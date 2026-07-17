Podyumun sarışın yıldızı evlenince mesleğini bırakmıştı… Mutluluk pozlarında artık dört kişi oldular

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kate Upton, kariyerine 2008 yılında başlamış, model olarak asıl çıkışını ise 2011'de Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde yaparak "Yılın Çaylağı" seçilmesiyle adını duyurmuştu.

Bu ünlü dergiye 2012, 2013 ve 2017 yıllarında da kapak olarak ününü iyice artıran sarışın güzel bir dönem Victoria’s Secret meleklerinden biri de oldu.

Güzel yüzü ve sıfır beden modellere göre çok daha kıvrımlı olan hatlarıyla Kate Upton 2000’li yılların en beğenilen yıldızlarından biri haline geldikten sonra beyzbol yıldızı ünlü sporcu Justin Verlander’le evlenen Upton artık podyumlardan uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

Haberin Devamı

Spot ışıklarından uzaklaşsa da hâlâ ünlü markaların reklamlarında boy gösteren Kate Upton dün kocası Justin Verlander ve iki çocuğuyla 2026 MLB All-Star şenliklerine katıldı ve hayranlarına geçen yıl kucağına aldığı bir yaşındaki oğlunu ilk kez göstermiş oldu.

Gecede Upton, omuzları açık beyaz bir elbiseyle altın rengi topuklu ayakkabıları giyerken, 7 yaşındaki kızı Genevieve de annesiyle bir örnek gibi görünen bir elbise giymişti.

Ünlü çift küçük oğulları Bellamy ise kahverengi tulum ve beyaz yakalı bir gömlek giyerek babasına eşlik etmiş ve etrafı merakla izleyen gözleriyle çok sevimli görünüyordu.

Artık dört kişilik bir mutluluk yaşayan ünlü çift geçen yaz kucaklarına aldıkları oğullarını bir yıldır gözlerden ve özellikle de sosyal medyadan uzakta büyüttüler ve onun tek bir fotoğrafını bile paylaşmadılar.

Haberin Devamı

34 yaşındaki ünlü model 2024'te verdiği bir röportajda kız çocuk annesi olmasının hayata bakışını nasıl değiştirdiğini "Sanırım bir kız çocuğu sahibi olmak beni genç kadınlara yönelik mesajlar konusunda çok daha tutkulu hale getirdi. Fotoğraflarınızı düzenleme baskısı veya ister makyaj ister ameliyat yoluyla olsun, görünüşünüzü her zaman değiştirmek isteme baskısı, gençliğimize koymamıza gerek olmayan bir şey. Sağlıklı olmak, hayattaki dengeyi bulmak ve ona kimsenin mükemmel olmadığını göstermek konusunda kendimi çok daha tutkulu hissediyorum." sözleriyle anlatmıştı.

Haberin Devamı

Kate Upton 43 yaşındaki eşi, beyzbol yıldızı kocası Justin Verlander’in ne kadar iyi bir baba olduğunu da anlatmadan duramıyor.

İkili 2014’te sevgili olmuş, Kasım 2017'de İtalya'da yaptıkları muhteşem düğünle evlendikten bir yıl sonra da kızları doğmuştu.