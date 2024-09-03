Bir yabancı gibi sessizce ülkesine gitti... Ailesi yüzüne bakmayınca annesinin toprağına sığındı

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Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile onun memleketi ABD'ye gitmesinden sonra da aralarındaki uçurum giderek derinleşti.

Onlar artık aynı ortamda bile bulunsalar birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar, tek kelime etmiyorlar.

Her ne kadar Buckingham ve Kensington civarından zaman zaman "zeytin dalı" söylentileri yayılsa da olup bitenler bunun tam tersini gösteriyor.

Karısı Meghan, çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de yaşayan Prens Harry, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir şekilde Londra'ya gitti.

Prens Harry, teyzesinin kocasının cenaze törenine katılmak için sessizce ülkesine gitti.

Çok kısa bir süre kaldığı Londra'da yalnız başınaydı... Bu ziyaretin nedeni de acı bir olaydı zaten..

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Annesi Prenses Diana'nın ablası Lady Jane Fellowes'un kocası Lord Robert Fellowes'un cenaze töreni için memleketine döndü Harry.

Bir başka deyişle teyzesini bu acı gününde yalnız bırakmadı ve eniştesini son yolculuğuna uğurladı.

O törende Harry'nin ağabeyi William da hazır bulundu.

Fakat görgü tanıklarının belirttiğine göre iki kardeş cenaze töreninde de yan yana gelip konuşmak bir yana birbirlerinin yüzüne bile bakmadı.

Eniştesinin cenaze törenine William da katıldı. Ama kardeşiyle gayet mesafeli durdu tören boyunca.

Gizlice törene gelen iki prens birbirlerine karşı mesafeli bir duruş sergiledikten sonra yine sessizce törenden ayrıldı.

Norfolk'taki cenaze töreninden sonra William evine döndü. Kardeşi Harry ise zaten kısacık bir zaman için gittiği Londra'da baba evi yerine dayısı, yani Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'ın Althorp'taki evine gitti.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Prens William ile Prens Harry'nin annesi Diana'nın kabristanı da kendi ailesine ait olan Althorp'taki mülkün içinde bulunuyor.

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O gün Lord Fellowes'un cenaze töreninde bulunanlardan biri People dergisine "Çoğu kişi Harry'nin gelmesine şaşırmıştı... Prens, gayet iyi görünüyordu ve orada herkesi görmekten de mutluydu" diye konuştu.

Dayı Charles Spencer, Harry'yi de William'ı da önemli günlerinde hiç yalnız bırakmıyor.

Harry ile William'ın eniştesinin cenaze töreni, anneleri Prenses Diana'nın 27'nci ölüm yıldönümünden iki gün önce gerçekleşti.

Bu arada Prens Harry ile Prens William, çok küçük yaşta annelerini kaybetse de onun kardeşleriyle aralarını her zaman iyi tuttular. Acı ya da tatlı bütün önemli günlerde Spencer ailesinin yanında yer aldılar.

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Dayıları Charles Spencer da iki kardeşi, özellikle de Harry'yi hiçbir önemli gününde yalnız bırakmadı.

1997 yılında henüz 36 yaşında, yanında sevgilisi Dodi El Fayed ve şoförüyle birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana'nın ailesinin mülkü Althorp.

31 Ağustos 1997'de henüz 36 yaşındayken ölen Prenses Diana'nın anıt mezarı Spencer ailesinin arazisinde yer alan göl üzerindeki bir adada bulunuyor.

Aslına bakılırsa burası Harry içe son derece dokunaklı bir yer. Hem annesi Diana, kardeşleriyle birlikte burada büyüdü... Hem de 'Gönüllerin Prensesi'nin kabristanı bu mülkün arazisindeki gölün kenarında bulunuyor.

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Harry, Meghan Markle ile evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde onunla birlikte annesinin mezarını ziyaret ettiklerini Spare (Yedek) adlı kitabında da yazdı.

Oradaki satırlara göre Meghan, hiç tanımadığı kayınvalidesinden hayat yollarında onlara rehberlik etmesini istedi.

Harry, Meghan'ın annesinin mezarındaki halini kitabında "Arkama döndüm... dizlerinin üzerinde, gözleri kapalı ve avuç içleri taşa yaslanmış haldeydi" satırlarıyla ifade etmişti.