Polisiye dizide başrol oynuyordu… Kocasını arabayla ezmeye çalıştı!

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Uzun yıllar boyunca başta NYPD Blue olmak üzere birçok sevilen polisiye dizide başrol oynayan ünlü yıldız Kim Delaney'nin, kocasını arabayla ezmeye çalıştığı iddiasıyla açılan ağır saldırı davasındaki kaderi ortaya çıktı… Uzun yıllardır televizyon ekranlarında polisiye dizilerde rol almış ve suçluların peşinde koşan dedektifleri canlandırmış olan ünlü oyuncu bu kez kendi başını derde soktu

ÜNLÜ OYUNCUNUN BAŞI POLİSLE DERTTE!

Los Angeles İlçe Savcılığı, çift arasında yaşanan bir aile içi şiddet olayının ardından Kim Delaney ve kocası James Morgan aleyhine dava açmamaya karar verdi.

Polis sözcüğünün basına yaptığı açıklamada "Ofisimiz, yeterli kanıt olmadığı için Kim Delaney ve James Morgan aleyhine dava açmayı reddetti." denildi.

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Bölge Savcısı Nathan Hochman da hiçbir dava açılmayacağını doğruladı. "Soruşturma sırasında ek kanıt veya tanık ortaya çıkarsa, bu karar yeniden değerlendirilebilir." diye ekledi. Yaşadıkları büyük kavganın ardından birbirine giren ünlü çift evlerine polis çağırdı

SÖZLÜ KAVGA FİZİKSEL SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Kim Delaney'nin basın temsilcisi sessizliğini korurken ünlü oyuncunun geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde eşi James Morgan’la sonradan "fiziksel saldırıya dönüşen hararetli bir tartışmaya" girdiği ortaya çıktı.

Kim Delaney kocasına saldırıda bulunduğu için tutuklanmıştı.

Kim Delaney'nin iki yıl önce evlendiği eşi "üzerine araba sürdüğü" gerçekçesiyle ünlü oyuncuyu polise şikayet etti

Çiftin komşuları olduğu düşünülen kaynaklar Delaney ve Morgan'ın cuma akşamından beri tartıştığını ve ünlü oyuncunun o gece polise aile içi şiddet bildirimi yaptığını söyledi.

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KOCASINI ARABAYLA EZMEYE ÇALIŞTI

Ancak eşi James Morgan, karısı Kim Delaney’nin polisler olay yerine gelmeden kısa bir süre önce kendisini aracıyla ezmeye çalıştığını iddia etti. Hatta polislere kanıt olarak bir video gösterdi.

Kısa bir soruşturmanın ardından Delaney ölümcül bir silahla ağır saldırı suçundan tutuklandı ve kocası Morgan da hafif saldırı suçundan gözaltına alındı.

Ünlü çift kısa bir süre önceye kadar sosyal medya hesaplarından aşk pozları paylaşıyordu

Bu şiddet olayına rağmen çift bu ayın başlarında sosyal medyada aşk pozları paylaşmaya devam ediyordu.

SOSYAL MEDYADA AŞK POZLARI PAYLAŞIYORDU

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Delaney, 13 Mart'ta Instagram üzerinden kocası James Morgan’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Saf aşk” yazarak bir de kalp emojisi bıraktı.

Kim Delaney, evlilik yıl dönümlerini kutladıkları 12 Ekim 2024'te de yine eşiyle bir mutluluk pozunu paylaşmış ve ona “Harika bir 2. evlilik yıl dönümü!!! Harika anılar! Seni seviyorum kocam” yazmış, altına da “Hayat boyu karın..” yazarak bir yüzük emojisi kullanmıştı.

Kim Delaney ilk evliliğini meslektaşı Charles Grant ile yapmış, ondan 1988’de boşandıktan sonra evlendiği oyuncu Joe Cortese’den de 1994’te boşanmıştı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN BAŞI DAHA ÖNCE DE DERDE GİRMİŞTİ

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Üçüncü eşi James Morgan’la Ekim 2022’de evlenen Kim Delaney’nin alkol problemi olduğu biliniyor. Ünlü oyuncu daha önce de 2002'de sarhoş araba kullanırken tutuklanmış, 2003'te rehabilitasyona girmiş ve 2005'te alkol bağımlılığı yüzünden oğlunu tehlikeye attığı gerekçesiyle eski eşiyle velayet savaşı yaşamıştı.

Ünlü oyuncunun 2002'de tutuklandığında çekilen sabıka fotoğrafı