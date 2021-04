Böyle teşekkür ettiler: Video sürprizi

TAKİPÇİLERİNE SÜRPRİZ

29 Nisan 2011'de gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, kendilerine iyi dileklerini gösteren takipçilerine aile hayatlarını gözler önüne seren özel bir video ile teşekkür etti. Çift, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte bir doğa gezintisi sırasında çekilen bir videoya Instagram sayfalarında yer verdi. Videonun, geçen yılın son ayında çekildiği belirtildi.



AİLECE DOĞA GEZİSİ

Kate ile William videoda çocuklarıyla birlikte bir doğa gezisinde görülüyor. Birlikte kırlarda koşan, kumsalda yürüyüş yapan aile daha sonra bik kamp ateşi etrafında toplanıyor. Bu ateşte çocukları marshmallow kızartıp, ağaç dallarına takarak yiyorlar. William ile Kate'in bu videosu, yönetmen Will Warr tarafından çekildi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çift, videoyu resmi Instagram hesapları Kensington Royal'de "Evlilik yıl dönümümüzde gönderilen nazik mesajlar için herkese teşekkürler. Bir aile olarak 10 yıl boyunca sizden aldığımız desteğe müteşekkiriz" mesajı eşliğinde paylaştı.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇIYA POZ VERDİLER

İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyeleri Prens William ile Kate Middleton, 29 Nisan'da evliliklerinde 10 yılı dolduruyor. Çift, bu özel gün için Chris Floyd'un objektifinin karşısına geçti ve romantik pozlar verdi.

MUTLULUK POZLARI

Kensington Sarayı'nı bahçesinde yapılan çekimde, Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Catherine ya da herkesin kullandığı adıyla Kate Middleton, nişanları ilan edildiğinde verdikleri pozlara benzer pozlar verdi. Çifti görüntüleyen Chris Floyd ise ikonik bir rock fotoğrafçısı olarak tanınıyor. Floyd, 1990'larda çektiği David Bowie, oasis, Paul Mc Cartney fotoğraflarıyla tanınıyor.



29 NİSAN 2011'DE EVLENDİLER

29 Nisan 2011'de evlenen Prens William ile Kate Middleton, bu süre içinde üç çocuk sahibi oldu. Çiftin, yedi yaşında George, beş yaşında Charlotte ve üç yaşında Louis adında biri kız ikisi erkek üç tane çocuğu bulunuyor.

MODERN ÇAGLARIN PERİ MASALI

Prens William ile Kate Middleton, üniversite yıllarında başlayan birliktelikleri sırasında iki kez ayrılıp barışmıştı. Son barışmanın ardından William, Middleton'a evlenme teklif etti ve annesi Prenses Diana'nın yüzüğünü hediye etti. Nişanları resmi olarak açıklandıktan sonra da Prens Willim ile Kate Middleton, 'modern çağın peri masalı' olarak nitelendirilen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

KATE'İ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ

Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi. Aşk defterinde kimlerin adı yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiği genç kadınlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaşında olan William'ın bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kısa sürdü.



DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William. Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton. Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.



ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi.Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı. Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.



KRALİÇE ÖNCE SICAK BAKMADI

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi. William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.



2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN

Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?