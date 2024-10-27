Prens William'dan Harry'ye zeytin dalı: Kardeşinin adını altı yıl sonra ilk kez ağzına aldı

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Anneleri Prenses Diana öldüğünde Prens William 15, Prens Harry ise daha 13 yaşındaydı.

AYRILMAZ KARDEŞLER KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDU

Bu büyük acı iki prensin hayatındaki en büyük acı oldu. Ama bir yandan da çocuk yaşta annesiz kalmak onları birbirine daha da yakınlaştırdı. İki prens uzun yıllar İngiliz kraliyet ailesinin dışa dönük, modern yüzünü başarıyla temsil ettiler.

2011'de evlenen William ve Kate ve 2018'te evlenen Harry ve Meghan bir zamanlar ayrılmaz bir dörtlü olarak böyle poz veriyordu

Ta ki Harry Meghan Markle’la evlenip, bu evlilikten 2 yıl sonra ailesine yüz çevirerek ABD’ye yerleşene kadar…

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William ve Harry’nin eşleri Meghan ve Kate’in kavgalarıyla başlayan anlaşmazlığı giderek büyüdü. Ve Harry’nin ailesine, özellikle de kendisini ezip kötü davrandığını söylediği hatta şiddet uyguladığını iddia ettiği ağabeyi William’a yönelttiği suçlamalarla küslükleri artık tamir edilemeyecek boyuta ulaştı. William ve Harry dünyanın karşısına en son yan yana babaanneleri Elizabeth'in cenazesinde çıkmıştı... İki kardeş daha sonra hiç yüz yüze gelmedi

EN SON ELIZABETH'İN CENAZESİNDE YAN YANA GÖRÜLDÜLER

Dünya ii kardeşi en son yan yana Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde görmüştü. Aslında kardeşler o zaman da küslerdi ancak fotoğrafçıların ve sayısız televizyon kamerasının önünde küs değilmiş gibi davrandılar.

Tüm aile hakkında ama özellikle de Wlliam ve eşi Kate Middleton için korkunç sözler söyleyen Harry ailede birkaç kişi hariç herkesle küs

İlerleyen yıllarda Harry babası Kral Charles’ın taç giyme töreni ve kanser olması gibi kritik durumlarda defalarca İngiltere’ye geldi. Ancak ağabeyi William’la asla yüz yüze gelemedi.

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William’ın Harry’ye olan öfkesinin yıllardır dinmediği ve dinecek gibi de görünmediği defalarca sayısız habere konu oldu, bu konuda televizyon programları çekildi, kraliyet uzmanları ve gazeteciler pek çok makale kaleme aldı. William'ın kardeşi Harry'ye olan öfkesinin dünmediği ve onunla barışmaya asla yanaşmayacağı söyleniyordu

KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU: 6 YIL SONRA İLK KEZ AĞZINDAN KARDEŞİNİN ADI ÇIKTI

Dün ise kimselerin beklemediği bir gelişme yaşandı. Prens William bir belgesel için kamera karşısına geçtiğinde küçük kardeşi Harry’nni adın tam 6 yıl sonra ilk kez ağzına alarak herkesi şaşırttı.

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Galler Prensinin kardeşi Harry’den toplum önünde bahsettiği son tarih 2018 yılında iki kardeşin birlikte katıldıkları bir röportajdı.

William'ın ağzından kardeşi Harry'nin adı en son 2018'de birlikte katıldıkları bu etkinlikte çıkmıştı

Yani William’ın ağzından “Kardeşim Harry” sözleri en son iki prensin Kraliyet Vakfı Forumu'nda röportaj yaptığı 2018’de çıkmıştı.

BARIŞ İÇİN İLK ZEYTİN DALI

Bu beklenmedik gelişme hemen manşetlere “William’dan kardeşi Harry’ye zeytin dalı” başlığıyla manşetlere taşındı ve büyük heyecan yarattı.

Duygu dolu belgeselde Prens William anneleri Diana'nın kendisini ve kardeşi Harry'yi hayır işleri yaparken nasıl yanında götürdüğünü anlattı

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Dahil olduğu hayır işleriyle ilgili olan bu belgeselde Prens William, anneleri Prenses Diana'nın saray dışındaki hayatın gerçeklerini göstermek için kardeşleri çocukken Londra'daki bir evsizler barınağına götürdüğünü anlatıyor.

“Prens William: Evsizliğe Son Verebiliriz” başlıklı belgeselde William ve Diana'nın Westminster'daki Passage'da çekilmiş, daha önce görülmemiş dokunaklı fotoğrafları da yer alıyor. Diana, Prens Charles'la evlendikten sonra kendini hayır işlerine adadı ve ölene kadar da "kanatsız bir melek" olarak anıldı

"ANNEM BENİ VE HARRY'Yİ ORAYA GÖTÜRÜRDÜ"

Prenses Diana'nın 14 Haziran 1993'te on birinci yaş gününden birkaç gün önce William'la yaptığı bir ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafta, genç Prens barınakta evsiz bir adamla satranç oynarken görülüyor.

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Aynı yılın aralık ayında çekilen bir başka fotoğrafta ise, takım elbiseli ve çizgili genç William annesinin yanında barınakta dururken ve kolları vereceği hediyelerle doluyken görülüyor.

William yıllar sonra kardeşinin adını da işte bu ziyaretleri anlatırken andı ve “Annem beni Passage'a götürdü, Harry ile ikimizi de oraya götürdü... Daha önce hiç böyle bir yerde bulunmamıştım ve ne bekleyeceğim konusunda biraz endişeliydim” dedi. Bu belgesel sayesinde yıllardır kimselerin görmediği fotoğraflar da gün yüzüne çıkmış oldu... Fotoğrafta küçük William ve Harry anneleri Diana'yla katıldıkları bir hayır etkinliğinde görülüyor

ANNESİNİN ANISINI BÖYLE YAŞATIYOR

Prens William kraliyet görevleri gereği sürekli hayır işlerinde yer alıyor, hayır işi yapan birçok kraliyet vakfının da başkanlığını yürütüyor. Ancak bunlar William için sadece birer “görev” değil.

Annesi Diana’nın bu işleri zoraki şekilde değil canı gönülden yaptığını her zaman anlatan William, çocuk yaşta kaybettiği annesinin anısını bir anlamda kendisi de prenslik kariyerini bu işlere adayarak yaşatıyor.

Üstlendiği kraliyet görevleri arasında hayır işlerine, özellikle de evsizlerle yaptığı hayır çalışmalarına büyük önem veren William bu yolla annesinin anısını da yaşatmış oluyor