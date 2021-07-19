LILIBET'Ä°N VAFTÄ°ZÄ°NÄ° LONDRA'DA YAPMAK Ä°STÄ°YORLAR

OÄŸullarÄ± Archie'nin doÄŸumundan sonra Kanada'ya giden oradan dÃ¶ndÃ¼kten sonra da Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki kÄ±demli Ã¼yeliklerinden ayrÄ±lÄ±p ABD'ye yerleÅŸen Harry ile Meghan, bir tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶zlerden uzak kalamÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n ilgisi yine Ã§iftin Ã¼zerinde. Son alarak kÄ±zlarÄ± Lilibet Diana'nÄ±n da aralarÄ±na katÄ±lmasÄ±yla dÃ¶rt kiÅŸilik bir aile olan Ã§ift, geÃ§ici bir sÃ¼re iÃ§in Londra'ya dÃ¶nmek istiyor. Bunun nedeni de Lilibet Diana'nÄ±n vaftiz tÃ¶reni.



ARCHIE DE AYNI YERDE VAFTÄ°Z EDÄ°LDÄ°

Prens Harry ile Meghan Markle, Lilibet Diana'nÄ±n vaftizini, Ä°ngiltere'de Windsor Åžatosu'nda yaptÄ±rmayÄ± istiyor iddialara gÃ¶re. Ã‡iftin, iki yaÅŸÄ±na giren oÄŸullarÄ± Archie'nin vaftiz tÃ¶reni de aynÄ± yerde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yine Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Harry ile Meghan, vaftiz tÃ¶renine KraliÃ§e 2. Elizabeth'in de katÄ±lmasÄ±nÄ± arzuluyor.





HARRY KISA SÃœRELERLE Ä°KÄ° KEZ 'EVÄ°NE' GÄ°DÄ°P DÃ–NDÃœ

Ã‡iftin hayranlarÄ±nÄ±, Ã¶zellikle de Archie ile minik Lilibet'i gÃ¶rmek isteyenleri heyecanlandÄ±ran bu iddia gerÃ§ek olursa, Markle, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±ndan bu yana ilk kez Londra'ya gitmiÅŸ olacak. Ã‡ift, 31 Mart 2020'de son resmi gÃ¶revlerini yerine getirdikten sonra ABD'ye geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Prens Harry, Ã¶nce dedesi Prens Philip'in cenaze tÃ¶reni, sonra da annesi Prenses Diana'nÄ±n 60'Ä±ncÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yapÄ±lan anÄ±t heykelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine Ä°ngiltere'ye gidip evine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â GELENEÄžÄ° SÃœRDÃœRMEK Ä°STÄ°YORLAR Ä°DDÄ°ASI

Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p maddi aÃ§Ä±dan baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat tarzÄ± seÃ§seler de kÄ±zlarÄ± Lilibet'in vaftiz tÃ¶reni iÃ§in gelenekleri sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ± bu iddialara gÃ¶re. Minik bebeÄŸin, tÃ¶rende KraliÃ§e Victoria'nÄ±n tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±nÄ±n giydiÄŸi 200 yÄ±llÄ±k vaftiz kÄ±yafetinin bir kopyasÄ±nÄ± giymesini de hayal ediyor. Ã‡iftin oÄŸlu Archie'nin vaftiz tÃ¶reni de Windsor Åžatosu'nda, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geleneklerine gÃ¶re yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



GERÄ°LÄ°M BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YOR

Prens Harry ile Meghan Markle, evlendiklerinden bu yana Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gerilim bitmek bilmiyor. Ã–zellikle Prens William ile Prens Harry arasÄ±ndaki gerginlik ve uÃ§urum girerek aÃ§Ä±lÄ±yor. Bu gerilime son bÃ¼yÃ¼k darbeyi de Harry ile Meghan'Ä±n Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda sÃ¶yledikleri vurdu. Markle, hamileyken depresyona girdiÄŸini ve intiharÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti. Kendi melez genlerinden dolayÄ± oÄŸlu Archie'nin ten renginin merak konusu olduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼. Harry ile Meghan'Ä±n, o sÃ¶yleÅŸide Ä°ngiliz kraliyet ailesini Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§lamasÄ± da bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Bu tÃ¼r sorulara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde asla yanÄ±t vermeyen Prens William ise bir okul ziyaretinde bu konudaki sorulara "Bizim ailemiz asla Ä±rkÃ§Ä± deÄŸildir" diyerek yanÄ±t verdi.



CENAZE TÃ–RENÄ°NDE BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER

Ä°ki kardeÅŸ, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kocasÄ± Prens Philip'in, geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±ndaki cenaze tÃ¶reninde aylar sonra ilk kez bir araya geldi. AralarÄ±ndaki gerilim nedeniyle iki kardeÅŸ tÃ¶ren kortejinde Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re dÄ±ÅŸÄ±nda yan yana gelmedi. TÃ¶ren sonrasÄ±, Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton'Ä±n da giriÅŸimiyle yan yana sohbet ederek yÃ¼rÃ¼dÃ¼ iki kardeÅŸ. Bu durum aralarÄ±ndaki buzlarÄ±n erimesi olarak nitelendirilse de gerÃ§eÄŸin pek de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.





ANNELERÄ° ANISINA YAPILAN HEYKELÄ° BÄ°RLÄ°KTE AÃ‡TILAR

Harry, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda da annesi Prenses Diana anÄ±sÄ±na yapÄ±lan heykelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine evine dÃ¶ndÃ¼. O tÃ¶rende de William ile Harry arasÄ±ndaki mesafeli kibarlÄ±k gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. TÃ¶rene beklendiÄŸi gibi Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middyeton kakÄ±lmadÄ±. Pandemi koÅŸullarÄ± nedeniyle Prenses Diana'nÄ±n kardeÅŸleri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta hazÄ±r bulundu. Harry, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan hemen ABD'ye dÃ¶ndÃ¼. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±nda da Harry'nin yine annesi anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen bir etkinlik iÃ§in ABD'ye gitmesi bekleniyor. Ä°lk aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta Harry'ye eÅŸlik etmeyen Meghan Markle'Ä±n bu kez Ä°ngiltere'ye gideceÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Â EN SON VAFTÄ°ZÄ°N KAHRAMANI LOUIS OLDU

Bu kÄ±sa hatÄ±rlatmalardan sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesinde bebeklerin son dÃ¶nemde nasÄ±l vaftiz edildiÄŸine de bir gÃ¶z atalÄ±m. Ailenin son gÃ¶steriÅŸli vaftiz tÃ¶reninin kahramanÄ± -ÅŸimdilik- Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Prens Louis olmuÅŸtu. Taht iÃ§in dedesi Prens Charles, babasÄ± Prens William ve bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri George ile Charlotte'un ardÄ±ndan gelen Louis'nin vaftiz tÃ¶reni St. James SarayÄ±'nda bulunan Kraliyet Åžapeli'nde yapÄ±ldÄ±.

Â EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TÃ–REN

William ile Kate'in ortanca Ã§ocuÄŸu Prenses Charlotte'Ä±n vaftiz tÃ¶reni diÄŸer iki kardeÅŸinden biraz daha gÃ¶steriÅŸliydi. Vaftiz Norfolkâ€™ta bulunan St. Mary Magdalene Kilisesiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ngiltere'nin doÄŸusundaki Sandringham'da bulunan Mary Magdalene Kilisesi'nde dÃ¼zenlenen vaftiz tÃ¶renine Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth ve eÅŸi Philip ile kraliyet ailesinin Ã¼yeleri ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate'in ailesi katÄ±ldÄ±.





KRALÄ°Ã‡E DE ORADAYDI

Anglikan Kilisesi lideri Canterbury BaÅŸpiskoposu Justin Welby tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen vaftiz tÃ¶reni iÃ§in 5 vaftiz annesi ve babasÄ± seÃ§ildi. Cambridge DÃ¼kÃ¼ William ve eÅŸi Kate, kuzenleri ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ± vaftiz ebeveynleri olarak belirlediler. Vaftiz ebeveynleri arasÄ±nda Cambridge DÃ¼kÃ¼ William'Ä±n 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'te geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden annesi Prenses Diana'nÄ±n akrabalarÄ±ndan birinin de olmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, kiliseye giriÅŸleri sÄ±rasÄ±nda, KraliÃ§e II. Elizabeth'in kendi Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± pusetin iÃ§erisinde Prenses Charlotte'Ä± taÅŸÄ±dÄ±. 9 haftalÄ±k Prenses Charlotte'a, KraliÃ§e Victoria'nÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n vaftiz elbisesinin benzeri giydirildi.



GEORGE DA BÃ–YLE VAFTÄ°Z EDÄ°LDÄ°

Ondan Ã¶nce Ã¼lkedeki en Ã§ok ilgi Ã§eken vaftiz tÃ¶reni, geleceÄŸin kralÄ± Prens George iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O da tÄ±pkÄ± diÄŸer kardeÅŸleri gibi St. James SarayÄ±'nda vaftiz edildi. TÃ¶rene 22 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende KraliÃ§e Victoriaâ€™nÄ±n vaftiz tÃ¶reni iÃ§in 1840 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan zambak desenli gÃ¼mÃ¼ÅŸ sÃ¼s havuzu kullanÄ±lÄ±yor. Havuz geleneklere uygun olarak Ä°saâ€™nÄ±n da sularÄ±nda vaftiz edildiÄŸine inanÄ±lan ÃœrdÃ¼n nehrinden getirilen su ile dolduruldu.

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ARCHIE'NÄ°N VAFTÄ°ZÄ°

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n oÄŸlu Archie Harrison Mountbatten Windsor ise Windsor Åžatosu'nda vaftiz edildi. BÃ¼yÃ¼k kardeÅŸi Prens William ve eÅŸinin aksine Prens Harry ve Markle, ilk bebeklerinin vaftizini daha "iÃ§e dÃ¶nÃ¼k" ve mÃ¼tevazÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdi.tÃ¶rende KraliÃ§e ve eÅŸi yoktu. Prens Charles ve Camilla Parker Bowles, Markle'Ä±n annesi Doria Ragland, Prens Harry ve Prens William'Ä±n anneleri Prenses Diana'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸleri hazÄ±r bulundu.





MUTLU GÃœNÃœN FOTOÄžRAFINDAN YANSIYAN GERÄ°LÄ°M

Her ne kadar aralarÄ± aÃ§Ä±k olsa da Prens William ile Kate Middleton da protokol kurallarÄ± gereÄŸi tÃ¶rendeydi. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden iki elti arasÄ±ndaki rekabet bir kez daha sosyal medyaya sÄ±Ã§radÄ±. Markle ve Middleton'Ä±n hayranlarÄ± vaftiz tÃ¶reninin resmi fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla kapÄ±ÅŸtÄ±.Â



KIYAFET SEÃ‡Ä°MÄ° ELEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Bunun nedeni ise Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n hayranlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflara yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar. Middleton tÃ¶ren iÃ§in tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeyen aÃ§Ä±k pembe renkli, mini etekli bir kÄ±yafet giydi. KÄ±yafetini de Ã¶zel tasarÄ±m kÄ±rmÄ±zÄ± bir ÅŸapka ve aynÄ± renk ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Markle ise tÄ±pkÄ± eltisinin kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n vaftiz tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi beyaz bir elbise giydi. Sosyal medya platformlarÄ±nda yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Middleton'Ä±n hayranlarÄ± "Bu fotoÄŸrafta benim gÃ¶zlerim sadece tek bir kiÅŸiye takÄ±lÄ±yor: Kate Middleton. Geriye kalan herkesi gÃ¶lgede bÄ±rakmÄ±ÅŸ", "Kate her zamanki gibi Ã§ok gÃ¼zel", "Kate'den gÃ¶zlerimi alamÄ±yorum" ÅŸeklinde yorumlar yaÄŸdÄ±rdÄ±.



Ã–N PLANA Ã‡IKMAYA Ã‡ALIÅžTI Ä°DDÄ°ASI

Bu durum Markle'Ä±n hayranlarÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±. Onlar da "Bu Meghan Markle ile oÄŸlunun gÃ¼nÃ¼. BÃ¶yle bir gÃ¼nde Kate Middleton ile ilgili yorum yapmasanÄ±z olmaz mÄ±?" diye yanÄ±t verdi.Markle'Ä±n bazÄ± hayranlarÄ± da Kate Middleton'Ä± eltisinden "rol Ã§almakla" suÃ§ladÄ±. Cambridge DÃ¼ÅŸesi'nin giydiÄŸi elbisenin hem renginin hem de mini eteÄŸinin Ã§ok dikkat Ã§ekici olduÄŸunu belirten Markle hayranlarÄ± "Meghan'Ä±n bu en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engellememeliydi Kate" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±.Â BasÄ±nÄ±n davet edilmediÄŸi vaftiz tÃ¶reninden sonra yayÄ±nlanan resmi aile pozundaki bir ayrÄ±ntÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. FotoÄŸrafta Prens Harry ile Meghan Markle bebekleri Archie ile birlikte oturduklarÄ± koltuÄŸun saÄŸ yanÄ±na doÄŸru yanaÅŸmÄ±ÅŸ. DiÄŸer taraftaki Kate Middleton ile aralarÄ±nda ilk bakÄ±ÅŸta gÃ¶rÃ¼len bir boÅŸluk var.

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