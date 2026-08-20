Prens Harry, İngiltere'ye dönüyor: Amerikan rüyası bitti

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, bu ay içinde İngiltere'ye dönecek.

Hatta çocukları, 7 yaşındaki Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'in İngiltere'deki bir okula kayıtlarının yapıldığı bile söyleniyor.

İngiltere'de uzun süre yaşamayı planlayan Sussex Dükü Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki görevlerine ise dönmeyecekleri belirtildi.

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Sussex çifti, iki çocuklarıyla birlikte İngiliz kraliyet ailesine ait olmayan bir eve taşınacak. Ancak ABD ve Portekiz'deki evlerini de ellerinde tutacaklar.

Bu kararda, Harry'nin, türü açıklanmayan bir kanserle boğuşan babasına yakın yaşama isteğinin etkisi olduğu söyleniyor.

Harry ile Meghan'ın, uzun süre yaşamak için İngiltere'ye dönme kararından küs olduğu ağabeyi Galler Prensi William ile karısı Kate Middleton da bilgilendirildi.

Bu sürpriz karar Meghan ile Harry'nin, kısa bir süre önce Kral Charles ile buluşmasından sonra geldi. Charles, en son dört yıl önce gördüğü torunları Archie ile Lilibet'i de bu sayede yeniden görebilmiş oldu.