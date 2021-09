Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip anısına kamera karşısına geçiyor

BÜYÜKBABALARINI ANLATACAKLAR

Birbirleriyle pek iyi geçinmedikleri bilinen Prens Harry ile Prens William, geçen yaz kaybettikleri büyükbabaları Prens Philip'i onurlandırmaya hazırlanıyor. İki Prens, babaanneleri Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip'i konu alan bir belgeselde bir dizi röportaj aracılığıyla da olsa buluşacak.





BÜTÜN AİLE ÜYELERİYLE RÖPORTAJ YAPILACAK

BBC, Edinburgh Dükü'nün yaşamını ve mirasını onurlandırmak için Prince Philip: The Royal Family Remembers adlı yeni bir belgeselin çekileceğini duyurdu. Bu özel belgeselde, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in dört çocuğu, sekiz yetişkin torunu ve diğer kraliyet ailesi üyeleri Philip'in hayatı, kariyeri ve zekası hakkında konuşmak için bir dizi röportaj aracılığıyla bir araya gelecek. Bu aile üyelerine Cambridge Dükü William ile Sussex Dükü Harry de dahil. Prens Philip’in 100'üncü doğum gününü kutlamak için hazırlanan belgeselde, onun hayata veda etmesinden önce ve sonra çekilen röportajlar yer alacak.

PERSONELİN GÖRÜŞLERİ DE YER ALACAK

BBC, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu "tarihi" belgeselde kendileriyle birlikte çalışan personelin görüşleri de yer alacak. BBC ayrıca, yapımın, Prens Philip ile ilgili dokunaklı hatıralar, bol mizah ve onun karakterini yansıtan ayrıntılar içereceğini de belirtti. Belgeselin yapımcılığını üstlenen Oxford Films, Dük’ün kraliyet ailesinin bir üyesi olarak geçirdiği yetmiş yıl boyunca kullandığı çalışma odasını, özel ofisini ve kütüphanesini "tam olarak olduğu gibi" filme aldı.

HEYKEL AÇILIŞINDA BULUŞTULAR

Bu belgesel, Prens Harry ve William’ın bu yıl ilk kez bir araya gelişleri değil. İkili, Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerinden çekilme kararı sonrasında, bu yılın başlarında Philip'in cenazesi için ve daha sonra anneleri Prenses Diana'nın doğum gününde yapılan bir heykel açılışı için bir araya gelmişti. Temmuz ayında kardeşler, Kensington Sarayı'nda yeniden düzenlenen Sunken Garden’da, anneleri Prenses Diana anısına yapılan bir heykelin açılışını gerçekleştirdi.

'HER GÜN ONUN BİZİMLE OLMASINI DİLİYORUZ'

Prens William ve Prens Harry o dönem yaptıkları ortak açıklamada, "Bugün, annemizin 60'ıncı doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini, onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren, sayısız hayata dokunan niteliklerini hatırlıyoruz. Her gün, onun bizimle olmasını diliyoruz ve bu heykelin sonsuza dek onun yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesini diliyoruz" dedi.





O AÇILIŞ İLİŞKİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Us Weekly'ye özel olarak konuşan bir kaynak, bu açıklamanın ardından arası açık olan kardeşlerin ilişkisinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Kaynak "William ve Harry o sabahı eski hatıraları, Diana'dan notları inceleyerek geçirdiler. İlişkilerinde kesinlikle yeni bir sayfa açtılar ve iyileşmeye başladılar. Etraflarındaki herkes, heykelin açılışının yapıldığı gün ne kadar yakın olduklarını görmekten heyecan duydu” diye konuştu.





ARALARINA KUZENLERİ GİRDİ

Harry ile William, nisan ayında Prens Philip'in cenaze törenine katılmışlardı. Harry ve William, Windsor Şatosu'ndan St. George Şapeli'ne doğru giden yolda dedelerinin tabutunun arkasından yürüyen kraliyet ailesi üyeleri arasındaydı. İki kardeşin yan yana gelmemesi için özen gösterildi ve kuzenleri Peter Phillips aralarında yürüdü. Fakat William ile Harryt, törenden sonra William'ın eşi Düşes Kate ile de sohbet ederken görüldü. Bu durum Kate'in arabulucu rolü üstlendiği ve gerilimin azaldıği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı. Fakat kısa bir süre sonra durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı.





