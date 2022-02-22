HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
MAGAZÄ°NEKRANDAHAYATSEYAHATSTÄ°LMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
Ve ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±... Rusyaya bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±mVe ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±... Rusya'ya büyük yaptÄ±rÄ±m#Rusya
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan açÄ±kladÄ±! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan
DÃ¼nya gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼ 2 ay Ã¶nceden tarih vermiÅŸ...Dünya gündemine bomba gibi düÅŸtü! 2 ay önceden tarih vermiÅŸ...#Vladimir Zhirinovsky
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: RusyanÄ±n kararÄ± kabul edilemezCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'Rusya'nÄ±n kararÄ± kabul edilemez'#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan
Putinin Ukrayna kararÄ± dÃ¼nyada ilk manÅŸetPutin'in Ukrayna kararÄ± dünyada ilk manÅŸet!#RUSYA
Rusya piyasalarÄ± sarstÄ± 7 yÄ±lÄ±n zirvesiRusya piyasalarÄ± sarstÄ±! 7 yÄ±lÄ±n zirvesi#Petrol FiyatlarÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi toplandÄ± Rusya dÃ¼ellosuBM Güvenlik Konseyi toplandÄ±! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Suriyelilere seyreltme planÄ±Suriyelilere seyreltme planÄ±#Suriyeliler
AracÄ±n yaÅŸÄ± ve kontrata dikkat KoronavirÃ¼s sonrasÄ± Ã§ok arttÄ±... Herkesin baÅŸÄ±na gelebilirAracÄ±n yaÅŸÄ± ve kontrata dikkat! Koronavirüs sonrasÄ± çok arttÄ±... Herkesin baÅŸÄ±na gelebilir#Araç Kiralama
YangÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe... 400 milyon dolarÄ± alevler yok ettiYangÄ±nda büyük ÅŸüphe... 400 milyon dolarÄ± alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Sosyal medya dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±ndan yeni yÃ¶ntem Bunu yaparsanÄ±z: YandÄ±nÄ±zSosyal medya dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±ndan yeni yöntem! Bunu yaparsanÄ±z: YandÄ±nÄ±z#Ä°stanbul
TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar'TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar'#Prens George
Anne adÄ±m adÄ±m iz sÃ¼rdÃ¼, kÄ±zÄ±ymÄ±ÅŸ gibi yazÄ±ÅŸtÄ± Tacizciyi gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok olduAnne adÄ±m adÄ±m iz sürdü, kÄ±zÄ±ymÄ±ÅŸ gibi yazÄ±ÅŸtÄ±! Tacizciyi görünce ÅŸok oldu#Ä°zmir
SÃ¼rpriz ikili Sevgilisinden flaÅŸ hamle...Sürpriz ikili! Sevgilisinden flaÅŸ hamle...#AslÄ± BekiroÄŸlu
ÅžarkÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¼nlenmiÅŸti: Hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 31 yÄ±lda bitti, kalplere dokunan ÅŸarkÄ±larÄ± kaldÄ± gerideÅžarkÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±yla ünlenmiÅŸti: Hayat öyküsü 31 yÄ±lda bitti, kalplere dokunan ÅŸarkÄ±larÄ± kaldÄ± geride#Jane Marczewski
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

'TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar'

#Prens George#Prenses Charlotte#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi
TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

Son dÃ¶nemde skandallarla boÄŸuÅŸan ve bir, bilemediniz iki kuÅŸak sonrasÄ± belirsiz gÃ¶rÃ¼len Ä°ngiliz kraliyet ailesi mercek altÄ±na alÄ±nmaktan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Son olarak bazÄ± kraliyet uzmanlarÄ±, dedesi ve babasÄ±ndan sonra taht iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada olan Prens George ile ilgili Ã¶ngÃ¶rÃ¼lere baÅŸladÄ±. George'un henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± da bu durumu engellemedi Ã¼stelik.

Haberin DevamÄ±

DUDAK UÃ‡UKLATAN TEORÄ°
Daha doÄŸamadan aylar Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n merakla beklediÄŸi bir bebek olan George, geleneklere ve yasalara gÃ¶re Ã¼lkesinin gelecekteki kralÄ±. Ama bazÄ± uzmanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne ve ortaya attÄ±klarÄ± teorilere bakÄ±lÄ±rsa kÃ¼Ã§Ã¼k prens, asla o tahta oturamayacak. AslÄ±ndaÂ  uzun sÃ¼redir bu konuda Ã§eÅŸitli spekÃ¼lasyonlar yapÄ±lÄ±yor. Ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶re Prens George asla tahta Ã§Ä±kamayacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ra ona gelene kadar monarÅŸi de tarihe karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. BazÄ± iddialara gÃ¶re babasÄ± William, tahta Ã§Ä±kacak son kral bile olabilir. Bunlar, bir noktaya kadar anlaÅŸÄ±labilir iddialar olabilir. Fakat bir anayasa uzmanÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan bir teori dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden.

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

Haberin DevamÄ±

MONARÅžÄ° VARLIÄžINI SÃœRDÃœRSE BÄ°LE...
Bu teoriye gÃ¶re Prens George, monarÅŸi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rse bile kral olmayacak. Ãœstelik bunu da kendi isteÄŸiyle yapacak. BÃ¶yle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeÅŸi Prenses Charlotte geÃ§ecek. Yani Charlotte da tÄ±pkÄ± ÅŸu anda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in olduÄŸu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.Â 

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

KARDEÅžÄ°NE YOL ACMAK Ä°Ã‡Ä°N BÄ°LE OLABÄ°LÄ°R
Bu teoriyi ortaya atan kiÅŸi anayasa uzmanÄ± Dr. Craig Prescott.. Bangor Ãœniversitesi'nde gÃ¶rev yapan Prescott'a gÃ¶re George, sÄ±rasÄ± geldiÄŸinde kral olmamayÄ± seÃ§ebilir, yani tahtÄ± ve tacÄ± reddedebilir. Bu teoriye gÃ¶re bunu hangi nedenle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemi yok. Ä°sterse sadece kardeÅŸi Charlotte'a yol aÃ§mak iÃ§in bile bunu yapabilir.

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

BÃœYÃœK DEDESÄ°NÄ° Ã–RNEK GÃ–STERDÄ°
Craig Prescott bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tahta geÃ§me sÄ±rasÄ± parlamentodan Ã§Ä±kacak bir yasa ile belirlenir. DolayÄ±sÄ±yla bu sÄ±ranÄ±n deÄŸiÅŸmesi iÃ§in de benzer bir yasa gereklidir. Yani Prens George, eÄŸer kral olmak istemiyorsa bu kararÄ± babasÄ± William hayattayken yani tahttayken vermeli.Â  BÃ¶ylece tahta George yerine Charlotte'un Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in bir yasa hazÄ±rlanabilir." Prescott, bu konuda kurallar evlenmesine izin vermediÄŸi iÃ§in Wallis, Simpson'Ä±n aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden tahtÄ± bÄ±rakan Kral 8. Edward'Ä± Ã¶rnek gÃ¶sterdi. Edward'Ä±n tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan sonra onun yerine KraliÃ§e 2. Elizabeth'in babasÄ±, 6. George olarak tahta geÃ§miÅŸti.

Haberin DevamÄ±

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

AMCASI HARRY GÄ°BÄ° FARKLI BÄ°R HAYAT KURMAK Ä°STEYEBÄ°LÄ°R
Prescott'Ä±n bu teorisi, Prens George'un gelecekte kendine kraliyet ailesi Ã¼yesi olmak dÄ±ÅŸÄ±nda bir kariyer Ã§izmek isteyebileceÄŸi fikri Ã¼zerine temelleniyor. TÄ±pkÄ± amcasÄ± Harry'nin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi o da farklÄ± bir hayat yaÅŸamak isteyebilir.

Craig Prescott'Ä±n bu teorisinin kraliyet yanlÄ±larÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim. Sosyal platformlarda konuyla ilgili görüÅŸ bildiren bazÄ± kiÅŸiler "Ä°sterseniz William'Ä±n tahtÄ± kardeÅŸi Harry'e devredeceÄŸini hatta onun da ülkeyi ABD'den yöneteceÄŸini de iddia edin" diye yorum yaptÄ±. Birçok kiÅŸi 40 ya da 50 yÄ±l sonrasÄ± için bu tür spekülasyonlar yapÄ±lmasÄ±nÄ±n manasÄ±z olduÄŸunu ileri sürdü. BazÄ± kiÅŸiler de "Yorumcular daha George'a sÄ±ra gelmeden tahtÄ± elinden alÄ±ndÄ±" diyerek görüÅŸ bildirdi.

Â

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

WILLIAM SON KRAL OLACAK Ä°DDÄ°ASI
Ã–te yandan George'un elbette kral olamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ ona sÄ±ra gelene kadar monarÅŸinin Ã§oktan tarihe karÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± savunanlar da her zaman var. BunlarÄ± bir hatÄ±rlamak gerekirse... Aile Ã¼yeleri baÅŸta olmak Ã¼zere milyonlarca kiÅŸinin "BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n gelecekteki kralÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Prens George, asla bu hedefe ulaÅŸamayabilir. Hatta iddialarÄ± gÃ¶re babasÄ± Prens William'dan sonra monarÅŸinin de sonu gelecek.

Haberin DevamÄ±

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

SADECE Ä°KÄ° KUÅžAK DAYANABÄ°LÄ°R
Yazar Hilary Mantel, bu konuda daha Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Mantel, Britanya monarÅŸisi iÃ§in KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan geride sadece iki kuÅŸak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden de Prens George'un bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla asla "taÃ§ giymiÅŸ" bir kral olamayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Wolf Hall adlÄ± Ã¼Ã§leme romanÄ±yla tanÄ±nan Hilary Mantel, The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda " Ä°nsanlarÄ±n Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerini sadece "Ã¼nlÃ¼ler" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ modern dÃ¼nyada monarÅŸinin ardÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±nÄ± anlamak Ã§ok zor" dedi. Åžu anda tahtta olan KraliÃ§e 2. Elizabeth ile onun ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada bulunan Prens Charles'Ä±n iÅŸlerini ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Mantel, hem KraliÃ§e'nin hem de Prens Charles'Ä±n iÅŸlerini gayet iyi yaptÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar


GÃ–STERÄ° DÃœNYASININ ÃœNLÃœLERÄ° GÄ°BÄ°
Hilary Mantel, Ä°ngiliz monarÅŸisinin geride ne kadar vakti kaldÄ±ÄŸÄ± sorusuna da "Sadece iki kuÅŸak" diye yanÄ±t verdi. Mantel, bunun nedenini de kraliyet ailesi Ã¼yelerinin tÄ±pkÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi gÃ¶rÃ¼lmesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

DAHA Ã–NCE DE BENZER BÄ°R Ä°DDÄ°A ORTAYA ATILMIÅžTI
Prens George'un asla kral olamayacaÄŸÄ±na dair bir iddia geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda kraliyet uzmanÄ± gazeteci Christopher Lee'den gelmiÅŸti. Lee, Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George'un Ã§eÅŸitli nedenlerle asla taÃ§ giyemeyeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Christopher Lee, Ä°ngiliz monarÅŸisinin popÃ¼laritesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kendisine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtti. KraliÃ§e'nin, ailesinden devraldÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± ayakta tutmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba, uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmasÄ± ve etrafÄ±ndaki kaybolmasÄ±na asla izin vermediÄŸi gizemli havanÄ±n, Ä°ngiliz monarÅŸisini bu kadar uzun sÃ¼re ayakta tuttuÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

YapÄ±lan anketlere göre de halkÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu hala monarÅŸiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de Kraliçe. Fakat 2. Elizabeth tahtÄ± bÄ±rakÄ±nca bu destek de popülarite de azalacak Christopher Lee'ye göre.

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

CHARLES'IN EÅžÄ° EKSÄ° PUANDAYDI
Bunun en Ã¶nemli nedenlerinden biri Prens Charles'Ä±n eÅŸi Cornwall DÃ¼ÅŸesi Camilla Parker Bowles. Halk onu ilk olarak Prens ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ skandal iliÅŸkiyle tanÄ±dÄ±. Aradan yÄ±llar geÃ§mesine raÄŸmen de yapÄ±lan anketlere gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en az sevilen Ã¼yesi. Prens Charles'Ä±n durumu da eÅŸinden daha iyi olsa da yine de fazla umut verici deÄŸil Lee'ye gÃ¶re. Prenses Diana ile evliliÄŸi sÃ¼resince ona karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi sadakatsizlik, eski eÅŸine genel davranÄ±ÅŸlarÄ± da bunun en Ã¶nemli nedeni. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar bir araya geldiÄŸinde de Ä°ngiliz kraliyet ailesi, Prens Charles'Ä±n tahta geÃ§mesiyle eski popÃ¼laritesini kaybedecek, halktan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ destek azalacak. Fakat, KraliÃ§e'nin, tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Charles'Ä±n kendi yerine geÃ§eceÄŸini, Camilla'nÄ±n da konsort kraliÃ§e olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra bu durum biraz da olsa deÄŸiÅŸmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Gözden KaçmasÄ±n

KraliÃ§e Elizabeth varisini aÃ§Ä±kladÄ±: Ben Ã¶ldÃ¼kten sonra Ona kraliÃ§e deyinKraliçe Elizabeth varisini açÄ±kladÄ±: Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyinHaberi görüntüle

Gözden KaçmasÄ±n

ArtÄ±k kimse ona yuva yÄ±kan kadÄ±n diyemeyecekArtÄ±k kimse ona 'yuva yÄ±kan kadÄ±n' diyemeyecekHaberi görüntüle

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

HALK DAHA FAZLA SORGULAMAYA BAÅžLAYACAK
Christopher Lee'ye gÃ¶re, hala Ã¼lke iÃ§in dÃ¼nyada Ã¶nemli bir marka olan KraliÃ§e'nin yokluÄŸunda, halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu monarÅŸiyi sorgulamaya baÅŸlayacak. YapÄ±lan siyasi deÄŸiÅŸiklikler de halkÄ±n monarÅŸiye desteÄŸini azaltacak. Milletler TopluluÄŸu'Nda yaÅŸanan deÄŸiÅŸiklikler de bu konuda etkili, tecrÃ¼beli gazeteciye gÃ¶re. Topluluktan ayrÄ±lan Ã¼lkeler, kendi devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ± seÃ§meye baÅŸlÄ±yor. 2021 yÄ±lÄ± iÃ§inde Barbados'un da topluluktan ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor.

TahtÄ±, daha oturmadan elinden aldÄ±lar

KRALÄ°Ã‡E HAYATA VEDA ETTÄ°ÄžÄ° ZAMAN...
Lee'nin iddiasÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e hayata veda ettiÄŸi zaman, Milletler TopluluÄŸu'nda kilit Ã¶nemi olan Kanada ve Avustralya gibi Ã¼lkelerde yaÅŸanacak, kraliyet aleyhine deÄŸiÅŸimlerin de bir domino etkisi yaratacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. BÃ¼tÃ¼n bunlar bir araya geldiÄŸinde ise Prens George'un tahta Ã§Ä±kabilmesi uzak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor gazeteciye gÃ¶re.

Â 

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Prens George#Prenses Charlotte#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÃ‡ME!

AÃ§Ä±k alanda maskeler Ã§Ä±kacak

AçÄ±k alanda maskeler çÄ±kacak

#Pandemi
KuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan barajlarda kar sevinci Åžu an Ä°stanbulun kaÃ§ aylÄ±k suyu var

KuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan barajlarda kar sevinci! Åžu an Ä°stanbul'un kaç aylÄ±k suyu var?

#KuraklÄ±k
54 saat sonra kurtarÄ±ldÄ±... KurtulmamÄ±z mucize

54 saat sonra kurtarÄ±ldÄ±... 'KurtulmamÄ±z mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

AÃ§Ä±k alanda maskeler Ã§Ä±kacak

AçÄ±k alanda maskeler çÄ±kacak

#Pandemi
KuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan barajlarda kar sevinci Åžu an Ä°stanbulun kaÃ§ aylÄ±k suyu var

KuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan barajlarda kar sevinci! Åžu an Ä°stanbul'un kaç aylÄ±k suyu var?

#KuraklÄ±k
54 saat sonra kurtarÄ±ldÄ±... KurtulmamÄ±z mucize

54 saat sonra kurtarÄ±ldÄ±... 'KurtulmamÄ±z mucize'

#Yunanistan