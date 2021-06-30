Prens George'un hali kızdırdı: Bir çocuğa bunu niye yaptınız?

O AYRINTI HALKI İKİYE BÖLDÜ

Babası gibi futbol sevdiği bilinen 7 yaşındaki Prens, maçı zor da olsa kazanan ülkesinin futbol takımı için "uğur" olarak nitelendirildi. Ancak küçük prens ile ilgili bir ayrıntı ise tartışma yarattı ve sosyal medya platformlarında konu oldu.





GİYİM KURALLARINA UYDU

Prens George, maçı babası ve annesiyle birlikte özel bir locada izledi. Locada onların dışında David Beckham ve oğlu Romeo, ünlü şarkıcılar Ed Sheeran ve Ellie Goulding'in de bulunduğu protokol konukları vardı. Söz konusu locada oturanların çoğu da giyim kurallarına uygun olarak takım elbise giyip kravat taktı.

Minik Prens George da bu kurala uydu. Babasıyla bir örnek takım elbise giydi ve tıpkı onun gibi aynı renklerde bir kravat bağladı. Kalabalıktan çok hoşlanmadığı ve gelecekteki rolüne uygun olarak yetiştirilmesine rağmen hala o tür ortamlarda çok rahat olmayan George'un zaman zaman durgunlaşması da dikkat çekti. Fakat küçük Prens ile ilgili halkı ikiye bölen neden bambaşkaydı.

'1921 DEĞİL 2021 YILINDAYIZ'

Birçok kişi Prens George'un takım elbise giymesi üzerinde durdu. Onun henüz 7 yaşında bir çocuk olduğunu savunanlar "Her ne kadar gelecekte ülkenin kralı olacaksa da en azından İngiliz milli futbol takımının üniformasını giymesine izin verilebilirdi" görüşünü savundu.

Bu fikirde olanlar "Kim bir futbol maçında küçük bir çocuğu böyle giydirir mi?" derken bazıları da " Zavallı küçük çocuk, takım elbise giyerek İngiltere- Almanya arasındaki futbol maçını izledi" diyerek görüşünü bildirdi. George'un daha rahat giyinebileceğini savunanlar "19 21 değil 201 yılındayız, neden küçük bir çocuğu takım elbise giymeye zorladınız?" diye sordu.

'O GELECEĞİN KRALI, TABİİ Kİ BÖYLE GİYİNECEK'

Buna rağmen çok sayıda kişi de Prens George'un takım elbiseler içinde iyi göründüğünü ve bu durumda bir sorun olmadığını savundu. Bu görüştekiler, George'un, kraliyet ailesinin bir üyesi olduğunu ve böyle giyinmesinin de yerinde olduğunu savundu.





2021 YILINDA DA FUTBOL MAÇI İZLEMEYE GİTMİŞTİ

Prens George, bundan iki yil önce de anne ve babasıyla bir futbol maçı izlemeye gitmişti. Kız kardeşi Charlotte'un da izlediği Norwich City ile Aston Villa maçında George heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekmişti. O maçta günlük kıyafetler giyen Prens George heyecanla maçı izleyip kahkahalarla gülmüş hatta bir ara babası Prens William tarafından uyarılmıştı.





BABASININ DAYISINA BENZİYOR

Bu arada minik George'un, babaannesi Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer ile olan benzerliği takım elbise giydiğinde daha fazla dikkat çekti. Maçla ilgili konuşulan ayrıntılardan biri de buydu.

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