya gitmiÅŸti. GÃ¼zelliÄŸi kadar trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle de dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtÄ±na oturmasÄ±yla da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor bu yÃ¼zden.





GERÃ‡EKLER, PERÄ° MASALI GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Prens Albert ile evliliÄŸinden Gabriella ve Jacques adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geÃ§en bu miras nedeniyle tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir prenses. Charlene, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rekli aÄŸlamasÄ±, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi ise saraydan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AslÄ±nda baÅŸlarda herkes onu da "modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masalÄ± kahramanlarÄ±ndan biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerÃ§ekler birbiri ardÄ±na ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlayÄ±nca bazÄ± masallarÄ±n da mutlu sonla bitmediÄŸi de anlaÅŸÄ±ldÄ±.





EVLÄ°LÄ°K DIÅžI Ã‡OCUKLAR MUTLULUÄžUNA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ

Evlilikten sonra "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dÃ¼nya sahnesinde yerini aldÄ±. Bu mutsuzluÄŸu da sebepsiz deÄŸildi kuÅŸkusuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens Albert, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ±yla ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ydÃ¼. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bir garsonla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na annesinin adÄ± olan Grace'i ve kendi soyadÄ± olan Grimaldi'yi verdi. TÄ±pkÄ± bir sÃ¼re sonra bir hostesten dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸunu Ã§ok gÃ¼ndeme getirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.





Ä°KÄ°ZLER ÃœLKENÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° KURTARDI

Bir dÃ¶nem de Charlene ile evliliÄŸinden biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yÃ¼zÃ¼ndeki mutsuzluk izlerini silemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yine Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charlene ile Prens Albert arasÄ±nda bir anlaÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BoÅŸanacaklarsa bile bu, Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra olacaktÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Ã¼lkenin geleceÄŸi bu Ã§ocuklara baÄŸlÄ±ydÄ±. Belki evlilik de bu yÃ¼zden yapÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkenin Fransa ile 1981 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸmaya gÃ¶re eÄŸer tahta geÃ§ecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya baÄŸlanacaktÄ±. Sonunda dÃ¼nyaya gelen biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri, Ã¼lkenin geleceÄŸini de kurtarmÄ±ÅŸ oldu.





'BU KADARI DA OLMAZ'

Prenses Charlene'in gelin gittiÄŸi Monako hanedanÄ± yani Grimaldi ailesinin geÃ§miÅŸi gerÃ§ekten de eÅŸine sÄ±k rastlanmayacak trajik olaylarla dolu. Grimaldi ailesi, dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkelerinden birinin hÃ¼kÃ¼mdarÄ±. Saraylarda yaÅŸÄ±yorlar ve servetleri sayÄ±lamayacak kadar bÃ¼yÃ¼k. Ama gerÃ§ek anlamda mutluluÄŸu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamÄ±yorlar. Her ne kadar ilk anda bir ÅŸehir efsanesini andÄ±rsa da bunun nedeninin yÃ¼zyÄ±llar Ã¶ncesine uzanan bir lanet olduÄŸuna inananlar da var. Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zengin kraliyet ailelerinden biri olan Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±p duran o kara bulutlarÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ve yaÅŸadÄ±klarÄ± "Bu kadarÄ± da olmaz" dedirten korkunÃ§ olaylar.



BAÅžLARINA GELMEYEN KALMADI

YÄ±llardÄ±r Monaco PrensliÄŸi denilince birÃ§ok insanÄ±n aklÄ±na masallara yaraÅŸÄ±r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gelir. GÃ¼zeller gÃ¼zeli Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Grace Kelly ile evlenen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, ÅŸefkatle Prens Rainier... Ä°lk bakÄ±ÅŸta olup bitenler masal gibi olsa da gerÃ§ek hayatta bu ailenin hiÃ§bir Ã¼yesi "sonsuza kadar mutlu" bir ÅŸekilde yaÅŸayamadÄ±. Ã–zetle baÅŸlarÄ±na gelmeyen trajedi kalmadÄ±.



'BU AÄ°LE, ASLA MUTLULUÄžU BULAMAYACAK'

Monaco'yu yÃ¶neten Grimaldi ailesi 13'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lda gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zirvesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o yÄ±llarda yaÅŸanan korkunÃ§ bir olay ve olayÄ±n maÄŸdurunun sÃ¶zlerinin ailenin kaderine etki ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r anlatÄ±lanlara gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu da sÃ¶ylenen bir Flaman kadÄ±n, nÃ¼fuzlu Grimaldi ailesinden bir Ã¼yenin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±. KadÄ±n Ã¶ylesine sarsÄ±ldÄ± ki aileyi lanetledi. Flaman kadÄ±n "Bir Grimaldi, evliliÄŸinde asla gerÃ§ek mutluluÄŸu bulamayacak" dedi. SonuÃ§ta, o lanetli sÃ¶zler gerÃ§eÄŸe mi dÃ¶ndÃ¼ bilinmez ama gerÃ§ekten de ailenin Ã¼yeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarÄ±nda gerÃ§ek mutluluÄŸa ulaÅŸamadÄ±.





DÄ°LLERE DESTAN DÃœÄžÃœN

Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. GÃ¼zelliÄŸinin de zarafetinin de eÅŸi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve zengin Ã¼lkesi Monaco'nun hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olan Prens Rainier'nin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamÄ±yla masallara yaraÅŸÄ±r bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendi. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluÄŸu 1982 yÄ±lÄ±nda bir daha geriye dÃ¶nÃ¼lmeyecek ÅŸekilde bozuldu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Stephanie ile bulunduÄŸu arabada trafik kazasÄ± geÃ§irdi Prenses Grace. O kaza sonucu henÃ¼z 53 yaÅŸÄ±ndayken kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan hastanede son nefesini verdi.Â Ä°STENMEYEN EVLÄ°LÄ°K

Grimaldi ailesinin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlar bununla da daÄŸÄ±lmaz. Aile kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±ldÄ±. Bu kez hayatÄ± deÄŸiÅŸen kiÅŸi Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline oldu. 1970'lerde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k iÅŸ adamÄ± Philippe Junot ile evlendi, Ã¼stelik ailesinin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen. Ama bu evlilik uzun sÃ¼rmedi.



BÃœYÃœK AÅžKI GÃ–ZLERÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE Ã–LDÃœ

Prenses Caroline, mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°talyan iÅŸ adamÄ± Stefano Casiraghi'de buldu. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± oldu:Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluÄŸu kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Stefano Casiraghi, henÃ¼z 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndayken karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde geÃ§irdiÄŸi bir sÃ¼rak teknesi kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Takvimler 1990 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir o sÄ±rada. Yani, Prenses Grace'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 8 yÄ±l sonra aile bir baÅŸka trajedi ile sarsÄ±ldÄ±. Prenses Caroline 2001 yÄ±lÄ±nda Hanover Prensi Ernst August ile evlendi. Åžimdilik sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.





KÃœÃ‡ÃœK PRENSESÄ°N Ã‡ILGIN HAYATI

Ailenin kÃ¼Ã§Ã¼k prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada yanÄ±nda olan Stephanie uzun sÃ¼re kendini toparlayamadÄ±. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da bir dÃ¶nem ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa merak salan Stephanie, annesinin kaybÄ±ndan sonra daha da sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. KorumasÄ± Daniel Ducruet ile evlenir ve iki Ã§ocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi BelÃ§ika GÃ¼zeli ile aldatÄ±nca ayrÄ±ldÄ±lar.



SÄ°RKTE YAÅžADI

Daha sonra Monaco SarayÄ±'nÄ±n gÃ¼venlik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jean Raymond Gottlieb ile aÅŸk yaÅŸar ve bir Ã§ocuk sahibi oldu. Ancak bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rdÃ¼. Daha sonra bir sirkte Ã§alÄ±ÅŸan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aÅŸk aÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Knie ile birlikte onun sirk karavanÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. Ama bÃ¼yÃ¼k bir sorun vardÄ±, Franco Knie evliydi. Bu iliÅŸki de uzun sÃ¼rmedi.



AÅžKTA MUTLULUÄžU ARADI

Grimaldi ailesinin Ã¼zerindeki kara bulutlar, sonraki kuÅŸaklarda biraz da olsa daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Prenses Caroline'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Charlotte, oyuncu Gad Almaleh ile iliÅŸkisinden bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi ama Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da Dimitri Rassam ile evlendi.Â BELKÄ° DE LANET ONLARLA BÄ°TTÄ°

Charlotte'un aÄŸabeyi Andrea, Tatiana Santa Domingo ile en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸleri Pierre de Beatrice Borromeo ile evli. OnlarÄ±n evliliÄŸi mutlu bir ÅŸekilde devam ediyor. Belki de 13'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda bir tecavÃ¼z ile baÅŸlayan lanet ÅŸimdilik sona erdi.

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