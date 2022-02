Prens Andrew'nun eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı

Haberin Devamı

ESKİ MASAJ TERAPİSTİ

Bir dönem Andrew'nun masaj terapisti olarak görev yapan 50 yaşındaki Emma Gruenbaum, Prens'i "tam bir sürüngen" diye tanımladı. Andrew'nun kendisine sarılmaya çalıştığını ve cinsel hayatıyla ilgili sorular sorduğunu da anlatan Gruenbaum onu "sürekli seks düşünen bir baş belasına bir haşereye" benzetti.

CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA YARGILANACAK

Seks ticareti suçundan cezaevinde bulunduğu sırada hayata veda eden Jeffrey Epstein ve onun hem iş ortağı hem de eski sevgilisi olan Ghislaine Maxwell ile yakın ilişkisi ortaya çıktıktan sonra hayatı giderek zorlaşan Prens Andrew, bir süre sonra cinsel taciz iddialarıyla yargı karşısına çıkacak. Gençlik yıllarında Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu ileri süren Virginia Giuffre'nin, hakkında taciz davası açtığı Prens Andrew'nun geçmişte birlikte çalıştığı kişiler de onunla ilgili itiraflarına başladı. Eski masaj terapisti Emma Gruenbaum da bunlardan biri.

Haberin Devamı

'BANA SARILMAYA ÇALIŞIRDI'

Gruenbaum, Windsor'da bulunan Royal Lodge'daki masajlar sırasında Prens Andrew'nun bir havlu dışında çıplak kalmakta ısrar ettiğini belirtip "Masaj seanslarının bitmesinden sonra da bana sarılmaya çalışıyordu" diye konuştu.

SARAH TANIŞTIRDI

2005 yılının ilk yarısında Surrey'deki Wentworth Kulübü'nde spor masajcısı olarak çalışan Gruenbaum, önceleri Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson ile çalışıyordu. Anlattığına göre masajlarından memnun kalan Ferguson da onu eski eşi Andrew'ya tavsiye etti. Prens ile Emma Gruenbaum'un tanışması da bu şekilde gerçekleşti. Saray personeli arasında yer almayan Gruenbaum, o yıl içinde Andrew'ya altı kez masaj yaptığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Unvanları alınınca ağlamış Haberi görüntüle

'ANDREW DİĞER ÜNLÜ MÜŞTERİLERİMDEN FARKLIYDI'

Mesleğinde en iyilerden biri olarak bilinen Emma Gruenbaum, çok sayıda ünlü müşterisi olduğunu ve onlara, evlerine giderek masaj yaptığını anlattı. Masaj uzmanı "Ama Andrew farklıydı" dedi ve Prens'i beri sürekli sekse odaklı bir baş belası olarak tanımladı.

Haberin Devamı

NEREDEYSE DOKUNACAKTI

İlk olarak Andrew'nun sekreteri tarafından arandığını ve Royal Lodge'a gittiğini anlatan Gruenbaum, daha o ilk buluşmada Prens'in kendisine cinsellikle ilgili cümleler söylediğini anlattı. Bu sözler nedeniyle öfkeye kapıldığını anlatan Gruenbaum, "Bu konuların onu ilgilendirmediğini söyledim. O sırada karşımda duruyordu ve birbirimizin gözlerinin içine bakıyorduk. Bana öyle yakındı ki neredeyse dokunacaktı" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu 'sildi': Cinsel taciz davası dünyasını kararttı Haberi görüntüle

'BU SİZİ İLGİLENDİRMEZ'

Emma Gruenbaum sonra olanları da şöyle anlattı: "Ona 'Bu sizi ilgilendirmez' dedikten sonra bana boş bir bakış yöneltti ve "Benimle bu şekilde konuşamazsın" dedi. Ben de ona aynı cümleyle yanıt verdim."

Haberin Devamı

CİNSEL İÇERİKLİ ŞAKALAR

Prens'in eski masajcısı Emma Gruenbaum'un anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Masaj terapisti şunları da ekledi sözlerine: "Masaj masasına çıktığında bakışlarımı hep uzağa çevirdim. Sürekli olarak mahrem bölgelerinin havluyla kapalı olup olmadığına dikkat ettim. Ama o her zaman havlunun altında çıplak olurdu. Masaj başladıktan sonra bana en son ne zaman biriyle birlikte olduğumu sordu ve durmadan cinsel içerikli şakalar yaptı. "

ALTI KEZ MASAJ YAPTI, SONRA BİR DAHA ARANMADI

Emma Gruenbaum, Prens Andrew'yla iki ay birlikte çalıştığını ve bu süre içinde onu altı kez gördüğünü söyledi. Sonra da Prens'in çalışanları tarafından aranmadığını belirtti. Gruenbaum ücretinin de kendisine çek olarak gönderildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Prens Andrew hakkında eski çalışanlarından biri geçen ay yine dudak uçuklatan bir açıklama yapmıştı. Bu eski çalışan, Andrew'nun belki de çok fazla kişi tarafından bilinmeyen tuhaf bir tutkusunu da gözler önüne sermişti.

'KİMSENİN İSTEMEDİĞİ BİR İŞİ ÜSTLENDİM'

Eski bir Buckingham Sarayı çalışanı olan 47 yaşındaki Charlotte Briggs, Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew hakkında "korkunç bir adam" dedi. Briggs, 1996 yılında Buckingham'da çalışmaya başladıktan altı ay sonra "kimsenin istemediği bir işi" yani Andrew'ya hizmet işini üstlenmeyi kabul ettiğini anlattı.

'ONUN NE HİSSETTİĞİ UMURUMDA BİLE DEĞİL'

Eşiyle birlikte yaşadığı Halifax'ta İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Charlotte Briggs "Prens Andrew'nun ne hissettiği umurumda bile değil. O korkunç, iğrenç bir adam" sözleriyle eski iş verenini tanımladı. Briggs, The Sun gazetesine verdiği demeçte de Andrew'nun yanında çalıştığı sırada kendisine çok tuhaf bir görev verildiğini anlattı.

Haberin Devamı

OYUNCAK AYILARI DÜZENLEMEK İÇİN BİR GÜN EĞİTİM ALMIŞ

Eski çalışan Briggs, Andrew'ya ait 72 tane tüylü oyuncak ayıdan oluşan koleksiyonun yatağın etrafına nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda bir gün özel eğitim aldığını söyledi. Briggs, Andrew'nun dünyanın dört bir yanından çoğu denizci kıyafetleri giymiş 72 oyuncak ayısı olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattı Haberi görüntüle

GÜNDÜZ AYRI, GECE AYRI DÜZENLEME

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu. Eski çalışanı Charlotte Biggs bu konuda şunları söyledi: "Çok tuhaftı. Sonuçta o Falkland savaşında görev yapmış yetişkin bir adamdı. Ama oyuncaklarını seviyordu ve nasıl düzenlenmeleri gerektiğinde gayet netti."



DÜNYANIN HER YERİNDEN OYUNCAK AYI ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Prens Andrew da bu konuda 2010 yılında The Sun'a verdiği bir röportajda konuşmuştu. Prens "Her zaman oyuncak ayılar biriktirdim. Deniz kuvvetlerinde görevliyken gittiğim her yerden küçük oyuncak ayılar alırdım. Yani dünyanın her yanından alınmış oyuncak ayı koleksiyonum vardı" demişti.