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Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

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İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen ve çeşitli iş anlaşmaları yapan Prens Harry ile Meghan Markle, Spotify yayınında dinleyenlere bir sürpriz yaptı.

40 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Çift, kısa bir süre önce bu platformla, içerik üretmek üzere 40 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

İLK YAYININ SÜRPRİZ KONUĞU

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Prens Harry ve Meghan Markle, ilk yayınlarını dün gerçekleştirdi. 33 dakika süren yayının bir de sürprizi vardı: Çiftin 19 aylık oğlu Archie.

MUTLU YILLAR DİLEDİ

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Minik Archie Harrison Mountbatten Windsor, Harry ile Meghan'ın yayınına konuk oldu ve dinleyenlere 'mutlu yıllar' diledi. Ses kaydının Archie'nin yer aldığı bölümünde Harry oğluna mikrofonu göstererek "Buraya konuşabilirsin" diyor. Ardından da Meghan "Archie, bu komik mi?" diye sruyor. Archie de annesine 'Komik' diye yanıt veriyor.

BABASININ ARDINDAN

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Sonra Prens Harry'nin oğluna "Benden sonra" dediği duyuluyor. Babasının ardından mutlu yıllar dileyen Archie'nin sonra da uzun süre güldüğü duyuldu.

ÜNLÜ KONUKLAR KATILDI

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk yayınlarına aralarında Elton John, James Corden, Deepak Chopra'nın da bulunduğu ünlüler konuk oldu.

İKİ ANLAŞMA

Prens Harry ile Meghan Markledan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Bir dijital yayıncılık kuruluşuyla anlaşma yapan Prens Harry ile Meghan Markle, müzik devi ile de anlaşma imzalamıştı. Harry ve Meghan’ın kurduğu Archewell Audio ile İsveçli şirketin anlaşması birden fazla yılı kapsıyor.

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