Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n ayÄ± korkusu

KOMÅžULARI UYARDI

Montecito'daki malikanelerinin bahÃ§esinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bir kÃ¼mes kuran ve tavuk, horoz gibi hayvanlar besleyen Harry ile Meghan'Ä±n komÅŸusu, genÃ§ Ã§ifti kendi bahÃ§esine de giren siyah bir ayÄ± konusunda uyardÄ±. Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n, Penelope Bianchi adlÄ± 74 yaÅŸÄ±ndaki komsusu, kendi evinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan siyah bir ayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±. Bu siyah ayÄ±nÄ±n, Penepole Bianchi'nin sahip olduÄŸu sekiz tane tavuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





KOMÅžUNUN TAVUKLARINA AYI SALDIRDI

Penelope Bianchi, Harry ile Meghan'Ä± da kendi kÃ¼meslerini ve orada yaÅŸayan tavuklarÄ±nÄ± korumaya almalarÄ± konusunda uyardÄ±. Bianchi, genÃ§ Ã§iftin, ayÄ±larÄ±n kÃ¼mesi ziyaret etmesini Ã¶nlemek iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

KAMERAYA TAKILDI

Harry ile Meghan, 11 milyon sterlin deÄŸerindeki malikanelerinin bahÃ§esinde bir kÃ¼mes oluÅŸturdu. "Basit bir yaÅŸam" ilkesini benimseyen Ã§ift, bu kÃ¼mesi Oprah Winfrey ile yaptÄ±klarÄ± rÃ¶portaj Ã¶ncesinde ona da gÃ¶stermiÅŸlerdi.





MÄ°LYON DOLARLIK MALÄ°KANEDE DOÄžAL HAYAT

Ã‡ift, bu kÃ¼mese oÄŸullarÄ± Archie'den esinlenerek Archie's Chick Inn (Archie'nin Tavuk HanÄ±) adÄ±nÄ± verdiklerini de sÃ¶yledi.Â Harry ile Meghan, her ne kadar lÃ¼ks bir malikanede yaÅŸasalar da hayatlarÄ±nÄ± olabildiÄŸince basitleÅŸtirmek iÃ§in yeni adÄ±mlar atÄ±yor.

14 MÄ°LYON 650 BÄ°N DOLAR

Dokuz tane yatak odasÄ± ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane iÃ§in Ã¶denen paranÄ±n da 14 milyon 650 bin dolar olduÄŸu belirtiliyor. 2003 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen malikane, 2009 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ve Meghan Markle'dan Ã¶nceki sahibine 24 milyon dolara satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, evlendikten sonra Kensington SarayÄ±'nda Prens Harry iÃ§in ayrÄ±lan evde yaÅŸadÄ±ktan sonra bebekleri doÄŸmadan Ã¶nce Frogmore Cottage'Ä± renove ettirip oraya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â TYLER PERRY'NÄ°N MALÄ°KANESÄ°NDE KALDILAR

Fakat orada uzun sÃ¼re yaÅŸamayan Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrÄ±lÄ±p Ã¶nce Kanada'nÄ±n Vancouver kentinde nehir kenarÄ±nda lÃ¼ks bir evde yaÅŸadÄ±. Sonra da ABD, Los Angeles'ta Tyler Perry'nin lÃ¼ks bir malikanesinde ikamet etti. Ã‡ift, bÃ¶ylece ABD'de kendilerine ait ilk malikaneyi de satÄ±n almÄ±ÅŸ oldu.



KÃœTÃœPHANE DE VAR SAUNA DA

Ã‡iftin yeni hayatlarÄ±nÄ± kuracaÄŸÄ± bu malikane, Ã§ok geniÅŸ bir arazi Ã¼zerine inÅŸa edildi. Malikanenin bahÃ§esinde tenis kortu, yÃ¼zme havuzu ve bir de Ã§ay evi bulunuyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra malikanenin ana binasÄ±nda bir kÃ¼tÃ¼phane, iki tane sauna, oyun odasÄ±, spor salonu, beÅŸ otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.



GÃœL BAHÃ‡ELERÄ°, SERVÄ° AÄžAÃ‡LARI

Malikanenin bahÃ§esi ise son derece bakÄ±mlÄ±. Arazi iÃ§inde gÃ¼l bahÃ§eleri, servi aÄŸaÃ§larÄ±, lavanta bahÃ§esi hatta yÃ¼z yÄ±llÄ±k zeytin aÄŸaÃ§larÄ± da bulunuyor. Malikanenin iki yatak odalÄ± bir de konuk evi var. Ana binanÄ±n hemen yanÄ±ndaki bu yapÄ±da ise Meghan Markle'Ä±n annesi Doria Ragland'Ä±n yaÅŸayacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. BirkaÃ§ ay Ã¶nce ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Ragland, uzun sÃ¼redir Ã§iftle birlikte yaÅŸÄ±yor ve torunu Archie'nin bakÄ±mÄ±nÄ± dadÄ±larla birlikte Ã¼stleniyor.



GÄ°ZLÄ° Ã–ZEL YAÅžAM

Santa Barbara'nÄ±n Montecito adlÄ± bÃ¶lgesinde bulunan malikane, Ã§ifte aradÄ±klarÄ± "gizli Ã¶zel yaÅŸam" seÃ§eneÄŸini de fazlasÄ±yla sunuyor. Ana bahÃ§e kapÄ±sÄ±ndan girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafÄ±ndaki yÃ¼ksek aÄŸaÃ§lar ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi de buna uygun.

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