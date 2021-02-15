Prens Harry ve Meghan Markle ikinci bebeklerini bekliyor

Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, Prens Harry ile eşi Meghan’ın 2'nci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, “Archie’nin abi olacağını doğrulayabiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi, 2'nci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular” dedi.

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı.

DÜŞÜK YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Archie adında bir yaşında bir bebekleri olan çift, geçen yaz ikinci bebek heyecanı yaşadı. Ama Markle düşük yapınca bu sevinçleri de kursaklarında kaldı. Markle, The New York Times için kaleme aldığı bir makalede geçen yaz hamile kaldığını ama düşük yaptığını ifade etti.

Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı. Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" diye yazdı.