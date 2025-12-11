Pırıltılı dünya aslında ne kadar küçükmüş... Bir ünlüyle yaşadığı dillere destan aşk bitti... Şimdi başka bir ünlünün kollarında!

Haberin Devamı

Bunun en büyük kanıtı da ünlülerin aşk hayatı... Birkaç yıl önce bir ünlünün kolunda gördüğünüz birini, bir süre sonra başka bir ünlünün sevgilisi olarak görebilmek mümkün. Ya da bir ünlü, eşinden ayrıldıktan sonra gidip başka bir ünlüyle evlenebiliyor...

İşte bunun yeni örneklerinden biri daha yaşanıyor.

Daha birkaç yıl önce David ve Victoria Beckham'ın, şimdi konuşmadıkları büyük oğulları Brooklyn'in sevgilisi olarak tanınan model Hana Cross şimdi bir başka tanınmış simayla samimi şekilde görüntülendi.

O DA ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ SEVGİLİSİ

Hana Cross, Londra'da bir gece gezmesinde aslında magazin dünyasına mensup olmayan ama sevgililerini hep ünlüler arasından seçen aristokrat Peregrine Pearson ile görüntülendi.

Bu arada 30 yaşındaki Pearson'ın, Taht Oyunları dizisiyle ünlenen Sophie Turner'ın eski sevgilisi olduğunu hatırlatalım.

Bir darılıp bir barışan Turner ile Pearson, sonunda ilişkilerini tamamen bitirdi.

Ama ondan sonra ikisi de boş durmadı. Peregrine Pearson, model Hana Cross ile öpüşürken objektiflere takıldı.

Peregrine Pearson'ın öpüşürken görüntülendiği model Hana Cross, 2018'de Brooklyn Beckham ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Aristokrat bir İngiliz ailenin oğlu olan Peregrine Pearson, Taht Oyunları dizisinin yıldızı Sophie Turner ile bir dargın bir barışık aşk yaşadı. İkili, sonra yollarını kesin olarak ayırdı.

Onun hakkında "Ondan da bir çocuk doğurmak isterim" bile diyen Sophie Turner'ın adı ise bir süredir Colplay grubunun solisti ve gitaristi Chris Martin ile anılıyor.

Yeri gelmişken Martin'in de oyuncu Dakota Johnson ile nişanlanıp ayrıldığını ondan önce de Gwyneth Paltrow ile bir evlilik yaptığını not düşelim.

Görüldüğü gibi eski eşler ve sevgililer de dahil ünlüler dünyasında herkes birbirini gayet güzel bir şekilde tanıyor.





Sophie Turner, Joe Jonas ile bir evlilik yapmış ve çiftin iki çocuğu olmuştu. Ama sonra Turner memleketi İngiltere'yi özleyince evlilik bitti. Turner, ABD'den ayrılıp memleketine taşındı.





Brooklyn Beckham, Hana Cross ile 2018 yılında romantik ilişki yaşamaya başladı. Ama ilişkileri sadece bir yıl sürdü. Ondan ayrıldıktan iki ay sonra Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile flört etmeye başladı. Sonra da evlendi.