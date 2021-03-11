Prens William ilk kez konuştu: Biz ırkçı bir aile değiliz



'BİZ IRKÇI BİR AİLE DEĞİLİZ'

Aileyi "ırkçılıkla' suçlayan Harry ile Meghan'ın iddialarına bir yanıt da Prens William'dan geldi. Konuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Prens William, kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Biz ırkçı bir aile değiliz" diye yanıt verdi.

BİR OKULU ZİYARET ETTİLER

Harry ile Meghan'ın olay yaratan röportajının ekrana gelmesinden birkaç gün sonra Prens Harry ile eşi Kate Middleton ilk kez resmi bir göreve gitti. Büyük tartışma yaratan röportajın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Doğu Londra'da bir okulu ziyaret etti.

HENÜZ KARDEŞİYLE KONUŞMAMIŞ

Prens William, bu ziyaret sırasında, Harry ve Meghan ile ilgili sorularla da karşılaştı. Kardeşi Harry ile konuşup konuşmadığı sorusuna "Hayır, onunla henüz konuşmadım. Ama konuşacağım" diye yanıt verdi. O sırada sinirli olduğu görülen Prens William, kardeşi ve eşinin İngiliz kraliyet ailesine yöneltilen ırkçılık suçlamalarına dair de "Biz ırkçı bir aile değiliz" diyerek yanıt verdi.

'BEBEK KOYU TENLİ OLUR DİYE PRENS UNVANI VERMEDİLER'

Röportajda beş aylık hamileyken intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.