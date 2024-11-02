Pırıltılı dünyanın en ünlü yüzlerinden biriydi... Lüks evini sattı, büyüdüğü uzak köşede bir başına yaşıyor

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Gerçekten de öyle oldu... Bir gün bir futbol maçına gitti. Sonra hiç beklemediği bir anda saha kenarı kamerasının dikkatini çekti. Artık bütün stadyum onu izliyordu. O andan sonra da şöhrete giden yol onun için açıldı.

Ünlü oldu olmasına ama öyle sakin bir hayat da sürmedi. Gösteri dünyasının ne kadar çılgınlığı, olaylı aşkı, evliliği boşanması varsa hepsini yaşadı. Sonunda artık 50'li yaşlarının ikinci yarısında bütün o spot ışıklarına, kırmızı halılara hatta yıllarca yüzünden eksik etmediği makyajına bile veda etti. Bütün bunlardan önce ünlülerin rağbet ettiği bir bölgede satın aldığı lüks evini çoktan satmıştı bile.

Özetle bir zamanların en parlak yıldızı şimdi ana vatanında büyüdüğü uzak bir adada bir başına ve doğanın kollarında bir hayat sürdürüyor.

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60'INA YAKLAŞIRKEN KENDİNE BAMBAŞKA BİR HAYAT KURDU

Bu ünlü ismin kim olduğuna gelirsek...

Bir zamanlar gösteri dünyasının en ünlü ve en olaylı kahramanlarından biri olan Pamela Anderson. Bugün artık 57 yaşında olan Anderson, Hollywood ile çoktan vedalaştı... Malibu'daki lüks evini zaten birkaç yıl önce satmıştı.

Anderson, tasını tarağını topladı ve Kanada'da büyüdüğü Vancouver adasındaki Ladysmith adlı küçük kasabada yalnız başına ama huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Aslında tamamen emekli olmayıp zaman zaman bazı etkinliklerde makyajsız haliyle boy gösterse de artık hayatının merkezi Hollywood değil, o sakin ve huzurlu ada.

WWD.com adlı internet sitesine konuşan Pamela Anderson, yıllarını geçirdiği California'nın ışıltılı dünyasına neden veda ettiğini anlattı.

'GERÇEKTEN KİM OLDUĞUMUN FARKINA VARDIM'

Anderson "Sanırım eve dönmek benim için hayatıma gerçekten bakmak ve gerçekten kim olduğunu hatırlamaktı. İnsanların bana olduğumu söylediği kişi değil aslında kim olduğumu görmekti" diye konuştu.

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Bu sözlerin ardından da şunları ekledi Pamela Anderson "Ve bana olan, başıma gelen bir şeylerin beni tanımlamasını istemiyordum. Yaptığım şeylerin beni tanımlamasını istedim. Bütün bu farkındalık da bana bir gül bahçesinde geldi.

Pamela Anderson, çocukluğunu Kanada'da Batı Yakası'nda bulunan bir sahil kasabası olan Ladysmith'te bir kulübede geçirdi. Şimdi de artık bir süredir orada yaşıyor. Doğanın içinde seyrine doyulmaz bir manzarayı izleyerek geçiyor günleri.

Anderson geçen yıl yaptığı bir Instagram paylaşımında "Genellikle hayvanlarımla birlikte evdeyim. Okyanusun üzerinde... Tatlı ve hafif bir yumuşaklık içinde okuyorum, hayal kuruyorum" diyerek yeni hayatını anlatmıştı.

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Anderson, Ladysmith adlı küçük kasabada büyümüştü. Şimdi orada satın aldığı küçük evinde sakin bir hayat sürdürüyor.





GÜL BAHÇESİ ONA İLHAM VERDİ

Yıldız,internet sitesine verdiği röportajda her güne kendisine ait gül bahçesinde başladığını da söyledi. Aslında bu güller ona yeni girişimi için de ilham verdi. Ünlü yıldız şu sıralarda bahçesindeki güllerin ilhamıyla üretilen yeni yüz temizleme jelinin tanıtımıyla meşgul bir yandan da.

Bu yeni girişimi de onun için çok önemli... Çünkü kendine yeni bir kariyer yolu açan bu gül bahçesinde aynı zamanda kendini de yeniden keşfettiğini saklamadı Anderson.

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Bu arada Pamela Anderson, büyüdüğü kentte yaşarken bütün işlerden elini eteğini de çekmedi. Aynı zamanda orada bulduğu boşlukta yeni hayatına I Love You (Seni Seviyorum) adını verdiği bir yemek kitabını da sığdırdı.

HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET GÖRDÜ

Oyuncu olarak ilk büyük çıkışını Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle yapan Pamela Denise Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da dünyaya geldi. 1989 yazında Kanada'da, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir futbol maçında keşfedildi. O an onun hayatını değiştirdi. Modellik anlaşması imzaladı ve adını Playboy modeli olarak duyurdu. Ondan sonra da ABD'de, ışıltılı dünyada yükselmeye başladı.

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Pamela Anderson kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Hep gündemde kalmasını sağlayan evliliklerinin ilkini Tommy Lee ile yaptı. İki çocuk sahibi olduğu bu evliliğinde her türden şiddeti gördü Anderson. Hatta karnında bebeği varken bile Tommy Lee ona eziyet etmekten geri durmadı.

ARDI ARDINA EVLİLİKLER: Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.





İNŞAAT İŞÇİSİYE EVLİLİĞİNDE SKANDAL SON: Pamela Anderson son evliliğini Kanadalı inşaat işçisi Dan Hayhurst ile yaptı. Fakat skandala dönüşen bu evlilik sadece 13 ay sürdü. Hayhurst ile memleketi olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında evlenmişti Pamela Anderson. Ama sonradan evlendiği adamın nişanlısı ortaya çıktı. Anderson'ın 'yuva yıkan kadın' damgasını yediği bu evlilik kısa sürede bitti.





12 GÜNLÜK EVLİLİKTEN 10 MİLYON DOLAR: Pamela Anderson'ın bu kadar konuşulan özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntıya daha değinelim. Anderson en kısa evliliğini sonradan film yapımcısı olan eski kuaför Peters ile 2020 yılında yaptı. Bu evlilik sadece 12 gün sürdü. Ama buna rağmen mirasından yıldıza 10 milyon dolar bıraktığını açıkladı. Bu sırada da Pamela Anderson ile yaptığı evliliğin gerekli evrak başvurusu yapılmadığı için kayda geçmediğini de itiraf etti.