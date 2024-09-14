Kate ve William'dan cesur karar...İlk göz ağrısı büyük oğullarını bu yaşında gökyüzüne bıraktılar

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Elbette geleceğin kralı olarak daha ufacık yaşından itibaren özel bir eğitimden geçmesi, bazı kurallara sıkı sıkıya uyması gerek.

Ama bu durum, onun ayrıcalıklarının yanında çok da önemli olmasa gerek.

Kendi yaşındaki birçok çocuk daha o yaşlarda otomobil kullanmaya ilgi duyar. Babası William'ın anlattığına göre George da otomobilin yanı sıra traktör kullanmaya meraklı.

Hatta küçük yaşta kendisine bütün bu araçların minyatürleri de oyuncak olarak alındı.

George, çocukluk yıllarından beri minyatür traktör kullanıyor. Yeni merakı ise uçaklar. Bu konudaki ilk denemesini ise bir eğitmenle birlikte uçarak gerçekleştirdi.

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Bunlar bir yana geçtiğimiz 22 Temmuz'da 11 yaşına giren George'un başka bir merakı daha var: Uçak kullanmak. Bu merakını da belli ki bir helikopter pilotu olan babasının etkisiyle edindi.

George daha bir bebekken bile babası William kimi zaman ailesini bir yerden bir yere giderken helikopterle götürüyordu. Durum böyle olunca George'un da uçmaya ilgi duyması normal.

Ama görünüşe göre Prens George'un uçma tutkusu bir hayal olarak kalmayacak. Çünkü geleceğin kralı uçak kullanmayı öğrenmeye başladı bile.

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

George, geçtiğimiz hafta bir uçuş eğitmeniyle birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre George eğitmeniyle birlikte bir uçağa bindi, yardımcı pilot koltuğuna oturdu.

Sonra da bir saat boyunca gökyüzünde gezindi. Bu şekilde ilk uçuş dersini de almış oldu.

George'un bu uçuşu Kate ile William'ın yaşadığı Windsor'daki evlerinden fazla uzak olmayan White Waltham Havaalanı'ndan gerçekleşti.

Üç çocuklarının en büyüğü, yanında eğitmeniyle birlikte gökyüzünde süzülürken Kate ile William da havaalanında onun dönüşünü bekledi.

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Bu arada hatırlatalım, George'un büyük büyükbabası Prens Philip de bir zamanlar aynı yerde uçuş eğitimi almıştı.

BABASI HELİKOPTER PİLOTU

George'un babası William da gençlik yıllarında uçuş eğitimi aldı. Bir süre de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde ambulans helikopter pilotu olarak görev yaptı.

Prens George geçen yıl Kate, William, kardeşleri Charlotte ve Louis ile birlikte bir hava üssüne yaptıkları ziyarette büyük bir ilgiyle uçakları incelemişti.

Bu arada George'un uçak kullanmak dışında daha küçük yaşlarında geliştirdiği başka bir tutkusu daha var: Minyatür traktör kullanmak.

Önceleri ünlü bir tarım makineleri şirketinin ürettiği bir traktörü kullanan George'a daha sonra daha güçlü bir minyatür traktör alındı.

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KARDEŞİ LOUIS DE OTOMOBİLLERE MERAKLI: Ailede motorlu araçlara ilgisi olan tek kişi George değil.. Üç kardeşin en küçüğü Louis de daha 5 yaşından itibaren elektrikli bir otomobil kullanıyor. Yaşadıkları konutların geniş bahçelerinde bir yetişkinin gözetiminde özgürce pedala basıyor küçük kardeş de.





Tanıkların anlattığına göre George, ilk uçuşunu gerçekleştirirken Kate ile William da havaalanındaki kulüpte vakit geçirip onu beklediler.