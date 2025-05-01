PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ± bitti, sokaklara dÃ¼ÅŸtÃ¼... Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¼zel modeliydi... Yeni yaÅŸÄ±na yine Ã§Ã¶plÃ¼kte girecek

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Bir zamanlar omuzlarÄ±na dÃ¶kÃ¼len sarÄ± saÃ§larÄ±, inci gibi diÅŸleri, bakÄ±mlÄ± fiziÄŸiyle herkes pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir geleceÄŸin onu beklediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu... Ama Ã¶yle olmadÄ±.

Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik ve sonrasÄ±nda kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± onu sokaklara dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. YÄ±llardÄ±r, bÃ¼tÃ¼n varÄ±nÄ± yoÄŸunu koyduÄŸu bir market arabasÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbinin attÄ±ÄŸÄ± kentte sokaklarda yaÅŸÄ±yor.

ArtÄ±k o uzun saÃ§larÄ±, aÄŸzÄ±ndaki inci gibi diÅŸleri yok... YÃ¼zÃ¼ndeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar yaÅŸÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶tesinde. EÅŸyalarÄ±nÄ± Ã§Ã¶pten topluyor ve kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± her geÃ§en gÃ¼n onu Ã¶lÃ¼me biraz daha yaklaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Bu koÅŸullar altÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda yeni yaÅŸÄ±na girmeye hazÄ±rlanÄ±yor bir dÃ¶nemin geleceÄŸi parlakÂ modeli...

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GÃ–STERÄ° DÃœNYASININ EN TRAJÄ°K HAYATLARINDAN BÄ°RÄ°NÄ° YAÅžIYOR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z trajik Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Loni Willisonâ€¦

Bir dÃ¶nemin gÃ¶zde dizilerinden Baywatch ile tanÄ±nan Jeremy Jackson ile aÅŸkÄ± ve evliliÄŸiyle gÃ¼ndemdeydi Willison.

Kendisi de bir model olarak kariyer basamaklarÄ±nÄ± emin adÄ±mlarla ilerliyordu. Ama bir anda kaderi dÃ¶ndÃ¼.

SonrasÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±, her ÅŸeyini kaybetti. Buna ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da dahil...

Sonunda da kendini sokaklarda buldu Willison.

21 MAYIS'TA YENÄ° YAÅžINA GÄ°RECEK

Bir dÃ¶nemin gÃ¼zel modeli Loni Willison, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 21 MayÄ±s'da 42'nci yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacak. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu onun hayatÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yaratmayacak.

Yine Ã§Ã¶pten kÄ±yafet ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalar toplayacak, yine bir sokak kÃ¶ÅŸesinde, baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir Ã§atÄ± olmadan uyuyacak, yine kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bataÄŸÄ±na biraz daha dÃ¼ÅŸecek.

Willison, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Los Angeles sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Elleri Ã§amur iÃ§inde olan Willison, yine Ã§Ã¶p konteynerini karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± ve iÅŸine yarayacak eÅŸyalarÄ± buldu.

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Kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazzi objektifine belli bilirsiz bir el salladÄ±, belki de artÄ±k fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmemelerini istedi.

Sonra da market arabasÄ±nÄ± alÄ±p uzaklaÅŸtÄ±.





KARÄ°YERÄ°NE UMUT VERÄ°CÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°LDE BAÅžLAMIÅžTI

TÄ±pkÄ± bir dÃ¶nem bir model ve TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak gayet dikkat Ã§ekecek bir ÅŸekilde yÃ¼kselen ama sonra aniden hayatÄ± tepetaklak olan Loni Willison gibi.

Bir zamanlar fitnes modeli olarak tanÄ±nan ve beÄŸenilen, sonra da dÃ¶nemin en popÃ¼ler dizilerinden biri olan Baywatch ya da Ã¼lkemizde bilinen adÄ±yla Sahil GÃ¼venlik'in yÄ±ldÄ±zÄ± Jeremy Jackson ile evlenen ama bir tÃ¼rlÃ¼ mutluluÄŸu bulamayan 42 yaÅŸÄ±ndaki Willison, Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n "kayÄ±p giden" yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

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YanÄ±nda kocasÄ± Jackson ile birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kameralara poz verdiÄŸi gÃ¼nler Ã§ok ama Ã§ok gerilerde kaldÄ± Willison iÃ§in. O artÄ±k sokaklarda yaÅŸÄ±yor, daha da fecisi bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§emediÄŸi kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n esiri olmuÅŸ durumda.

Loni Willison, her ne kadar artÄ±k gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±na Ã§oktan veda etmiÅŸ olsa da o dÃ¼nyanÄ±n tam kalbinde, Los Angeles'ta yaÅŸÄ±yor. Ama Ã§oktan yolun karanlÄ±k tarafÄ±na geÃ§ti bile.

BaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir Ã§atÄ±sÄ± yok, varÄ±nÄ± yoÄŸunu bir market arabasÄ±nda taÅŸÄ±yor. Kimi zaman bulduÄŸu Ã¼Ã§ beÅŸ kuruÅŸla market alÄ±ÅŸveriÅŸi yaparken daha Ã§ok da Ã§Ã¶plÃ¼kleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kendine uygun giysiler ararken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

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HEM MODELLÄ°K YAPIYOR HEM BÄ°R KLÄ°NÄ°KTE Ã‡ALIÅžIYORDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bugÃ¼nkÃ¼ hayat tarzÄ±nÄ± biraz da kendisi seÃ§miÅŸ gibi Loni Willison. Zaman zaman paparazzilerle yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalara gÃ¶re artÄ±k kendisine birilerinin yardÄ±m edebileceÄŸine inanmÄ±yor bile. Sadece rahat bÄ±rakÄ±lmak istiyor.

Ama bir yandan da sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re onun bugÃ¼nkÃ¼ hayatÄ±na uzanan kÃ¶ÅŸe taÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶ÅŸeyen bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ oyuncusu olan sonra kendi hayatÄ± da daÄŸÄ±lan Jeremy Jackson ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik oldu.

Willison'Ä±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 1983 yÄ±lÄ±nda California, Hemet'te baÅŸladÄ±.

Bir ailesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne kendisi anlatÄ±yor ne de artÄ±k kimse soruyor. Belli ki bir ailesi varsa bile artÄ±k onlarla bir ilgisi kalmadÄ± Willison'Ä±n.

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Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Jeremy Jackson'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi olarak tanÄ±yor ama Loni Willson'Ä±n kÄ±sa bir oyunculuk geÃ§miÅŸi de var.

2005 yÄ±lÄ±nda bir korku dizisi olan Expose'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Orada eski eÅŸi Jeremy Jackson da rol alÄ±yordu. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hem bir fitnes modeli olarak yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± yÃ¼kseltiyor hem de bir estetik kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

MUTLULUK POZLARININ ARDINDAKÄ° ACI GERÃ‡EK

2012 yÄ±lÄ±nda Jeremy Jackson'la birbirlerine aÅŸÄ±k olup evlendiler. GÃ¼len yÃ¼zlerine bakÄ±lÄ±rsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'Ä± bugÃ¼ne getiren yolun taÅŸlarÄ± da o dÃ¶nemde dÃ¶ÅŸenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bile.

Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden Ã¶nce ve evlendiÄŸi sÄ±ralarda birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ dergiye kapak pozlarÄ± da veriyordu.

Willison ve Jackson'Ä±n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu gibi gÃ¶rÃ¼nen evliliÄŸi pek de Ã¶yle deÄŸildi sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

EÅŸi ona kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ÅŸiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yÄ±lÄ±nda da sona erdi. BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Loni Willison, biten evliliÄŸi ve eski eÅŸi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° MUTLULUK GETÄ°RMEDÄ°

Eski eÅŸi o sÄ±rada bir yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve oradaki kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan birine ÅŸiddet gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca diskalifiye edildi.

O sÄ±rada Loni Willison, sÃ¶z konusu kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± Jeremy Jackson aleyhine yasal iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± iÃ§in teÅŸvik etti.

Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "KeÅŸke vaktinde bana ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nda ben de bunu yapsaydÄ±m:"

Loni Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evlilikleri sÄ±rasÄ±nda bir keresinde Jackson kendisini boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bira ÅŸiÅŸeleriyle TV ekranÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Elinde bunlarÄ± kanÄ±tlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olduÄŸunu da sÃ¶yledi Willison. Zaten onun bu iddiasÄ±nÄ± Los Angeles polis kayÄ±tlarÄ± da doÄŸruladÄ±.

KORKUP ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLMADIÂ

Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o itiÅŸme sÄ±rasÄ±nda iki tane kaburgasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, boynu incindi, vÃ¼cudunda ve yÃ¼zÃ¼nde bereler meydana geldi.

Ama Willison dava aÃ§madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olay kapandÄ±. Jackson bÃ¼tÃ¼n bu yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ceza almadÄ±.

Loni Willison, 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz The Sun gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te "Ondan ÅŸikayeÃ§i olmadÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ korktum. Duygusal olarak kÃ¶tÃ¼ bir noktadaydÄ±m ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuÅŸtu.

Ama sonra Jackson, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada rakibi olan kadÄ±na da ÅŸiddet uygulayÄ±nca onu ÅŸikayetÃ§i olmasÄ± iÃ§in teÅŸvik ettiÄŸini bÃ¶ylece eski eÅŸinin bu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bir ceza almasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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HAYATTAN USUL USUL KOPTU

Loni Willison'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eski eÅŸi boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±p kendisini boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan bir gÃ¼n Ã¶nce bir elektronik posta gÃ¶nderdi. Oradaki rap ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde "Jackson'Ä±n Willison'Ä± Ã¶ldÃ¼rmek istediÄŸine" dair sÃ¶zler yer alÄ±yordu.

Willison, eski eÅŸi Jeremy Jackson hakkÄ±ndaki bu ÅŸoke eden aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla ortadan kayboldu.

Ta ki Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bir market arabasÄ±na doldurduÄŸu eÅŸyalarÄ±yla Los Angeles'Ä±n arka sokaklarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kana kadar.

Onu o ÅŸekilde gÃ¶renler bir kere daha ÅŸoke oldu: Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski halinden eser yoktu. Pislik iÃ§indeydi, Ã§Ã¶pten beleniyordu ve en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de evsizdi!

UZUN SÃœRE SONRA GÃ–RÃœLDÃœÄžÃœNDE ARTIK EVSÄ°ZDÄ°

AslÄ±nda onu o noktaya getiren, kocasÄ±ndan boÅŸanmasÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ± sadece. 2016 yÄ±lÄ±na kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Bir ara emlakÃ§Ä±lÄ±k da yaptÄ±. Fakat usul usul ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamÄ±yla onu esir aldÄ±. Ãœstelik kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar da bir yandan. Sonunda da 2016 yÄ±lÄ±nda tamamen Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ geldi.

Ä°ÅŸte o noktadan sonra da iÅŸini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in sokaÄŸa atÄ±ldÄ±. ArtÄ±k sokaklarda yaÅŸayan bir evsizdi!