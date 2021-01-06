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SPLASH NEWS AGENCY, DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam

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Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
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İngiliz kraliyet ailesinin iki prensi arasındaki gerilim sanıldığından çok daha üst noktalara ulaşmış. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William, kardeşi Prens Harry'nin aileden ayrılık görüşmeleri sırasında onun yanına oturmasını bile istememiş.

Prens Harry ile Meghan Markle, 2019 yılında bebekleri Archie'nin doğumundan sonra görevlerinden izin almış ve uzun süre Kanada'da yaşamıştı. Londra'ya döndükten sonra da hemen gündeme bomba gibi düşen ayrılık açıklamasını yapmıştı.

Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
BİYOGRAFİ UZMANININ İDDİASI
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William, kardeşinin bu kararı açıklamasından sonra öfkeden küplere bindi. Kaleme aldığı William and Harry–The Inside Story of a Family in Tumult adlı kitapla tanınan kraliyet uzmanı yazar Robert Lacey, iki kardeş arasında o süreçte yaşananları anlattı.
Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
İLK DUYDUĞUMDA İNANMAMIŞTIM
Lacey, Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilimle ilgili söylentileri ilk duyduğunda bunlara inanmadığını fakat sonra iki kardeşin değişken ilişkilerini fark etmeye başladığını belirtti. Elle dergisine konuşan Robert Lacey, William ile Harry'nin ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Her ikisi de kontrolden çıkma eğiliminde. Zaten 2020 başlarında Sandringham'da kavgaları açığa çıktığında da olup bitenler anlaşıldı."
Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
KRALİÇE'NİN ÖNERİSİ
Lacey sözlerini şöyle sürdürdü: "Kraliçe bütün aile bireyleri olarak, danışmanlarla da birlikte bir masanın etrafında oturup konuşmak istedi. Ama bundan önce de ailece oturup konuşabilecekleri bir aile yemeği yeme önerisinde bulundu."
Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEYECEĞİNDEN KORKTU
Lacey'in ileri sürdüğüne göre William, bu toplantıya katılmayacağını belirterek "Ben gelmiyorum, kardeşimle birlikte oturmayacağım" dedi. Robert Lacey, William'a bunu arkadaşlarının önerdiğini, çünkü Harry'ye olan öfkesini kontrol etme konusunda kendine güvenemediğini de ekledi.
Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER
1982 doğumlu olan Prens William, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ilk çocuğu. 2011 yılında Kate Middleton ile evlenen William'ın George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor. William, babası Charles'tan sonra taht için ikinci sırada. Prens Harry, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ikinci çocuğu. 1984 doğumlu olan Harry, 2018'de Meghan Markle ile evlendi. Çiftin Archie adında bir oğlu bulunuyor.
Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
HARRY'NİN KARARINDAN SONRA ARALARI AÇILDI
Anneleri Diana Spencer öldüğünde Prens William 15, Prens Harry ise 13 yaşındaydı. İki kardeş özellikle bu travmanın ardından birbirlerinin en yakın dostu ve sırdaşı oldular. Prens William, Kate Middleton ile evlendikten sonra da araları gayet iyiydi. Harry'nin Meghan Markle ile evlilik planını açıkladığında William'ın acele etmemesini söylemesinden sonra ise araları açıldı.

Kavga çok büyümüş: Onun yanına oturmam
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