'Kuzenine yine aynı oyunu oynadı': Hamileliği duyuracak başka zaman kalmadı mı?





SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE AÇIKLADILAR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir yaşını bitirmek üzere olan oğulları Archie'ye bir kardeş geleceğini açıklamasının zamanlaması da aileyi takip edenlerin gözden kaçırmayacağı türden. Çift, mutlu haberi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde duyurdu. Fakat asıl önemli olan nokta bu değil. Açıklamanın, bu özel günde yapılmasının önüne geçen bir başka ayrıntı var.

'KUZENİNİ İKİNCİ KEZ GÖLGEDE BIRAKTI' İDDİASI

O da Harry ile Meghan'ın ikinci bebek haberini, Prens'in amcasının kızı Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in ilk bebeğinin dünyaya geldiğinin açıklanmasından birkaç gün sonra vermesi. Bu durum da kraliyet yorumcuları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından "Harry ile Meghan, Eugenie ile Jack Brooksbank'e yine aynı oyunu oynadı, yine onları gölgede bıraktı" şeklinde değerlendirildi.

İLK BEBEĞİN DÜNYAYA GELECEĞİNİ EUGENIE'NİN DÜĞÜNÜNDE SÖYLEMİŞLERDİ

Prens Harry ile Meghan Markle, ilk hamilelik haberini de Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününden birkaç gün sonra duyurmuştu. Hatta çiftin düğünde, bebek haberini aile üyelerine açıkladıkları da basına yansıdı.

'ZAMANLAMA BİRAZ TUHAF'

Çiftin aynı davranışı bir kez daha sergilemesi sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, dikkatlerinden kaçmayan bu olayın bir değerlendirmesini yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Prens Harry ile Meghan Markle'ı işaret ederek "Onlara tebrikler. Ama yine de biraz tuhaf. Sussex ailesinin ikinci bebek haberi, Prenses Eugenie'nin doğumunu yine gölgeledi. Bunu, ilk olarak Prenses'in düğününde yapmışlardı" diye görüş bildirdi.

DÜĞÜN GÜNÜ AİLENİN HABERİ OLDU

Bir başka kullanıcı "Sanki ilk bebeklerinin dünyaya geleceği haberini Eugenie'nin düğün resepsiyonunda açıklamaları yetmezmiş gibi" diye fikrini ifade etti.

'EUGENIE OLGUN BİR KİŞİ'

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Eugenie'nin hem Harry'den hem de Meghan'dan daha olgun olduğunu belirterek "bu durumu da aynı şekilde karşılamıştır" görüşünü savundu.

'ÇOCUKÇA HAREKET' BENZETMESİ

Bir başka kullanıcı da Kraliyet ailesinin, Harry ve Meghan'ın dikkat çekmek için yaptığı çocukça hareketlere alışkın olduğu için bu son açıklamanın da onları şaşırtmamış olduğunu ileri sürdü.





BİRAZ DAHA BEKLEYEBİLİRLERDİ

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları "Harry ile Meghan, bebek haberini açıklamak için biraz daha bekleyebilirlerdi. Fotoğrafa bakılırsa Meghan 5 ya da 6 aylık hamile. Bu kadar beklediler biraz daha bekleyebilirlerdi" diye görüşlerini bildirdi.

GÖLGEDE BIRAKMA AMAÇLARI YOKTU

Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, Harry ile Meghan'ın ikinci bebek haberini açıklamasının zamanlamasıyla ilgili olarak çiftin Eugenie ile kocasını gölgede bırakmayı amaçlamadıklarını ileri sürdü. Aynı kaynaklar, herkesin bu haberden çok heyecanlandığını da belirtti.

AİLE ÖFKELENDİ İDDİASI

Royals At War adlı kitabın yazarları Dylan Howard ve Andy Tillet'e göre Harry ile Meghan'ın ikinci bebek haberini, Eugenie'nin anne olduğunun duyurulmasında kısa bir süre sonra açıklaması Kraliyet ailesinin bazı üyelerini öfkelendirdi.

ANNESİ İSYAN ETMİŞTİ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilk bebek haberini Eugeni'nin düğününde aileye söylemesi ve ondan birkaç gün sonra da resmi açıklama yapılmasının Eugenie'yi de annesi Sarah Ferguson'ı da kızdırdığı o dönemde basına yansımıştı.