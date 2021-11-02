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Prens William'ın 'çocukluğu' aranıyor: Bu çok üzücü olacak!

#The Crown#Prenses Diana#Prens William
Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

İngiliz kraliyet ailesinin yaşamı sadece dünyanın dört bir yanındaki meraklılar için değil aynı zamanda TV sektörü için de verimli bir kaynak. Bir dijital platformda yayınlanan The Crown adlı dizi de bunun son örneklerinden biri.

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PRENSES DIANA'NIN ÖYKÜSÜ ÖN PLANDA
Mountbatten Windsor ailesinin 1940'lardan bu yana öyküsünü ekrana taşıyan dizinin en hareketli bölümlerinin çekimi de sürüyor. Elbette bu yeni sezonda, ölümünün üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ailenin en çok konuşulan üyelerinden biri olan Prenses Diana ve onun Prens Charles ile evliliği, çocukları ile ilişkileri de masaya yatırılıyor.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

KÜÇÜK OYUNCU SORUNU
Bir önceki sezonda Emma Corrin'in canlandırdığı Prenses Diana karakteri bu yeni bölümlerde Elizabeth Debicki'ye emanet. Diana'nın kalabalık aile içindeki yalnızlığının altını çizen bir bölümle sezon finali yapan The Crown'ın gelecek bölümlerinde peri masalı gibi başlayan evliliğin yıkılışı ve çocuklarıyla ilişkileri konu edilecek. İşte bu noktada da her ne kadar yayıncı kuruluş aksini ileri sürse de bir "oyuncu" sorunu olduğu ortaya çıktı.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

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PRENS WILLIAM'IN 13 YAŞINDAKİ HALİNİ CANLANDIRACAK OYUNCU ARANIYOR
İddialara göre yayıncı kuruluşa büyük bir maddi getirisi olan dizinin yeni bölümlerindeki olay döngüleri oyuncu seçiminde de bazı zorluklara yol açıyor. Buna örnek gösterilen ayrıntı ise bölümleri bu ay içinde çekilecek olmasına rağmen Prens William'ın ilk gençliğini canlandıracak oyuncunun henüz bulunamamış olması. Bu rolü üstlenecek aktör için arayışın henüz bitmediği haberleri de basına sızdı. Yeni sezonda William'ın, annesi Prenses Diana'nın Prens Charles’la evliliğinin bozulmasına tepkisini içereceği için bu rolün oldukça tartışma yaratması bekleniyor.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

'BU ÜZÜCÜ BİR ROL OLACAK'
Daily Mail'den Richard Eden'a konuşan bir kaynak "Birçok ebeveyn, oğullarının böyle bir dizide görünmesine izin vermeden önce durup düşünecektir. Büyük bir tepki yaratacak, üzücü bir rol olacak" dedi.  Basına sızan haberlere göre yapımcılar 13 yaşındaki Prens William'ı oynaması için verilen ilanda " 13 ila 15 yaşları arasında, bu ünlü karakteri oynamanın zorluğunu üstlenebilecek yetenekli, zeki ve hassas bir çocuk oyuncu" arandığını belirtti.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

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PRENS CHARLES ROLÜNDE DOMINIC WEST VAR
The Crown dizisinde William'ın çocukluk yıllarını 11 yaşındaki Timothee Sambor canlandırmıştı. Yeni sezonda Dominic West, Prens Charles'ı oynayacak. Prenses Diana rolüyse Elizabeth Debicki'nin olacak. Debicki'nin kostümleri ve makyajıyla Prenses Diana'ya olan şaşırtıcı benzerliği ise bir süredir gündemden düşmüyor.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

ÜNLÜ RÖPORTAJIN PERDE ARKASINA DA YER VERİLİYOR
Dizi aynı zamanda BBC'nin gözden düşen muhabiri Martin Bashir'in Diana'yı kişilik haklarını istismar eden Panorama röportajını çekmeye nasıl ikna ettiğini gösterecek. Prens William, daha önce bu röportajın bir daha gösterilmemesi için yalvarmıştı.

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Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

İKİSİNİN KARİYERİ İÇİN DE DÖNÜM NOKTASI OLDU
The Crown dizisinin çok izlenen bir önceki sezonunda Prenses Diana'yı genç oyuncu Emma Corrin canlandırdı. Bu rol Corrin'in kariyeri için önemli bir kilometre taşı oldu. Genç oyuncu birçok ödül kazandı dizideki performansıyla. O sezonda Prens Charles rolü ise Josh O'Connor'ı emanet edildi.

Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

'KURGU' İBARESİ KOYMAYI REDDETTİLER
Dizinin yapımcıları ile İngiliz kraliyet ailesi daha önce karşı karşıya gelmişti. 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan ’The Crown’ (Taç) dizisine kurgu uyarısı koyma talebini reddetti. Kuruluştan yapılan açıklamada, The Crown’u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz denildi.

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Prens Williamın çocukluğu aranıyor: Bu çok üzücü olacak

KÖŞE YAZARI DA ELEŞTİRMİŞTİ
Dizi, son sezonunda, kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana’ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahneler yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu. The Guardian gazetesinden köşe yazarı Simon Jenkins, Dördüncü sezona ’uydurma ve hakaret içermekle" yönelik eleştirilerini yöneltmişti.

 

 

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#The Crown#Prenses Diana#Prens William

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