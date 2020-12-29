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BACKGRID UK
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

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Bu yılın ilk ayında kendi finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve daha bağımsız bir hayat sürmek için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Prens Harry ile Meghan Markle, şimdi herkesi şaşırtan bir iddiayla gündemde.  

ABD'YE YERLEŞTİLER
Geçen mart ayında önceden planlanmış görevlerini yerine getirmek için son kez Londra'ya dönen sonra da ABD'de Santa Barbara'ya yerleşen çiftin, aileye geri dönmek istediği ileri sürüldü.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

 

'GERİ DÖNMEK İSTİYOR YORUMLARI'
Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılışını yasal olarak kesinleştiren ve Megxit adı verilen anlaşmanın 12 ay daha uzatılması için Kraliçe 2. Elizabeth'ten talepte bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumun basına yansıması da "Prens Harry, ülkesine geri dönmek istiyor" yorumlarına neden oldu.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

12 AY DAHA SÜRE İSTEDİLER
Çiftin, "Megxit" anlaşmasının 12 ay daha uzatılmasını istemesiyle ilgili bir yorum da kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Andrew Morton'dan geldi. The Sun gazetesine konuşan Morton, her ne kadar ABD'de yaşasa da Prens Harry'nin, Kraliçe 2. Elizabeth ile sanıldığından çok daha sıkı bir şekilde görüştüğünü ileri sürdü.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

2021'DE LONDRA'YA GİTMEYİ PLANLIYOR
Andrew Morton, aslında bu görüşmelerin internet üzerinden online olarak da yapılabileceğini ancak Prens Harry'nin aile ile yüz yüze görüşmek istediğini de ekledi. Morton'a göre Prens Harry ile Meghan Markle, koronavirüs pandemisi el verirse 2021 yılında Londra'ya döneceklerini de söyledi.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

100'ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ
Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Kraliçe'nin eyi Prens Philip'in 100'üncü doğum günü kutlamaları sırasında Londra'da olmayı planladıkları da ileri sürülenler arasında.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ 
Çift ile ilgili olarak ortaya atılan bu iddialar, halkı da ikiye böldü. Konuyla ilgili haberlere internet sitelerinde yorum yapanlardan bazıları "Eğer kraliyet ailesi böyle bir dönüşe izin verirse bütün saygınlığını yitirir" derken bazıları da "sorumsuz davranan Harry ile Meghan'ın bu isteğinin kabul edilmemesini umduğunu" belirtti.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR?
Bazı kişiler de kapalı kapılar ardından neler olup bittiğini bilmeden böyle yorumlar yapmanın sağlıklı olmadığını savundu. Birçok kişinin ortak görüşü ise Kraliçe'nin ülkesini ön plana koyduğu ve böyle bir isteğe olumlu yanıt vermeyeceği görüşünü ileri sürdü.

Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

OLUMLU YANIT BEKLENİYOR
Meghan Markle'a karşı ırk ayrımcılığı yapıldığını ileri süren bazı kişiler ise çiftin bu isteğine Kraliçe tarafından olumlu yanıt verilmesini beklediklerini ifade etti.

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