LILIBET'İN VAFTİZİNİ LONDRA'DA YAPMAK İSTİYORLAR

Oğulları Archie'nin doğumundan sonra Kanada'ya giden oradan döndükten sonra da İngiliz kraliyet ailesindeki kıdemli üyeliklerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan, bir türlü gözlerden uzak kalamıyor. Dünyanın bütün ilgisi yine çiftin üzerinde. Son alarak kızları Lilibet Diana'nın da aralarına katılmasıyla dört kişilik bir aile olan çift, geçici bir süre için Londra'ya dönmek istiyor. Bunun nedeni de Lilibet Diana'nın vaftiz töreni.



ARCHIE DE AYNI YERDE VAFTİZ EDİLDİ

Prens Harry ile Meghan Markle, Lilibet Diana'nın vaftizini, İngiltere'de Windsor Şatosu'nda yaptırmayı istiyor iddialara göre. Çiftin, iki yaşına giren oğulları Archie'nin vaftiz töreni de aynı yerde yapılmıştı. Yine öne sürülenlere göre Harry ile Meghan, vaftiz törenine Kraliçe 2. Elizabeth'in de katılmasını arzuluyor.





HARRY KISA SÜRELERLE İKİ KEZ 'EVİNE' GİDİP DÖNDÜ

Çiftin hayranlarını, özellikle de Archie ile minik Lilibet'i görmek isteyenleri heyecanlandıran bu iddia gerçek olursa, Markle, 2020 yılının mart ayından bu yana ilk kez Londra'ya gitmiş olacak. Çift, 31 Mart 2020'de son resmi görevlerini yerine getirdikten sonra ABD'ye geri dönmüştü. Prens Harry, önce dedesi Prens Philip'in cenaze töreni, sonra da annesi Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü için yapılan anıt heykelin açılışı için kısa süreliğine İngiltere'ye gidip evine dönmüştü.

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR İDDİASI

Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp maddi açıdan bağımsız bir hayat tarzı seçseler de kızları Lilibet'in vaftiz töreni için gelenekleri sürdürmekte kararlı bu iddialara göre. Minik bebeğin, törende Kraliçe Victoria'nın tüm çocuklarının giydiği 200 yıllık vaftiz kıyafetinin bir kopyasını giymesini de hayal ediyor. Çiftin oğlu Archie'nin vaftiz töreni de Windsor Şatosu'nda, İngiliz kraliyet ailesinin geleneklerine göre yapılmıştı.



GERİLİM BİTMEK BİLMİYOR

Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinden bu yana İngiliz kraliyet ailesindeki gerilim bitmek bilmiyor. Özellikle Prens William ile Prens Harry arasındaki gerginlik ve uçurum girerek açılıyor. Bu gerilime son büyük darbeyi de Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey röportajında söyledikleri vurdu. Markle, hamileyken depresyona girdiğini ve intiharı bile düşündüğünü itiraf etti. Kendi melez genlerinden dolayı oğlu Archie'nin ten renginin merak konusu olduğunu da ileri sürdü. Harry ile Meghan'ın, o söyleşide İngiliz kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlaması da büyük yankı uyandırdı. Bu tür sorulara katıldığı etkinliklerde asla yanıt vermeyen Prens William ise bir okul ziyaretinde bu konudaki sorulara "Bizim ailemiz asla ırkçı değildir" diyerek yanıt verdi.



CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER

İki kardeş, Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in, geçtiğimiz haziran ayındaki cenaze töreninde aylar sonra ilk kez bir araya geldi. Aralarındaki gerilim nedeniyle iki kardeş tören kortejinde çok kısa bir süre dışında yan yana gelmedi. Tören sonrası, Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın da girişimiyle yan yana sohbet ederek yürüdü iki kardeş. Bu durum aralarındaki buzların erimesi olarak nitelendirilse de gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.





ANNELERİ ANISINA YAPILAN HEYKELİ BİRLİKTE AÇTILAR

Harry, bu ayın başında da annesi Prenses Diana anısına yapılan heykelin açılışı için kısa süreliğine evine döndü. O törende de William ile Harry arasındaki mesafeli kibarlık gözlerden kaçmadı. Törene beklendiği gibi Prens William'ın eşi Kate Middyeton kakılmadı. Pandemi koşulları nedeniyle Prenses Diana'nın kardeşleri açılışta hazır bulundu. Harry, açılışın ardından hemen ABD'ye döndü. Önümüzdeki eylül ayında da Harry'nin yine annesi anısına düzenlenen bir etkinlik için ABD'ye gitmesi bekleniyor. İlk açılışta Harry'ye eşlik etmeyen Meghan Markle'ın bu kez İngiltere'ye gideceği de ileri sürülüyor.

EN SON VAFTİZİN KAHRAMANI LOUIS OLDU

Bu kısa hatırlatmalardan sonra İngiliz kraliyet ailesinde bebeklerin son dönemde nasıl vaftiz edildiğine de bir göz atalım. Ailenin son gösterişli vaftiz töreninin kahramanı -şimdilik- Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu Prens Louis olmuştu. Taht için dedesi Prens Charles, babası Prens William ve büyük kardeşleri George ile Charlotte'un ardından gelen Louis'nin vaftiz töreni St. James Sarayı'nda bulunan Kraliyet Şapeli'nde yapıldı.

EN GÖSTERİŞLİ TÖREN

William ile Kate'in ortanca çocuğu Prenses Charlotte'ın vaftiz töreni diğer iki kardeşinden biraz daha gösterişliydi. Vaftiz Norfolk’ta bulunan St. Mary Magdalene Kilisesi’nde gerçekleşti. İngiltere'nin doğusundaki Sandringham'da bulunan Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen vaftiz törenine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Philip ile kraliyet ailesinin üyeleri ve Cambridge Düşesi Kate'in ailesi katıldı.





KRALİÇE DE ORADAYDI

Anglikan Kilisesi lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından yapılan ve basına kapalı gerçekleşen vaftiz töreni için 5 vaftiz annesi ve babası seçildi. Cambridge Dükü William ve eşi Kate, kuzenleri ve yakın arkadaşlarını vaftiz ebeveynleri olarak belirlediler. Vaftiz ebeveynleri arasında Cambridge Dükü William'ın 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın akrabalarından birinin de olması dikkati çekti. Cambridge Düşesi Kate, kiliseye girişleri sırasında, Kraliçe II. Elizabeth'in kendi çocukları için kullandığı pusetin içerisinde Prenses Charlotte'ı taşıdı. 9 haftalık Prenses Charlotte'a, Kraliçe Victoria'nın çocuklarının vaftiz elbisesinin benzeri giydirildi.



GEORGE DA BÖYLE VAFTİZ EDİLDİ

Ondan önce ülkedeki en çok ilgi çeken vaftiz töreni, geleceğin kralı Prens George için yapılmıştı. O da tıpkı diğer kardeşleri gibi St. James Sarayı'nda vaftiz edildi. Törene 22 kişi katıldı. Törende Kraliçe Victoria’nın vaftiz töreni için 1840 yılında yapılan zambak desenli gümüş süs havuzu kullanılıyor. Havuz geleneklere uygun olarak İsa’nın da sularında vaftiz edildiğine inanılan Ürdün nehrinden getirilen su ile dolduruldu.



ARCHIE'NİN VAFTİZİ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor ise Windsor Şatosu'nda vaftiz edildi. Büyük kardeşi Prens William ve eşinin aksine Prens Harry ve Markle, ilk bebeklerinin vaftizini daha "içe dönük" ve mütevazı bir şekilde gerçekleştirdi.törende Kraliçe ve eşi yoktu. Prens Charles ve Camilla Parker Bowles, Markle'ın annesi Doria Ragland, Prens Harry ve Prens William'ın anneleri Prenses Diana'nın kız kardeşleri hazır bulundu.





MUTLU GÜNÜN FOTOĞRAFINDAN YANSIYAN GERİLİM

Her ne kadar araları açık olsa da Prens William ile Kate Middleton da protokol kuralları gereği törendeydi. İşte bu yüzden iki elti arasındaki rekabet bir kez daha sosyal medyaya sıçradı. Markle ve Middleton'ın hayranları vaftiz töreninin resmi fotoğraflarının yer aldığı sosyal medya platformlarında kelimenin tam anlamıyla kapıştı.



KIYAFET SEÇİMİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bunun nedeni ise Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hayranlarının fotoğraflara yaptığı yorumlar. Middleton tören için tarzından ödün vermeyen açık pembe renkli, mini etekli bir kıyafet giydi. Kıyafetini de özel tasarım kırmızı bir şapka ve aynı renk ayakkabılarla tamamladı. Markle ise tıpkı eltisinin kendi çocuklarının vaftiz töreninde yaptığı gibi beyaz bir elbise giydi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Middleton'ın hayranları "Bu fotoğrafta benim gözlerim sadece tek bir kişiye takılıyor: Kate Middleton. Geriye kalan herkesi gölgede bırakmış", "Kate her zamanki gibi çok güzel", "Kate'den gözlerimi alamıyorum" şeklinde yorumlar yağdırdı.



ÖN PLANA ÇIKMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Bu durum Markle'ın hayranlarını kızdırdı. Onlar da "Bu Meghan Markle ile oğlunun günü. Böyle bir günde Kate Middleton ile ilgili yorum yapmasanız olmaz mı?" diye yanıt verdi.Markle'ın bazı hayranları da Kate Middleton'ı eltisinden "rol çalmakla" suçladı. Cambridge Düşesi'nin giydiği elbisenin hem renginin hem de mini eteğinin çok dikkat çekici olduğunu belirten Markle hayranları "Meghan'ın bu en özel gününde ön plana çıkmasını engellememeliydi Kate" yorumlarını yaptı. Basının davet edilmediği vaftiz töreninden sonra yayınlanan resmi aile pozundaki bir ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta Prens Harry ile Meghan Markle bebekleri Archie ile birlikte oturdukları koltuğun sağ yanına doğru yanaşmış. Diğer taraftaki Kate Middleton ile aralarında ilk bakışta görülen bir boşluk var.

En lezzetli yemek tarifleri burada