Pop mÃ¼ziÄŸin renkli kiÅŸiliÄŸi Aysel GÃ¼rel anÄ±lÄ±yor: ÅžarkÄ±larÄ± kaldÄ± yadigar

MÄ°LYONLARIN KALBÄ°NE DOKUNDU

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta oyuncularÄ±ndan MÃ¼jde Ar ile Mehtap Ar'Ä±n annesi Aysel GÃ¼rel, yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla kimi zaman milyonlarÄ±n gÃ¶nÃ¼l telini titretti, kimi zaman da onlarÄ± oturduklarÄ± yerde bile oynattÄ±. Ama her zaman o ÅŸarkÄ±larÄ±n iÃ§indeki ÅŸiiri hissedenlerin kalbine dokundu.

AÄ°LENÄ°N EN KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUÄžU

Rengarenk kostÃ¼mleri ve iddialÄ± aksesuarlarÄ±yla 1990'lara damgasÄ±nÄ± vuran GÃ¼rel, 7 Åžubat 1929'da Denizli, SarakÃ¶y'de dÃ¼nyaya geldi. Annesi ebe Kamile HanÄ±m, babasÄ± ise hakim Ali RÄ±za Bey'di. Tam adÄ±yla GÃ¶nÃ¼l Aysel GÃ¼rel, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nÄ± aÄŸabeyi ve ablasÄ±yla dÃ¼nyaya geldiÄŸi ÅŸehirde geÃ§irdi.

Â ADI 'DELÄ° AYSEL'E Ã‡IKTI

Ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Aysel GÃ¼rel 8 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Ã‡orum'a taÅŸÄ±ndÄ±lar. Ã–ylesine kimselere benzemeyen ve hareketsiz bir Ã§ocuktu ki Aysel, babasÄ± onu biraz olsun sakinleÅŸtirebilmek iÃ§in bir kuzu hediye etti. Daha o zamanlarda hareketliliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden adÄ± "Deli Aysel"e Ã§Ä±kan GÃ¼rel, ilk ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± da daha o dÃ¶nemde minik kuzusu iÃ§in yazdÄ±.

Â

KÃœÃ‡ÃœK YAÅžINDA Ã‡EVRESÄ°NE DUYARLIYDI

Aile bir sÃ¼re Ã‡orum'da yaÅŸadÄ±. Daha sonra babasÄ± Ali RÄ±za Bey'in tayini Trabzon'a Ã§Ä±ktÄ± ve hep birlikte hayatlarÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±lar. Modern bir aile ortamÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼ Aysel GÃ¼rel. AynÄ± zamanda Ã§evresinde olup bitenlere karÅŸÄ± da duyarlÄ±ydÄ±. O kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda toplumsal baskÄ±yÄ± hissedebilecek kadar da algÄ±larÄ± aÃ§Ä±ktÄ±.





BÄ°R DÃ–NEM EDEBÄ°YAT Ã–ÄžRETMENLÄ°ÄžÄ° YAPTI

BabasÄ±nÄ±n mesleÄŸi ve belirli sÃ¼relerle tayini Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eÄŸitim hayatÄ±nÄ± da farklÄ± kentlerde tamamladÄ±. Ä°lkokula Trabzon'da gitti, lise yÄ±llarÄ±nda ise ErenkÃ¶y KÄ±z Lisesi'ne devam etti. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim iÃ§in ise Ä°stanbul Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Sanat Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ne girdi. Aysel GÃ¼rel, her ne kadar yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla tanÄ±nsa da bir dÃ¶nem edebiyat Ã¶ÄŸretmenliÄŸi ve tiyatro oyunculuÄŸu da yaptÄ±.

EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°NÄ° KENDÄ°SÄ° YAPTI

Zaten evlenme kararÄ± da bir tiyatro oyununda oldu. Gazeteci Vedat AkÄ±n ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sahnedeydi Aysel GÃ¼rel. Birbirlerinden etkilendiler.Â Sonra gÃ¼nÃ¼n birinde AkÄ±n'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gazetenin binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken bir anda iÃ§eri girdi ve teklifini yaptÄ±. Ä°kili evlendi. GÃ¼rel yÄ±llar sonra; o gÃ¼nleri anlatÄ±rken o teklifi yapmasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n birer birer evlenmesinden etkilendiÄŸi iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

ALDATILINCA HEMEN BOÅžANDI

Aysel GÃ¼rel ile Vedat AkÄ±n'Ä±n evliliÄŸinden Mehtap ve MÃ¼jde adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Fakat ani baÅŸlayan evlilik aynÄ± ÅŸekilde bitti. KocasÄ±nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen GÃ¼rel, boÅŸanmaya karar verdi. Ãœstelik kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na yani MÃ¼jde Ar'a hamileydi o sÄ±rada.Â KÄ±zlarÄ±nÄ± da alÄ±p ufak bir eve yerleÅŸti. Bunun ardÄ±ndan da maddi sorunlar baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmak ve kÄ±zlarÄ±nÄ± yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼tmek zorundaydÄ± artÄ±k. Aysel GÃ¼rel iki kÄ±zlarÄ±yla birlikte diÄŸer boÅŸanmÄ±ÅŸ annelerden Ã§ok farklÄ± bir hayat kurdu. ArkadaÅŸ gibiydiler ve Ã§ok da iyi geÃ§iniyorlardÄ±.

ZOR GÃœNLER YAÅžADILAR

Ama bir yandan da maddi zorluklar peÅŸlerini bÄ±rakmÄ±yordu. KarÄ±nlarÄ± doymasa da GÃ¼rel kÄ±zlarÄ±nÄ± eÄŸitimlerinden geri bÄ±rakmamak iÃ§in Ã§abalÄ±yordu. YÄ±llar sonra MÃ¼jde Ar, o dÃ¶neme iliÅŸkin olarak, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in komÅŸulara misafirliÄŸe gittiklerini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla baÅŸ etmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Aysel GÃ¼rel. Bazen dublaj yaptÄ±, bazen tiyatro sahnesine Ã§Ä±ktÄ±, bazen filmlerde oynadÄ±. 1970'lere gelindiÄŸinde ise ailenin kaderi de deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±.

'DELÄ° KIZ'I MÄ°LYONLAR TANIDI

GÃ¼rel bir yandan da ÅŸiirler yazÄ±yordu ve artÄ±k onlar da bestelenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, 1973'te Deli BalÄ±m, bir yÄ±l sonra YÃ¶rÃ¼k YaylasÄ±, 1977'de de AteÅŸ BÃ¶ceÄŸi adlÄ± ÅŸiirleri bestelendi. 70'li yÄ±llar bittiÄŸinde ise Aysel GÃ¼rel adÄ±nÄ± herkes duymuÅŸtu artÄ±k. TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin "Deli KÄ±zÄ±" artÄ±k milyonlar tarafÄ±ndan tanÄ±nÄ±yordu. Aysel GÃ¼rel her ne kadar rengarenk giyinen deli dolu bir kadÄ±n olsa da ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri kelimenin tam anlamÄ±yla dinleyenleri "vuruyordu."

ÅžARKILARI HAFIZALARDA VE YÃœREKLERDE YER ETTÄ°

GÃ¼rel, geride unutulmaz ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri ve renkli bir hayat bÄ±rakarak 17 Åžubat 2008'de hayata veda etti. Ama aralarÄ±nda Ãœnzile, DeÄŸer mi?, Sevda, AteÅŸle Barut, Hadi BakalÄ±m, SÃ¼rgÃ¼n, Ben her Bahar AÅŸÄ±k Olurum'un da bulunduÄŸu ÅŸarkÄ±larÄ± baÅŸta Sezen Aksu olmak Ã¼zere, Sertab Erener, AyÅŸegÃ¼l AldinÃ§, Ajda Pekkan, NÃ¼thet Duru, Zerrin Ã–zer gibi ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n sesleriyle hafÄ±zalarda ve yÃ¼reklerde yer etti.





Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA SAYGI ALBÃœMÃœ

Hatta Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da onun geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri Tarkan baÅŸta olmak Ã¼zere Yonca Lodi ve Burcu GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan seslendirildi. TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± unutulmaz eserleri de 2013 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Aysel'in adlÄ± albÃ¼mde yer aldÄ±.