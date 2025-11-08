YÄ±llardÄ±r sÃ¼ren ihanet sÃ¶ylentilerine noktayÄ± koydu: Hayat ne getirirsen getirsin boÅŸanmak sÃ¶z konusu deÄŸil

Haberin DevamÄ±

Bu kez bunlarÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸi ise Prens William...

Ä°ngiltere'nin gelecekteki kralÄ±, Galler Prensi William kendisi henÃ¼z Ã§ocukken annesi Prenses Diana ile babasÄ± Charles'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan ne kadar etkilendiÄŸini ifade etti bu sÃ¶zleriyle.

Ä°LK KEZ AÄ°LESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° BU KADAR SAMÄ°MÄ° KONUÅžTU

Oyuncu Eugene Levy'nin The Reluctant Traveler adlÄ± programÄ±na konuk olan William, belki de ilk kez ailesiyle ilgili bu kadar samimi sÃ¶zler sarf etti.

William, 43 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Kate Middleton ile Ã§ocuklarÄ±, 12 yaÅŸÄ±ndaki George, 10 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Louis'nin hayatÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¶ncelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda kendi anne ve babasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± yapmama konusunda da kararlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Annesi Prenses Diana ile babasÄ± Charles boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda William henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... OnlarÄ±n boÅŸanmasÄ± da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla alt Ã¼st etti.

Â

DAHA KÃœÃ‡ÃœCÃœKKEN YEMÄ°N ETTÄ°

ArtÄ±k Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± bir yetiÅŸkin olan Prens William "KÃ¼Ã§Ã¼kken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gerilimin ve dramlarÄ±n sizi, yaÅŸÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde nasÄ±l etkilediÄŸini biliyorum" dedi.

Ã‡ocukken tanÄ±k olduklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisi de 14 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Kate Middleton ile evliliÄŸinde aynÄ± hatalarÄ± tekrarlamamaya yeminli olduÄŸunu saklamadÄ±. Hayat onlara ne getirirse getirsin karÄ±sÄ± Kate'in yanÄ±nda olmaya kararlÄ± William.

Galler Prensi'ne yakÄ±n bir kaynak da bu konuda "William daha baba bile olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¶yle bir travmadan korumaya yemin etti" diye konuÅŸtu.





ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžU DAHA MUTLU BÄ°R HAYAT SÃœRSÃœN DÄ°YE

Prenses Diana ile o dÃ¶nemde veliaht prens olan Charles'Ä±n evliliÄŸi olaylÄ± bir ÅŸekilde sona erdi. Diana, 1995 yÄ±lÄ±nda Martin Bashir'e verdiÄŸi rÃ¶portajda, Charles'Ä±n ÅŸu anda evli olduÄŸu o dÃ¶nemdeki yasak aÅŸkÄ± Camilla'yÄ± iÅŸaret ederek "Bu evlilikte Ã¼Ã§ kiÅŸiydik. Yani biraz kalabalÄ±ktÄ±" demiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

The Reluctant Traveler adlÄ± programda William "Ã‡ocukluÄŸunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¼venlik, emniyet ve sevgi hissettiÄŸini ama bunun Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" anlattÄ±.

Prens William, Kate Middleton ile kurduÄŸu aile hakkÄ±nda da "Biz aÃ§Ä±k bir aileyiz. Bizi rahatsÄ±z eden ÅŸeyler hakkÄ±nda konuÅŸuruz" dedi.

Prens William, anne ve babasÄ±nÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ±n kendisini olumsuz etkilediÄŸini sÃ¶yledi.. OnlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± yapmamaya yemin ettiÄŸini de belirtti.Â





William'Ä±n belirttiÄŸine gÃ¶re hayat ne getirirse getirsin Kate Middleton ile boÅŸanma sÃ¶z konusu deÄŸil. Ã‡ocukken yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun yaÅŸamamasÄ± iÃ§in elinden geleni yapacak.

Haberin DevamÄ±





KATE'Ä°N ANNE VE BABASININ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° Ã–RNEK ALDI

Bu arada her ne kadar kendi anne ve babasÄ± onlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kken boÅŸanmÄ±ÅŸ olsa da William, karÄ±sÄ± Kate'in 45 yÄ±llÄ±k bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren annesi Carole ve babasÄ± Michael'Ä±n yanÄ±nda gerÃ§ek aile sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetti.

Bu yÃ¼zden de daha evlenmeden Ã¶nce tatilleri ya da Ã¶nemli gÃ¼nleri Middleton ailesiyle birlikte geÃ§irdi. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William, Kate Middleton'Ä±n anne ve babasÄ±nÄ±n evliliÄŸini "fonksiyonel ve mutlu evliliÄŸin harika bir Ã¶rneÄŸi" olarak gÃ¶rÃ¼yor.





BÃ–YLECE Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARINA DA SON NOKTAYI KOYDU

Prens William'Ä±n adÄ± son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r aile dostunun karÄ±sÄ± Rose Hanbury ile ihanet iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme geliyordu. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin yakÄ±n dostu olan David Cholmondoley'in karÄ±sÄ± olan Rose ile William hakkÄ±ndaki bu sÃ¶ylentiler kelimenin tam anlamÄ±yla Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p zaman zaman konuÅŸuluyor.

Haberin DevamÄ±

Ama William, ailesine dair sÃ¶zleriyle bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentileri de ilk elden yalanlamÄ±ÅŸ oldu.