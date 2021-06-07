Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri 'Diana' dünyaya geldi!

İngiliz Kraliyet ailesindeki görkemli hayatı bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ikinci bebeklerini 4 Haziran’da California eyaletine bağlı Santa Barbara'daki Cottage Hastanesi’nde dünyaya getirdi.

Her haberi gündem olan ünlü çift, 2 yaşındaki oğulları Archie’den sonra dünyaya getirdikleri kız bebeklerine Lilibet Diana Mountbatten-Windsor adını verdi. Lilibet olarak adlandırılan ismin İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten, Diana ismini ise büyükannesi Prenses Diana’dan aldığı söyleniyor.

“NEZAKETİNİZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Çift basına yaptığı açıklamada hem anne hem de bebeğin sağlıklı ve iyi olduğunu ifade ederek kızlarının dünyaya gelişi için, “O, hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bebeğin yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında dünyaya geldiği öğrenilirken, Kraliçe’nin 11'inci torununun torunu ve tahtta 8'inci sırada yer alıyor.

Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

CİNSİYETİ OPRAH RÖPORTAJINDA AÇIKLAMIŞLARDI

Çift, İngiltere Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olan kızları Lilibeth Diana’nın cinsiyetini ilk kez üç ay önce Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda açıklamışlardı. Röportajda kraliyet görevlerinden ayrılma ve saray yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Markle’ın ayrıca Temmuz 2020’de düşük yaptığı biliniyor.

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