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Plaj romantikleri

#Selin Yağcıoğlu#Berk Atan#Necip Memili
Plaj romantikleri

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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AŞK DOLU DİZGİN

Oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’nun ilişkisi doludizgin devam ediyor.

 Ağustos ayının ikinci haftası dizi çekimlerine başlayacak olan Berk Atan, sevgilisiyle Çeşme’de tatil yaparak enerji depoluyor. Çift önceki gün Yuzu Beach’te görüntülendi. Âşıkların plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Plaj romantikleri

ŞANSLI BEN

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaz tatiline çıktı. Tatil için bayram tatilinin bitmesini bekleyen çift, Ege koylarında teknede tatil yapıyor.

Plaj romantikleri

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Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından tatilinden anları paylaşmayı ihmal etmiyor. Yaptığı paylaşımda tatilde çok mutlu olduğunu vurgulayan Şefkatli, altına “şanslı ben” yorumunu düştü.

EL SALLA ABİLERE

2020 yılında sanat yönetmeni Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Necip Memili, önceki gün Bodrum Gündoğan’daki Casa Costa Beach’te eşi ve kızı Asya ile görüntülendi.

Plaj romantikleri

Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden Necip Memili, kızı Asya’ya, “El salla abilere” diyerek tebessüm ettirdi. (Kamil SÜMER)

FİLTREYİ ABARTTI

Hakan Peker ve sevgilisi Hande Ertekin, tatil fotoğraflarını sosyal medyayadan paylaştı.

Plaj romantikleri

Çiftin paylaşımıyla ilgili bazı kullanıcılar “filtreyi abartılar” yorumu yaptı...

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#Selin Yağcıoğlu#Berk Atan#Necip Memili

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