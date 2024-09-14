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Kate ve William'dan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

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#Prens George#Prens William#Kate Middleton
Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 08:44

İnsan bir kraliyet ailesinin üyesi olarak dünyaya geldiğinde sayısız ayrıcalığa da sahip olur. Üstelik daha annesinin karnından çıkar çıkmaz... İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George da "ağzında gümüş kaşıkla" dünyaya gelen o ayrıcalıklı çocuklardan biri.

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Elbette geleceğin kralı olarak daha ufacık yaşından itibaren özel bir eğitimden geçmesi, bazı kurallara sıkı sıkıya uyması gerek.

Ama bu durum, onun ayrıcalıklarının yanında çok da önemli olmasa gerek.

Kendi yaşındaki birçok çocuk daha o yaşlarda otomobil kullanmaya ilgi duyar. Babası William'ın anlattığına göre George da otomobilin yanı sıra traktör kullanmaya meraklı.

Hatta küçük yaşta kendisine bütün bu araçların minyatürleri de oyuncak olarak alındı.

Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

George, çocukluk yıllarından beri minyatür traktör kullanıyor. Yeni merakı ise uçaklar. Bu konudaki ilk denemesini ise bir eğitmenle birlikte uçarak gerçekleştirdi. 

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Bunlar bir yana geçtiğimiz 22 Temmuz'da 11 yaşına giren George'un başka bir merakı daha var: Uçak kullanmak. Bu merakını da belli ki bir helikopter pilotu olan babasının etkisiyle edindi.

George daha bir bebekken bile babası William kimi zaman ailesini bir yerden bir yere giderken helikopterle götürüyordu. Durum böyle olunca George'un da uçmaya ilgi duyması normal.

Ama görünüşe göre Prens George'un uçma tutkusu bir hayal olarak kalmayacak. Çünkü geleceğin kralı uçak kullanmayı öğrenmeye başladı bile.

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Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ 
George, geçtiğimiz hafta bir uçuş eğitmeniyle birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre George eğitmeniyle birlikte bir uçağa bindi, yardımcı pilot koltuğuna oturdu.

Sonra da bir saat boyunca gökyüzünde gezindi. Bu şekilde ilk uçuş dersini de almış oldu.

George'un bu uçuşu Kate ile William'ın yaşadığı Windsor'daki evlerinden fazla uzak olmayan White Waltham Havaalanı'ndan gerçekleşti.

Üç çocuklarının en büyüğü, yanında eğitmeniyle birlikte gökyüzünde süzülürken Kate ile William da havaalanında onun dönüşünü bekledi.

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Bu arada hatırlatalım, George'un büyük büyükbabası Prens Philip de bir zamanlar aynı yerde uçuş eğitimi almıştı.

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Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

BABASI HELİKOPTER PİLOTU 
George'un babası William da gençlik yıllarında uçuş eğitimi aldı. Bir süre de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde ambulans helikopter pilotu olarak görev yaptı.

Prens George geçen yıl Kate, William, kardeşleri Charlotte ve Louis ile birlikte bir hava üssüne yaptıkları ziyarette büyük bir ilgiyle uçakları incelemişti.

Bu arada George'un uçak kullanmak dışında daha küçük yaşlarında geliştirdiği başka bir tutkusu daha var: Minyatür traktör kullanmak.

Önceleri ünlü bir tarım makineleri şirketinin ürettiği bir traktörü kullanan George'a daha sonra daha güçlü bir minyatür traktör alındı.

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Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

KARDEŞİ LOUIS DE OTOMOBİLLERE MERAKLI: Ailede motorlu araçlara ilgisi olan tek kişi George değil.. Üç kardeşin en küçüğü Louis de daha 5 yaşından itibaren elektrikli bir otomobil kullanıyor. Yaşadıkları konutların geniş bahçelerinde bir yetişkinin gözetiminde özgürce pedala basıyor küçük kardeş de.

Kate ve Williamdan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

Tanıkların anlattığına göre George, ilk uçuşunu gerçekleştirirken Kate ile William da havaalanındaki kulüpte vakit geçirip onu beklediler.

 

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#Prens George#Prens William#Kate Middleton

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