Prens Albert, Sharon Stone'u yanına alıp eşi Prenses Charlene'e mesaj veriyor iddiası: 'Yüzü gülmeyen prenses'in gizemli hastalığı bir türlü iyileşmiyor

GİZEMLİ HASTALIĞIN ARDINDAN DUDAK UÇUKLATAN BİR İDDİA GELDİ

Bir türlü iyileşmeyen "gizemli" hastalığı uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Şimdi bu ünlü aileyle ilgili dudak uçuklatan bir başka iddia daha ortaya atıldı.

SHARON STONE BU İDDİALARIN DA 'BAŞROLÜNDE'

Söz konusu aile, Avrupa'nın küçük ülkesi Monako'nun tahtında oturan Grimaldi ailesi. Elbette hepsi değil Prens Albert ile eşi Prenses Charlene. İddialara adı karışan üçüncü kişi ise Hollywood yıldızı Sharon Stone. Monako'dan kilometrelerce uzakta yaşayan Stone'un neden bu kraliyet ailesiyle birlikte adının anıldığına gelirsek...

OCAK AYINDAN BU YANA EVİNDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA

Monako Prensi Albert'in 2011 yılından bu yana evli olduğu Charlene Wittstock ya da evlendikten sonra dünyanın onu tanıdığı adıyla Prenses Charlene, bu yılın ocak ayından bu yana Güney Afrika'da bulunuyor. Eski bir olimpik yüzücü olan Zimbabwe doğumlu Charlene, eşiyle birlikte son olarak Ocak 2021'de bir etkinlikte görüntülendi. Sonra da kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı.

GEÇİRDİĞİ OPERASYON DA GİZEMİNİ KORUYOR

Sonradan Prenses Charlene'in, doğal yaşamı destekleme ve gergedanların soyunu tükenmekten kurtarma amacıyla faaliyet gösteren vakfının çalışmaları için Güney Afrika'da bulunduğu açıklandı. Fakat her ne olduysa oldu, prenses ülkesine dönmedi. Bir enfeksiyona yakalandığı için doktorların seyahat etmesini yasakladığı, bu yüzden de Monako'ya, evine dönmediği açıklandı. Geçtiğimiz aylarda da önemli bir operasyon geçireceği için Güney Afrika'da kalmaya devam ettiği belirtildi. Fakat Charlene'in ne tür bir operasyon geçirdiği de hala gizemini koruyor.

STONE HER AN YANINDA

Elbette bütün bunlar olurken Albert ile Charlene'in ayrılacağı söylentileri de yayıldı. Çift, tüm bunları yalanladı. Hatta Albert geçen ay iki çocuğunu da alıp annelerini ziyaret için Güney Afrika'ya gitti, sonra da sarayına döndü. Prenses Charlene ise dönüşünü biraz daha geciktirdi. Bu arada Monako, bazı önemli uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Önce Küresel Sağlık etkinliği, sonra da James Bond filminin Monako galası. Her iki etkinlikte de gözler, daha önce bu tür etkinliklerde eşini yalnız bırakmayan Prenses Charlene'i aradı. Fakat her iki etkinlikte Prens Albert'in yanında başka biri vardı. Ünlü oyuncu Sharon Stone.

MESAJ GÖNDERİYOR İDDİASI

İşte bu durum da kulislerde çeşitli söylentilere yol açtı. Stone ile Albert'in samimiyeti "Acaba Albert, karısı Charlene'e bu şekilde bir mesaj gönderiyor" iddialarına yol açtı. Bu iddia sahipleri, Sharon Stone ile Prenses Charlene'in ilk anda dikkat çeken fiziksel benzerliğinin altını da çiziyor. Bu samimiyetin sadece iş gereği olduğunu savunanlar da var. Onlara göre Charlene, tamamen profesyonel bir şekilde Prens'in yanında durup objektiflere poz veren Sharon Stone'u umursamıyor.

HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR

Bütün bu karmaşa içinde Prenses Charlene'in kansere yakalandığını ve kalan zamanını ailesinin yanında geçirmek istediğini söyleyenler de var. Charlene'in hastalığının ve neden operasyon geçirdiğinin net olarak açıklanmaması tüm bu söylentilere neden oluyor. Yaz aylarında Prenses Charlene'in 'enfeksiyona yakalandığı bu yüzden doktorlarının uçak yolculuğuna izin vermediği açıklanmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından geçen ayın başında da evinde rahatsızlanan Prenses, ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

İKİZLER ANNELERİNDEN UZAKTA

Prenses Charlene, Güney Afrika'da bulunduğu zaman içinde Monako'daki önemli etkinlikleri de kaçırdı: Buna kendi evlilik yıl dönümü de dahil. Bütün bu gelişmeler üzerine, Albert ile Charlene'in boşanacağı iddiaları da ortada dolaşmaya başladı. Çift, bunları yalanlasa da tekrar bir araya gelmemeleri kafalardaki soru işaretlerini biraz daha artırdı. Çiftin altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques da Monte Carlo'da babalarıyla birlikte Monako'da bulunuyor.

AĞLAYAN GELİN

Düğününde sürekli gözyaşı döken Prenses Charlene'in, Albert ile evlenmemek için defalarca kaçma girişiminde bulunduğu ancak hepsinin engellendiği haberleri yıllar önce basına yansımıştı. Bunun nedeni de Albert'in, bazıları DNA testleriyle kanıtlanan, bazılarını da kendisinin zaten kabul ettiği evlilik dışı çocukları. Hatta bu çocuklardan biri annesi Prenses Grace'in adını taşıyor.

ÇOCUKLARIN DA MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Charlene ile Albert'in Güneş Afrika'daki buluşmalarında ikizlerinin görünümü de tartışma konusu olmuştu. Gabriella'nın saçını kendisinin kesmiş olması, Jacques'ın da yüzünün hiç gülmemesi, çocukların da anne ve babaları arasında yaşanan bu gerilimden etkilendiği iddialarını güçlendirmişti.

'GERÇEK DUYGULARINI BELLİ ETMİYORLAR'

Çiftin, o buluşma sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları da vücut dili uzmanları tarafından incelendi. Ortaya çıkan yorumlar da ilginçti. Uzmanlar, Albert ile Charlene'nin birbirlerine sarılmalarına rağmen bunun gerçek duygularını yansıtmadığını savundular.

'KENDİNİ PRENSES OLARAK GÖRMÜYOR'

Bu arada evlendiğinden bu yana yüzünün gülmemesi nedeniyle "mutsuz prenses" lakabıyla anılan Charlene'in bir arkadaşı da onun kendini bir "Prenses" olarak görmediğini belirtmişti. People dergisine konuşan bu arkadaşı "Charlene kendini mirasçıların (yani iki çocuğunun) koruyucusu olarak görüyor, Monako Prensesi olarak değil" diye konuşmuştu.

İKİZLER, ÖZELLİKLE DE JACQUES ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

Eğer Albert ile Charlene'in çocukları olmasaydı, bu küçük ülkenin Fransa'ya bağlanması ihtimali vardı. Bir dönem Albert'in evlilik dışı çocuklarından birinin tahta varis olması düşünülmüş ancak Prens'in ablası Caroline buna şiddetle karşı çıkmıştı. Sonunda dünyaya gelen Gabriella ile Jacques, tahtın geleceğini kurtarmıştı.