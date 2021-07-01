Bir cehennemin iÃ§inden birlikte geÃ§miÅŸlerdi: Anneleri onlarÄ± yine bir araya getiriyor

DEDELERÄ°NÄ°N CENAZE TÃ–RENÄ°NDEN SONRA Ä°LK KEZ

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "kÃ¼skÃ¼n kardeÅŸleri" Prens William ile Prens Harry, dedeleri Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninden sonra ilk kez bir araya geliyor. Ä°ki kardeÅŸ, 1 Temmuz 1961 doÄŸumlu anneleri Prenses Diana 60'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ± onuruna yapÄ±lan heykelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, 17 Nisan'da dedelerini son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±ktan sonra ilk kez yan yana gelmiÅŸ olacak. Yani artÄ±k hayattÄ± olmayan anneleri Prenses Diana, onlarÄ± aralarÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n kÃ¼skÃ¼nlÃ¼ÄŸe raÄŸmen yeniden bir adaya getiriyor.Â

Â KENSINGTON SARAYI'NIN BAHÃ‡ESÄ°NDE

30 AÄŸustos 1997'de yanÄ±nda sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayata veda eden Diana anÄ±sÄ±na, Kensington SarayÄ±'nÄ±n en sevdiÄŸi bahÃ§esine yerleÅŸtirilecek olan heykelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na kraliyet ailesinden katÄ±lÄ±m ise beklendiÄŸi kadar geniÅŸ olmayacak. HeykeltÄ±raÅŸ Ian Rank Broadley ve bahÃ§e tasarÄ±mcÄ±sÄ± Pip Morrison davetliler arasÄ±nda. Ancak, tÃ¶ren iÃ§in ABD'den gelen Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle ile Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton tÃ¶rene katÄ±lmayacak.



DIANAÂ SPENCER'IN AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re iki prens, William ve Harry, Prenses Diana anÄ±sÄ±na yapÄ±lan heykelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na sadece annelerinin akrabalarÄ±yla yani Spencer ailesiyle birlikte katÄ±lacak. TÃ¶rende heykeltÄ±raÅŸ Ian Rank Broadley ve bahÃ§e tasarÄ±mcÄ±sÄ± Pip Morrison da hazÄ±r bulunacak. AslÄ±nda ilk plana gÃ¶re bu tÃ¶rene 100 kiÅŸi katÄ±lacaktÄ±. Fakat, koronavirÃ¼s pandemisinin henÃ¼z tam olarak sona ermemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle konuk listesi de daraltÄ±ldÄ±.





MEGHAN LONDRA'YA GÄ°TMEDÄ°

TÃ¶rene kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci bebeÄŸi Lilibet Diana'yÄ± dÃ¼nyaya getiren Meghan Markle'Ä±n katÄ±lmayacaÄŸÄ± neredeyse kesindi. Bir sÃ¼re Ã¶nce kocasÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmamak iÃ§in tÃ¶rene katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±lsa da Markle'Ä±n tÃ¶rende olmayacaÄŸÄ± kesinleÅŸti. Prens Harry, dÃ¼n yalnÄ±z baÅŸÄ±na Londra'ya gitti. Kurallar gereÄŸi karantinada kalmak iÃ§in de Frogmore Cottage'a geÃ§ti.





WILLIAM'IN DA YALNIZ KATILMASI BEKLENÄ°YOR

Fakat beklenti, tÃ¶rene Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine, yani Kate Middleton'Ä±n katÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi. Hatta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Cambridge Ã§iftinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun katÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de dolaÅŸÄ±yordu. Fakat son aÃ§Ä±klama bu konudaki bÃ¼tÃ¼n beklentileri boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.



2018 YILINA KADAR Ä°ÅžLER YOLUNDAYDI

Prens Harry ile Prens William, aralarÄ±na Meghan Markle'Ä±n katÄ±lmasÄ±na kadar gayet iyi geÃ§iniyorlardÄ±. En azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bÃ¶yleydi. Fakat William'Ä±n, kardeÅŸini Meghan Markle ile evlenme konusunda "acele etme" diye uyarmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÄ±rmanan gerilim iki kardeÅŸin yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rmasÄ±na kadar uzandÄ±.

Â Ã–NCE SOSYAL MEDYA HESAPLARI SONRA ÃœLKELER AYRILDI

Ã–nce sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±, sonra gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± vakÄ±flarÄ± ayÄ±ran William ile Harry, sonunda baÅŸka Ã¼lkelerde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Harry, eÅŸi Meghan ve oÄŸlu Archie'yi de alÄ±p ABD'ye yerleÅŸti. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Ã§iftin ikinci bebeÄŸi Lilibet Diana dÃ¼nyaya geldi. Harry ile Meghan'Ä±n, Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda Mountbatten Windsor ailesine yÃ¶nelttiÄŸi 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k' baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da suÃ§lama da bu gerilimi iyice tepe noktasÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Oysa bugÃ¼nlere gelinene kadar iki kardeÅŸ yÄ±llarca birbirlerinin en yakÄ±nÄ± olarak biliniyordu. Ã–zellikle de anneleri Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra birbirlerine her konuda destek oluyorlardÄ±.

Â BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE DESTEK OLDULAR

Anneleri Prenses Diana, henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde William 15, Harry de 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Diana Spencer'in cenaze tÃ¶reninde, kortejde yan yana ve acÄ±larÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya yansÄ±tmadan yÃ¼rÃ¼yen iki kardeÅŸ o andan sonra da birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar birbirlerinin yoldaÅŸÄ± oldu. Harry, annelerini kaybettikten sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ruhsal Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isinin William olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ± yÄ±llar Ã¶nce. Prens Harry, 2017 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda aÄŸabeyi hakkÄ±nda "AÄŸabeyim, TanrÄ± onu korusun, bana Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destek oldu" diyerek o dÃ¶nemi anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





DAHA SIKI BAÄžLANMIÅžLARDI

Bu rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan bir yÄ±l sonra da Prens William, annelerini erken yaÅŸta kaybetmenin kardeÅŸiyle kendisini birbirlerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. William, bu acÄ±nÄ±n bir baÄŸ olduÄŸunu ve birlikte Ã¼stesinden geldikleri zorluklarÄ±n Harry ile kendisinin birbirlerine daha sÄ±kÄ± baÄŸlanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Â YAKINLIKLARI GÄ°DEREK AZALDI

Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuÄŸunda birbirlerine hep yakÄ±n oldular. En mutlu gÃ¼nlerinde, yani sevdikleri kadÄ±nlarla evlenirken birbirlerinin saÄŸdÄ±cÄ± oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeÅŸin yollarÄ± ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Ã–nce ortak kullandÄ±klarÄ± sosyal medya hesaplarÄ± ardÄ±ndan da evleri, hatta Ã¼lkeleri.Â Prens Harry, bu ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi, William'Ä± seviyorum. Bir cehenemin iÃ§inden beraber geÃ§tik, bir deneyimi paylaÅŸtÄ±k. Ama ÅŸimdi farklÄ± yollardayÄ±z" diye konuÅŸtu.

Â 'KARIMIN KADERÄ° DE ANNEMÄ°NKÄ° GÄ°BÄ° OLSUN Ä°STEMEDÄ°M'

Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde annesi Prenses Diana'nÄ±n basÄ±nÄ±n zorbalÄ±ÄŸÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta "KarÄ±mÄ±n kaderinin de benzer olmasÄ±nÄ± istemiyorum" diyerek bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dile getirmiÅŸti.

Â 'BASIN ANNEMÄ°ZÄ°N HAYATINI MAHVETTÄ°'Â

Daily Mirror gazetesinin "BBC'nin yalanlarÄ± annemizin hayatÄ±nÄ± mahvetti" manÅŸetiyle verdiÄŸi haberde, Prens William ve Prens Harry'nin, aÃ§Ä±klamalarÄ±yla "BBC'yi parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±" belirtildi. Daily Express, "William kÄ±zgÄ±n, BBC'nin yalanlarÄ± annemin hayatÄ±nÄ± mahvetti" manÅŸeti altÄ±nda rÃ¶portajÄ±n "dÃ¼zenbazlÄ±kla" alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.



'PARANOYASINI ARTIRDI'

Sun gazetesi, konuyu William'Ä±n ifadelerine atÄ±fta bulunarak "BBC, annemi, ailemiz ve Britanya'yÄ± yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±raktÄ±" manÅŸetiyle okuyucularÄ±na duyurdu. Times gazetesi, manÅŸetinde William'Ä±n "BBC'nin annemin paranoyasÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±" ifadesine yer vererek BBC'nin, Kraliyet ailesi Ã¼yelerine Ã¶zÃ¼r mektubu gÃ¶nderdiÄŸini yazdÄ±.





'ZEHÄ°RLÄ° KÃœLTÃœR'

Guardian gazetesi de "DÃ¼zenbaz ve zarar verici: KÄ±zgÄ±n William BBC'ye saldÄ±rdÄ±" manÅŸetiyle verdiÄŸi haberde, William'Ä±n BBC'yi payladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedildi. Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanlarÄ±, annemin hayatÄ±nÄ± mahvetti" manÅŸetiyle Ã§Ä±ktÄ±. Prens Harry'nin de "zehirli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi belirtilen ilk sayfada, BBC iÃ§in "utanÃ§ gÃ¼nÃ¼" olduÄŸu kaydedildi.

Â SAHTECÄ°LÄ°K YAPILDI Ä°DDÄ°ASI

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve Panorama adlÄ± programda yayÄ±nlanan rÃ¶portajÄ±n nasÄ±l alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmada kurum suÃ§lu bulunmuÅŸtu. Eski yargÄ±Ã§ John Dyson'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmaya gÃ¶re, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek iÃ§in bazÄ± kiÅŸilere Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren sahte banka hesap Ã¶zetleri hazÄ±rlatÄ±p bunlarÄ± hem Diana hem de kardeÅŸi Charles Spencer'a gÃ¶stermiÅŸti.

Â PRENSLER DE TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

BÃ¶ylece Bashir, Diana ve kardeÅŸinin gÃ¼venini kazanarak rÃ¶portajÄ± alÄ±rken o dÃ¶nem haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan eski BBC Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tony Hall ise olayÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmÃ¼ÅŸtÃ¼. Prenses Diana'nÄ±n oÄŸlu Prens William, rapora iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bashir'in rÃ¶portajÄ± elde etmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± "dÃ¼zenbazlÄ±ÄŸÄ±n" annesinin mÃ¼lakatta sÃ¶ylediklerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini belirtmiÅŸti.



RÃ–PORTAJ Ä°LÄ°ÅžKÄ°LÄ° KÃ–TÃœLEÅžTÄ°RDÄ° Ä°DDÄ°ASI

"RÃ¶portaj, anne ve babamÄ±n iliÅŸkisini daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirdi ve o zamandan beri sayÄ±sÄ±z insanÄ± incitti" diyen William, BBC'nin iÃ§ soruÅŸturmadaki eksikliklerinin annesinin son yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "korku, paranoya ve izolasyona" Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de katkÄ±da bulunduÄŸunu bilmesinin, tarif edilemez bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verdiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafÄ±ndan deÄŸil, aynÄ± zamanda zor sorular sormak yerine gÃ¶zÃ¼nÃ¼ baÅŸka yÃ¶ne Ã§eviren BBC yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan da yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±rakÄ±ldÄ±" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.





'ANNEMÄ°Z ÃœSTÃœN BÄ°R KADINDI'

Prens Harry ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Annemiz hayatÄ±nÄ± insanlara hizmet etmeye adamÄ±ÅŸ inanÄ±lmaz bir kadÄ±ndÄ±. DayanÄ±klÄ±, cesur ve tartÄ±ÅŸmaya mahal vermeyecek ÅŸekilde dÃ¼rÃ¼sttÃ¼. Bir sÃ¶mÃ¼rÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n ve etik olmayan uygulamalarÄ±n dalgalanma etkisi, nihayetinde canÄ±nÄ± aldÄ±" deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu tÃ¼r uygulamalarÄ±n hala yaygÄ±n olmasÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yÃ¼zden hayatÄ±nÄ± kaybetti ve hiÃ§bir ÅŸey deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil" dedi.

PARÄ°S'TE HAYATA VEDA ETTÄ°

Prenses Diana, meÅŸhur rÃ¶portajÄ±nda baÅŸka biriyle iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ve tahtÄ±n varisi Prens Charles ile olan evliliÄŸine iliÅŸkin detaylar vermiÅŸti. EvliliÄŸi 1996 yÄ±lÄ±nda sona eren Prenses Diana, AÄŸustos 1997'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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